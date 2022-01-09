Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Полицейские Нур-Султана начали проводить поквартирные обходы 09:45
После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел и задержали... 09:39
Свыше 1 тыс туристов из Казахстана не могут покинуть Турцию 09:26
В Казахстане нашли ранее считавшегося пропавшим российского... 09:17
В Казахстане не подтвердили информацию о захвате военной... 09:09
Глава МВД Казахстана Тургумбаев: аэропорт Алма-Аты 5 января... 09:08
Генконсульство РФ в Алма-Ате прокомментировало пропажу актера... 08:55
На Украине жильцы многоэтажки начали поддерживать тепло, разводя... 08:46
Задержанный в Алма-Ате признался, что ему предложили $200... 08:43
Ту-142 продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022... 08:36
Наука

«Он мог стать нобелевским лауреатом»: кто и как открыл первую экзопланету

30 лет назад польский астроном в необычном месте нашел первую внесолнечную планету

close
100%
NASA
9 января 1992 года в журнале Nature появилась статья об открытии сразу двух первых планет там, где их никто не ожидал обнаружить, — у миллисекундного пульсара. «Газета.Ru» вспоминает об истории этого дважды неожиданного открытия, а астрофизик Борис Штерн объясняет, был ли шанс у польского астронома Александра Вольщана получить Нобелевскую премию, которую вручили в 2019 году Мишелю Майору и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты.

30 лет назад были открыты первые подтвержденные планеты вне Солнечной системы, однако найдены они были не у обычной звезды Главной последовательности, подобной Солнцу, а у миллисекундного пульсара — то есть у мертвой, так называемой нейтронной звезды. Вероятно, поэтому Нобелевская премия 2019 года по физике, присужденная первооткрывателям экзопланеты у звезды солнечного типа Мишелю Майору и Дидье Кело, не досталась первооткрывателю самых первых планет у пульсара — польскому астроному Александру Вольщану.

Пульсар PSR 1257+12, о котором идет речь, нашел в 1990 году тот же Александр Вольщан, работавший в американском Университете штата Пенсильвания, с помощью радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. Сейчас этот пульсар принято обозначать как PSR B1257+12 или альтернативно PSR J1300+1240. Кроме того, в 2014 году Международный астрономический союз инициировал открытый конкурс NameExoWorlds по присвоению собственных названий некоторым примечательным экзопланетам и их родительским звездам, а в 2016-м организовал Рабочую группу по именам звезд и утвердил некоторые из предложенных названий, поэтому у пульсара PSR 1257+12 появилось собственное имя — Лич. В современных фэнтези лич — это маг-некромант, ставший нежитью после смерти или же в результате магического преображения, он чрезвычайно опасен и коварен и способен управлять прочими «умертвиями».

Этот Лич находится на расстоянии 2300 световых лет от Солнца в зодиакальном созвездии Девы. Его открытие произошло на самом деле благодаря поломке радиотелескопа, после которой на работу в Аресибо были наложены некоторые ограничения — телескоп не мог поворачиваться вслед за отслеживаемым на небе объектом и утратил на какое-то время привлекательность для многих проектов — этим и воспользовался польский астроном, решивший провести обзор, выявляющий новые миллисекундные пульсары. Получившему таким образом «бесхозное» время для наблюдений Вольщану удалось обнаружить два новых пульсара, одним из которых был «аномальный» PSR 1257+12 с частотой вращения 160,8 Гц, что соответствует периоду вращения 6,2 мс. Наблюдавшиеся колебания частоты сигнала от него при этом казались слишком незначительными, чтобы объяснить их взаимодействием с соседом звездных размеров, поэтому возникла гипотеза о наличии у пульсара небольших спутников.

Первоначально были выявлены две относительно крупные планеты массой примерно в 3-4 массы Земли каждая, которые обращались вокруг пульсара за 67 и 98 дней.

Известие об этой находке просочилось в газеты еще до научной публикации. В британской газете The Independent соответствующая заметка была опубликована 29 октября 1991 года, однако сам Вольщан новость комментировать тогда отказался — из-за опасений, что сорвется его публикация в научном журнале. 14 декабря 1991 года еще более уверенно об открытии планет написал New Scientist. Наконец, 9 января 1992 года появилась и научная публикация в Nature за подписью двух авторов — Вольщана и канадского астронома Дейла Фрейла, который подтвердил открытие с помощью наблюдений на другом радиотелескопе.

Наличие планет у пульсара вызвало немалое удивление у многих астрономов, которые считали, что планеты могут существовать только у звезд Главной последовательности, а в момент взрыва сверхновой — именно так в основном и рождаются нейтронные звезды — звездный остаток должен неизбежно лишаться не только внешней оболочки, но и близких планет. Дополнительные сомнения у ученых вызывал также один из недавних случаев, когда громкое заявление о наличии планеты у пульсара PSR 1829-10 было спустя год отозвано из-за ошибок в расчетах. Об открытии планеты тогда заявляли британец Эндрю Лайн из Манчестерского университета и австралийский астрофизик Мэтью Бейлз — это произошло в июле 1991 года, а в 1992 году ученые отказались от своих утверждений.

Тем не менее открытие Вольщана и Фрейла со временем устояло, а в 1994 году у того же пульсара с помощью усовершенствованной техники ими была открыта еще одна планета, которая до сих пор считается рекордно маленькой среди всех экзопланет, — ее масса менее чем в два раза превышает массу Луны, и она обращается вокруг пульсара за 25 суток.

Кроме того, в этой же звездной системе может присутствовать свой пояс астероидов или пояс Койпера. В 1996 году заговорили также о возможности наличия у этого пульсара четвертой удаленной гигантской планеты, однако впоследствии эта гипотеза не подтвердилась.

Первоначально три планеты обозначались как A, B и С, затем, в соответствии с новыми соглашениями по обозначению экзопланет, их стали записывать как PSR B1257+12 b, PSR B1257+12 c и PSR B1257+12 d (по мере удаленности от пульсара), ну и, наконец, в настоящее время у них есть собственные имена — Драугр (нежить из скандинавской мифологии), Полтергейст (от немецкого «шумный призрак») и Фобетор — один из тысячи сыновей Гипноса, бога сна в «Метаморфозах» Овидия, появляющийся в снах в образе зверей и птиц.

Сам пульсар обладает массой в 1,4 солнечной, что типично для большинства нейтронных звезд и пульсаров. Его радиус оценивается примерно в 10 км, что также характерно для пульсаров и нейтронных звезд. При этом температура его поверхности достигает 29 тыс. °С. Считается, что этот пульсар образовался 1-3 млрд лет назад в результате слияния пары быстро вращающихся белых карликов. Планеты же, как полагают, стали результатом повторного процесса формирования протопланетного облака в результате последствий этого слияния — из диска выброшенного при катаклизме вещества, которое осталось на орбите. Другие возможные сценарии включают в себя необычные остатки сверхновых либо кварковую новую — гипотетический мощнейший взрыв, который сопровождал превращение пульсара в кварковую звезду. Тем не менее именно слияние белых карликов многим ученым кажется самой вероятной причиной образования обнаруженных планет.

Открытие Лича с планетами стимулировало поиск других экзопланет, вращающихся вокруг подобных пульсаров, однако теперь выясняется, что такие планеты довольно редки: за три десятилетия лишь менее чем у десятка пульсаров было подтверждено наличие каких-либо планет либо поясов астероидов — в том числе в 2000 году у миллисекундного пульсара PSR B1620-26, в 2006 году у магнитара 4U 0142+61 и в 2011 году у миллисекундного пульсара PSR J1719-1438.

Комментируя открытие Александра Вольщана, российский астрофизик Борис Штерн, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и Астрокосмического центра ФИАН, а также главный редактор газеты «Троицкий вариант», заявил «Газете.Ru»:

«Если бы вся Нобелевская премия по физике 2019 года пошла бы на экзопланеты, а не была бы разделена между Майором, Кело и космологом Джеймсом Пиблсом, получившим свою часть за совершенно другие работы, то Вольщан, несомненно, стал бы в тот год третьим лауреатом».

По мнению Бориса Штерна, задача, стоявшая перед Майором и Кело, была, несомненно, сложнее: «Методика обнаружения пульсарных планет гораздо проще, чем для обычных звезд, ведь пульсар — точнейший таймер, нужно просто поймать периодический сдвиг его фазы».

Кроме того, Борис Штерн напомнил, что еще до открытия пульсарных планет происходили «недооткрытия» экзопланет: «Так, в 1988 году канадские астрономы Брюс Кэмпбелл, Гордон Уолкер и Стефенсон Янг опубликовали статью с сообщением о возможной планете у звезды гамма Цефея A с периодом обращения 2,5 года и минимальной массой в 1,6 массы Юпитера, находящейся на расстоянии в 45 световых лет от Солнца». Точность данных и статистическая значимость того открытия оставляли желать лучшего, поэтому авторы не слишком настаивали на своей правоте, однако впоследствии, в 2003 году, эта экзопланета была все же надежно подтверждена,

поэтому в каком-то смысле можно считать, что первой открытой — и впоследствии подтвержденной — экзопланетой была все же не «пульсарная планета», а планета у звезды Главной последовательности.

Разумеется, надеяться на то, что на «похожих на Землю» планетах возле мертвых звезд может появиться и сохраниться похожая на земную жизнь, не приходится. Можно разве что фантазировать о каких-то причудливых формах, питающихся радиацией, смертельной для известной нам жизни, даже для земных экстремофилов. Так что значение открытия Вольщана для энтузиастов поиска внеземного разума всегда было лишь в том, что после этого заметно окрепла надежда найти со временем такие же планеты у нормальных звезд — что и было сделано в 1995 году, когда Майор и Кело открыли 51 Пегаса b — первую экзопланету, обращающуюся вокруг похожей на Солнце звезды.

Между тем предположения о том, что Александр Вольщан может быть номинирован на Нобелевскую премию по физике, в СМИ возникали неоднократно, однако все это оставалось лишь выражением общего ожидания по поводу премии, а не достоверной информацией, так как Нобелевский комитет, как известно, не раскрывает списки номинантов в течение пятидесяти лет с года номинирования. Тем не менее Вольщан успел стать лауреатом многих престижных премий, в том числе Награды Фонда польской науки в 1992 году — самой престижной польской премии в сфере науки, часто именуемой «польским Нобелем», — и медали Мариана Смолуховского (2001) — высшей награды, присуждаемой Польским физическим обществом.

Работая за рубежом — первоначально в Западной Германии, затем в США, — Вольщан никогда не забывал о Польше, которую был вынужден надолго покинуть с началом военного положения в Польше в 1981 году. С 1994 по 2008 год он вернулся читать лекции в свою альма-матер — Университет Николая Коперника в Торуни. Однако в 2008 года в польских СМИ появилась информация, что Вольщан в 1973–1986 годах сотрудничал со Службой безопасности. Сам он не отрицал этого факта, хотя и подчеркивал, что во всех разговорах с кураторами передавал лишь не относящуюся к делу информацию — обычно общеизвестную, — и это никому не вредило. Тем не менее, он подал в отставку в своем университете, и эта отставка была принята ректором — при этом обе стороны выражали готовность к дальнейшему научному сотрудничеству. Не исключено, что эта история тоже «подпортила карму» потенциальному лауреату Нобелевской премии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+