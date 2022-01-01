«Казачок» на Марсе и новая ракета Маска. Чего ждать от космонавтики в этом году

Российские миссии на Луну и Марс, первый полет Artemis, изучение зародышей планет и спутника Юпитера с океаном внутри — «Газета.Ru» подобрала самые ожидаемые космические события 2022 года.

Возвращение на Луну

В 2022 году должны быть сделаны важные шаги по возобновлению человеческого присутствия на Луне. В ходе беспилотной миссии Artemis 1, которая запланирована на весну или на лето, в облет вокруг Луны отправится корабль Orion на ракете SLS. Продолжительность полета составит 25 дней, из них 6 дней корабль проведет на лунной орбите.

close 100% Космический аппарат «Орион» NASA

Согласно программе Artemis, именно на Orion американские астронавты должны будут взлететь с Земли и отправиться на орбиту Луны. Там они перейдут в посадочный аппарат и высадятся на лунную поверхность. Высадка на Луну запланирована в ходе миссии Artemis 3 в 2025 году, а Artemis 1 станет испытательным полетом для ракеты SLS, корабля Orion и прочих систем. В частности, планируется испытать эффективность противорадиационных жилетов, которые будут защищать астронавтов от космических лучей.

Кроме того, по программе NASA Commercial Lunar Payload Services на Луну сядут небольшие частные аппараты Peregrine и Nova-C. На одном из аппаратов Nova-C разместят буровую установку PRIME-1, помощью которой попробуют добыть лунный лед. В будущем использование местной воды и других ресурсов должно помочь постройке лунной базы.

Россия тоже отправит к земному спутнику свой аппарат «Луна-25», который сядет в районе южного полюса. Он оборудован совком-грунтозаборником, с помощью которого будет исследовать состав реголита и оценивать запасы воды.

close 100% Космический аппарат КА «Луна-25» Валерий Мельников/РИА «Новости»

Новые ракеты

В этом году должны полететь сразу несколько новых ракет, запуски многих из них планировались на более ранее время, но были отложены. В первую очередь, речь идет о долгострое NASA, ракете SLS. Первоначально эта ракета должна была стать сравнительно простой производной Space Shuttle, поскольку использует его двигатели, внешний топливный бак и твердотопливные ускорители.

close 100% Основная ступень американской ракеты-носителя SLS в космическом центре имени Джона Стенниса, штат Миссисипи NASA/Global Look Press

Однако общая стоимость проекта уже перевалила за $23 миллиарда, что вдвое превышает цену телескопа James Webb и достаточно было бы для запуска примерно 20 миссий самого Space Shuttle. Тем не менее, несмотря на критику, именно SLS должна будет доставить астронавтов на лунную орбиту по программе Artemis, а Artemis 1 станет первым испытательным полетом новой сверхтяжелой ракеты. Золотое зеркало: лучший телескоп Земли заглянет в прошлое вселенной Запуск телескопа James Webb — одно из важнейших событий для мировой астрономии. Ожидается, что... 25 декабря 15:31

Илон Маск планирует отправить в суборбитальный тестовый полет ракету Starship. Если SLS – это производная Space Shuttle, то новая сверхтяжелая ракета от SpaceX напротив, основана на множестве оригинальных решений. В первую очередь, обе ее ступени будут многоразовыми и садиться на хвост подобно ускорителю Falcon 9. Во вторую ступень будет интегрирован космический корабль, и при спуске их будут прикрывать плитки теплозащиты. Корабль-ракету можно будет дозаправить на орбите с помощью специальной версии Starship, после чего он сможет отправиться к Луне, Марсу или другим планетам.

Именно Starship был избран NASA в качестве посадочного аппарата для высадки людей на Луну по программе Artemis.

close 100% SpaceX Starship Global Look Press

Кроме того, планируется запуск американской ракеты Vulcan, которая заменит использующую российские двигатели Atlas-5. Наконец, ожидается первый полет европейской Ariane 6 и японской H3 launch vehicle. Обе эти ракеты должны будут снизить стоимость космических запусков по сравнению с предшественниками.

Исследования Солнечной системы

2022 год станет важным для российской космонавтики, поскольку на Марс отправится российская десантная платформа «Казачок» c европейским марсоходом Rosalind Franklin на борту.

«Казачок» – не просто транспорт, на нем расположены множество научных приборов, которые позволят в том числе оценить количество водяного пара в атмосфере, изучить минералогический состав поверхности в районе посадки и получить сейсмические данные.

close 100% Марсоход Rosalind Franklin на платформе посадочного модуля «Казачок» ESA/Global Look Press

Одной из основных задач Rosalind Franklin станет поиск следов марсианской жизни. Ключевым инструментом для этого станет Mars Organic Molecule Analyser, самый тяжелый прибор на борту, разработанный немецкими учеными из Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка. Он позволяет изучать измельченные твердые частицы масс-спектрометром с ионной ловушкой и может обнаруживать органические молекулы с концентрацией всего 10 частиц на миллиард.

СССР достиг успехов в изучении Венеры, но посадочные миссии на Марс заканчивались для него неудачно. «Казачок» должен будет заполнить этот пробел отечественной космонавтики. «Без Юпитера мы, возможно, сейчас бы жили на суперземле» Исследователи убедились, что Земля и Марс сформировались в результате слияния планетных эмбрионов и... 23 декабря 14:16

NASA запустит аппарат Psyche к астероиду 16 Психея. Это один из самых тяжелых известных астероидов, богатый железом. Считается, что это ядро протопланеты. Когда-то из подобных зародышей планет образовалась и Земля, и ученые надеются, что астероид даст ответ, как именно это происходило. Аппарат будет приводиться в движение пятикиловатным плазменным двигателем на эффекте Холла, энергию для которого будут вырабатывать крупные солнечные панели. Помимо научной нагрузки для изучения Психеи, на космическом зонде разместят опытное оборудование для лазерной связи, которая потенциально повысит скорость передачи данных в 10-100 раз по сравнению с радиоаппаратурой.

Также в 2022 году американский аппарат Juno, запущенный в 2011 году для исследования Юпитера, приблизится к его спутнику Европе на 300 километров. Европа представляет огромный интерес для астробиологов, поскольку внутри нее, скорее всего, находится океан жидкой воды, в котором могла зародиться жизнь.