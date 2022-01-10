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Наука

В Финляндии создали молекулу, которая на восемь часов защищает от всех штаммов коронавируса

Ученые из Хельсинкского университета разработали препарат для восьмичасовой защиты от COVID-19

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Ted S. Warren/AP
Финские ученые создали молекулу, защищающую от коронавируса. Препарат обеспечивает не менее восьми часов защиты даже в особо сложных условиях. По словам медиков, их разработка не является альтернативой прививке, а должна дополнять её.

Ученые из Хельсинкского университета создали молекулярный препарат, способный защитить от коронавируса на короткий срок. Об этом сообщается на официальном сайте университета, передает РИА «Новости».

«Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92, разработанная исследователями, защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения», — говорится в сообщении.

В отличие от вакцин, препарат из молекулы действовать начинает моментально. Авторы исследования отметили, что лабораторные мыши, получившие TriSb92, не заразились коронавирусом в ходе эксперимента.

Препарат может подавлять заразность всех известных науке штаммов коронавируса Sars-CoV-2. Это касается также штаммов «дельта» и «омикрон». Согласно позиции финских исследователей, найденная ими молекула не является альтернативой вакцине, а должна дополнять прививку.

К примеру, подобный препарат могли бы использовать работающие в «красных зонах» врачи и медсестры – для дополнительной защиты от COVID-19.

Лекарство в ингаляторе

В конце декабря Минздрав России одобрил лекарство против коронавируса «Мир-19». Во время исследований его проверяли на зараженных коронавирусом в красных зонах стационаров. По заявлению разработчика, препарат эффективнее обычной терапии и помогает против любых штаммов вируса. Пока лекарство смогут получить только пациенты больниц. В будущем «Мир-19» могут разрешить для продажи в аптеках.

«Продается и создается этот препарат в четырех флаконах, в двух из которых находится два действующих вещества, и два содержат растворитель. Перед употреблением каждое из веществ растворяется в соответствующем растворителе, но потом они соединяются вместе», — пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Название препарата расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». На сайте ФМБА говорится, что лекарство блокирует те области РНК-вируса, которые копируют его молекулы и помогают вирусу распространяться в организме. «[Препарат] избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека», — уточнила Скворцова.

Антитело особой важности

В Китае в начале декабря ученые нашли антитело, способное нейтрализовать все известные штаммы коронавируса. Данные исследования были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Молекулу 35B5 удалось выявить у одного из заразившихся коронавирусом пациентов.

Антитело открыли в ходе крупномасштабного изучения образцов крови жителей Китая, которые в тяжелой форме переболели коронавирусом. Из них выделили те клетки, которые производят антитела, и стали наблюдать за взаимодействием с разными частицами вируса.

«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса», — отметили китайские ученые.

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