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Наука

Болеют, тревожатся, сидят дома: как курение приводит к одиночеству

Ученые назвали курение одной из причин одиночества

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Курение может сделать человека более одиноким, считает международная группа исследователей — у курильщиков со временем уменьшается число близких людей и растет чувство социальной изоляции. Это опровергает популярную идею о том, что курение — своеобразный вид социальной активности, позволяющий расширять круг знакомств. Ученые рекомендуют курильщикам избавиться от вредной привычки, пока она не разрушила не только их здоровье, но и социальные связи.

Курение считается социальным занятием. Оно вызывает чувство принадлежности к определенной группе, облегчает взаимодействие с окружающими, позволяет заводить новые знакомства. Некоторые даже называют себя «социальными курильщиками» — эти люди не курят на постоянной основе, но нередко делают это за компанию с кем-то, чтобы наладить контакт. Впрочем, в развитых странах имидж курильщиков год за годом снижается — признание последствий курения, в том числе и пассивного, снижает его социальную приемлемость и привлекательность.

К курению чаще оказываются склонны одинокие люди. Но, как показывает новая работа исследователей из Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета, опубликованная в журнале The Lancet Regional Health Europe, это работает и в обратную сторону — курение приводит к тому, что люди становятся более одиноки.

Исследователи собрали сведения о 8780 британцах старше 50 лет, наблюдения за которыми велись на протяжении 12 лет. На четвертом, восьмом и двенадцатом году участники исследования сообщали о своих социальных связях и чувстве одиночества. Также участники сообщали о факторах образа жизни, в том числе и о курении.

Как выяснилось, на момент начала исследования курильщики были более склонны к одиночеству и социальной изоляции, реже общались с семьей и друзьями, реже участвовали в общественных и культурных мероприятиях и чаще жили одни.

В перспективе курение ассоциировалось с более значительным сокращением социальных контактов, увеличением социального отчуждения и усилением одиночества с течением времени. Эти результаты сохранялись после учета прочих факторов, таких как возраст, пол и социально-экономический статус.

«Наше исследование показывает, что курение вредно не только для физического здоровья, но также для психологического и социального благополучия, — говорит автор исследования доктор Кейр Филип. — Некоторые люди считают, что курение — это социальная деятельность, но наше исследование не подтвердило эту идею — курильщики со временем становились более социально изолированными и одинокими, чем некурящие».

По словам Филипа, «полученные результаты вносят вклад в существующие знания в этой области и предполагают существование порочного круга курения, социальной изоляции и одиночества. Это исследование дает еще одну причину, по которой людям следует стремиться бросить курить в новом году, и обосновывает необходимость усиления поддержки людей, пытающихся бросить курить».

Исследование носило наблюдательный характер и ученые не занимались поиском конкретных причин, по которым курение могло приводить к большему одиночеству. Однако несколько предположений у них есть.

Во-первых, у курильщиков повышен риск развития одышки и других физических проблем со здоровьем, включая болезни легких и сердца, которые ограничивают их возможности контактировать с людьми.

Во-вторых, курение связано с повышенным риском возникновения проблем с психическим здоровьем, таких как тревога и депрессия, что тоже может повлиять на количество социальных связей и качество общения.

В-третьих, друзья курильщиков чаще курят сами и, следовательно, чаще преждевременно умирают.

Кроме того, все больше людей сегодня относятся к курению отрицательно и предпочитают не поддерживать с курильщиками тесных связей.

Также играют роль и законодательные акты, направленные на снижение вреда от пассивного курения — курильщикам может быть проблематично посещать заведения и мероприятия, где у них не будет возможности перекурить, и в итоге они проводят слишком много времени дома, наедине с собой.

«Большинство людей уже знают, что курение представляет риск для здоровья, — добавляет соавтор исследования профессор Ник Хопкинсон. — Наши результаты показывают, что курильщики также более склонны к социальной изоляции и одиночеству с возрастом. Эти результаты — еще одна причина для правительства усилить внедрение политики, необходимой для более всеобъемлющих запретов курения к 2030 году. К ним относится, в частности, введение налога на прибыль табачной промышленности и повышение возраста продажи табака с 18 до 21 года».

Бросить курить может быть трудно, признают ученые. Однако курильщики, у которых не выходит справиться самостоятельно, всегда могут обратиться за помощью к специалистам, которые помогут подобрать средства, которые облегчат отказ от сигарет, и дадут рекомендации, направленные на поддержание здоровья.

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