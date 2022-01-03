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Наука

Предпочитают спирт воде. Зачем пьянствуют хомяки

Ученые рассказали, почему хомяки — самые пьющие животные

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Хомяки способны употребить столько этанола на кг веса, сколько отправили бы человека в алкогольную кому. Однако они делают это не ради развлечения, а чтобы восполнить нехватку калорий — печень хомяков так эффективно перерабатывает этанол, что он практически не влияет на мозг и другие органы. Можно ли напоить хомяка и зачем вообще это делать, разбиралась «Газета.Ru».

Птицы порой склевывают забродившие ягоды и получают такую дозу алкоголя, что не могут лететь. Слоны, жирафы, обезьяны не против пожевать забродивших фруктов. Пристрастие к алкоголю встречается у рептилий и насекомых. Приучить пить спиртное можно даже домашних питомцев, но мало кто из животных способен употреблять алкоголь в большом количестве, не имея при этом ни выраженных признаков опьянения, ни серьезных последствий для здоровья. И одно из подобных исключений — хомяки.

«Можно просто положить в клетку бутылку несладкого Everclear (ликера крепостью 60-95% — Газета.Ru.), и они будут рады», — говорит Гвен Люпфер, психолог из Университета Аляски в Анкоридже, которая изучала потребление алкоголя у хомяков.

Хомяки могут регулярно потреблять 18 г этилового спирта на кг массы тела в день, что соответствует 1,5 л 95-процентного спирта для человека средней комплекции, поясняет исследовательница. В дикой природе хомяки хранят в своих норах зерна злаков и фрукты, которые со временем начинают бродить — но хомяки все равно едят их с большим удовольствием.

И в лабораторных условиях, выбирая между водой и спиртом, хомяки предпочитают последний.

О пристрастии хомяков к алкоголю стало известно примерно с 1950-х годов, когда техасские ученые обнаружили, что хомяки способны перепить лабораторную крысу. Чтобы заставить крысу добровольно употреблять спиртное, нужно либо заниматься селекцией, пока не получится генетическая линия, заинтересованная в алкоголе, либо кормить крыс сахаром с добавлением этанола, пока те не привыкнут к его вкусу.

Хомяки же от рождения не против выпить.

«Можно взять хомяка прямо из зоомагазина и дать ему зерновой спирт, — говорит Даниэль Гулик, исследователь зависимостей из Флоридского университета. — Он с удовольствием выпьет».

Хомяки могут выпить очень много спирта, пока не опьянеют. Когда Люпфер изучала влияние алкоголя на карликовых хомяков, она и ее студенты оценивали степень опьянения по шкале от 0 до 4, где 0 означал, что хомяк не проявляет видимого пошатывания, свойственного опьянению, а 4 — хомяк падает на бок и не может встать. Хомяки никогда не набирали более 0,5 балла даже при самых высоких дозах, пока ученые не стали вводить этанол непосредственно в брюшную полость. Тогда шататься и падать хомяка могло заставить даже небольшое количество алкоголя.

«Результаты этих экспериментов предполагают, что карликовые хомяки, возможно, адаптировались к потреблению продуктов, в которых естественным образом происходит производство этанола», — писали авторы работы.

При пероральном употреблении, объясняет Люпфер, алкоголь попадает из кишечника в печень, которая начинает расщеплять этанол и не дает ему повлиять на организм. Печень хомяков настолько эффективно перерабатывает этанол, что в их кровь попадает очень малое его количество, отмечает британский реаниматолог Том Лоутон. Но если вводить этанол сразу в брюшную полость, он минует печень и попадает в кровь, а затем в мозг, что и приводит к двигательным нарушениям и другим симптомам алкогольного отравления.

Устойчивость хомяков к алкоголю, по-видимому, следствие их адаптации к образу жизни, связанному с накопительством. Возможно, подобное свойство развилось и у других животных, но не всех из них можно изучить в лабораторных условиях.

Хомякам было бы трудно пережить зиму, если бы им «не понравилась их собственная еда, которую они запасли, или если бы они пострадали от алкоголя, содержащегося в ней», говорит Люпфер.

Однако хомяки не просто могут переносить алкоголь — они предпочитают его воде. Возможно, дело в том, что они используют алкоголь как дополнительный источник калорий — он содержит 7 ккал на грамм, ненамного меньше жира, который содержит 9 ккал. Гулик обнаружил, что бороться с пьянством хомяков можно, если давать им воду с сахаром. Однако вода с подсластителями, в которой не было калорий, никакого эффекта не давала.

А в 1990-х годах ученые, выясняя, насколько хорошей моделью для изучения алкоголизма могут быть хомяки, угощали их томатным соком, персиковым, соком манго, водой с сахаром и шоколадным коктейлем. Хомяки действительно пили меньше алкоголя, когда им давали сладкие, богатые калориями альтернативы. Шоколадный коктейль работал лучше всего, что исследователи объяснили наиболее приятным вкусом.

«Поскольку вкусная и/или питательная жидкость снижает употребление алкоголя, хомяк не может представлять собой действительную животную модель для исследования терапевтической пользы лекарств от злоупотребления алкоголем или алкоголизма», — заключили исследователи.

Ученые продолжают исследовать воздействие алкоголя на хомяков и других животных. Это позволяет не только узнать больше о том, для кого и в какой степени он может быть опасен, но и как организм разных животных справляется с воздействием алкоголя. Такие данные могут лечь в основу препаратов от алкогольного отравления и средств для борьбы с алкоголизмом и у людей.

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