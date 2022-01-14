Невротикам — виски, счастливым — пиво. Что выбор алкоголя говорит о характере

Невротики предпочитают крепкий алкоголь, любители вина наиболее доброжелательны, а пиво выбирают люди, довольные жизнью, выяснили австралийские ученые. Хотя предпочтения в алкогольных напитках и коррелируют с некоторыми чертами характера, исследователи призывают не делать выводы о личности человека только на основании того, что он пьет — иногда дело может быть просто в приятном вкусе.

Считается, что любители виски самоуверенны, текилы — любят тусоваться, а пиво — напиток весельчаков. Выяснить, есть ли у стереотипов о связи черт характера и любимого алкогольном напитка какие-то основания, взялись исследователи из Австралийского католического университета и Университета Нотр-Дам в Австралии в сотрудничестве с итальянскими коллегами из Падуанского университета. О результатах они рассказали в статье в журнале Psihologijske Teme.

Участниками исследования стали 1232 австралийца. Средний их возраст составил 45,8 лет, мужчин и женщин было поровну. Сперва ученые выяснили, где участники предпочитают пить — дома или в специализированном заведении. Затем расспросили о любимых напитках, включая пиво, вино, сидр и крепкий алкоголь. Разрешалось выбрать и несколько позиций одновременно.

После этого участники заполнили опросники, с помощью которых исследователи измерили их уровень удовлетворенности жизнью, жизнестойкость, безысходность, межличностное доверие и выраженность черт «большой пятерки» — экстраверсии, невротизма, добросовестности, доброжелательности и открытости новому.

Сопоставив результаты опросов, ученые обнаружили несколько любопытных закономерностей.

Те, кто пил дома, чаще сталкивались с безысходностью, чем те, кто пил в заведении.

Люди в депрессии, которые, вероятно, подвержены чувству безысходности сильнее, могут употреблять алкоголь, чтобы справиться с негативными переживаниями, полагают исследователи. Этот вывод согласуется с результатами исследований, которые показали, что употребление алкоголя дома может быть способом преодоления проблем — но деструктивным и создающим новые сложности.

Любители пива и вина оказались наиболее жизнестойкими и довольными жизнью. Те, кто предпочитал вино, также отличались доброжелательностью и добросовестностью, и редко страдали от безысходности. А любители сидра и крепкого алкоголя оказались самыми невротичными.

В целом, вино оказалось связано с общительностью и более приятными чертами характера.

Употребление крепких напитков было связано в целом с невротичностью, но при этом — еще и с экстраверсией, если пить их участник предпочитал в заведении.

Употребление пива, по-видимому, рассматривалось как форма легкого расслабления и отдыха, поэтому его выбирали люди, вполне довольные жизнью.

«Мы попытались лучше понять связь между чертами личности и тем, где и что люди пьют, — пишут авторы работы. — Мы сосредоточились на среднеуровневых различиях в личностных характеристиках в зависимости от самоотчета о поведении, связанном с алкоголем. В целом, наши результаты показали ограниченную полезность знания того, где человек пьет, но то, что он пьет, может быть относительно более полезным».

Все участники исследования были белыми людьми с хорошим образованием и достатком, жителями достаточно развитой демократической страны, поэтому полученные результаты могут не распространяться на другие слои населения, предупреждают авторы работы. Кроме того, в Австралии культура употребления пива вообще традиционно сильна.

Недостаточно знать алкогольные предпочтения человека, чтобы делать выводы о его характере, предупреждают ученые. Это лишь один из кусочков головоломки, кроме того, один и тот же выбор в разных условиях может говорить о разных склонностях. Так, употребление крепкого алкоголя в одиночестве может говорить о склонности к пьянству из-за стрессов. При этом аналогичный выбор в баре, в компании друзей, говорит об экстраверсии — совместное употребление сета шотов может рассматриваться как общая и сближающая социальная активность.

Кроме того, возможно, на выбор того или иного алкоголя влияет религиозная принадлежность, но в исследовании этот аспект не рассматривался.

«Еще одним ограничением может быть то, что мы не смогли рассмотреть черты так назвываемой темной триады (т.е. психопатию, нарциссизм и макиавеллизм), которые могут особенно ярко проявляться в межличностных и организационных контекстах, и тоже могут быть связаны с потреблением алкоголя», — добавляют авторы работы.

В конце концов, человек может отдавать предпочтение напитку просто потому, что ему нравится вкус.

Ориентироваться на выбор алкогольного напитка как на основной аспект в попытке понять характер человека не стоит, заключают исследователи. Однако в сочетании с другими факторами и результатами наблюдений за поведением это может дать дополнительную информацию и помочь сделать более надежные выводы.