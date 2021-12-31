«Возбудитель убит». Что известно о новой российской вакцине

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о скорой регистрации новой вакцины от коронавируса — «Конвасэл». Этот препарат представляет собой концентрат Sars-CoV-2, инактивированный вариант вируса с убитым возбудителем. По принципу действия он близок к цельновирионным вакцинам – такой, к примеру, является «КовиВак».

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали новую вакцину от коронавируса «Конвасэл». По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, ее могут зарегистрировать уже в начале 2022 года, передает РИА «Новости».

Отчет об использовании препарата агентство подаст до конца этого года. Первые прививки были сделаны в конце лета.

«Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это [регистрация вакцины] будет до конца первого квартала», — сообщила Скворцова.

Она добавила, что ни один из привитых «Конвасэлом» не заболел COVID-19. С момента вакцинации первых полутора сотен добровольцев прошло около 100 дней.

«Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе», — передает слова Скворцовой информагентство.

Для производства препарата готова промышленная площадка, которая позволяет выпускать до 30 млн доз ежегодно.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о принципе действия «Конвасэл».

«По сути, это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2. Это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике, — цельновирионным. При этом убит возбудитель», — объяснил эксперт.

По его словам, в ходе доклинической фазы испытаний с участием животных вакцина показала способность эффективно способствовать созданию иммунитета. Отличия «Конвасэла» от других вакцин должны показать дальнейшие исследования, отметил Викулов.

Цельновирионной инактивированной вакциной является также «КовиВак», разработанный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН.

«Цельновирионная вакцина действует как мощный молот, — раз, и осталось от вируса мокрое место», — рассказывал весной «Российской газете» глава центра «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов.

Сейчас вакцина «КовиВак» практически недоступна для прививки из-за крайне высокого спроса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» был разработан НИЦ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Впоследствии были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

В январе в России должны начаться исследования назальной вакцины от коронавируса в виде спрея. «Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19 стартует 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнется процесс исследования, будет создано несколько групп испытуемых. Группы будут различные. И привитые, и нет. Самая большая сложность будет состоять в том, чтобы набрать тех, кто не привит и не переболел», — заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Разработчики препарата уверяют, что он будет эффективен против новейшего штамма коронавируса «омикрон».