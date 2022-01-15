Забава для богатых: что нашли в древнем израильском туалете

Во время раскопок на юге Иерусалима в районе Армон ха-Нацив в 2019-2020 годах археологи наткнулись на 2700-летние руины богатого поместья, к которому когда-то примыкал сад с фруктовыми деревьями и декоративными растениями. При исследовании садовой территории ученые обнаружили несколько сооружений, в том числе большой резервуар для воды и каменный объект кубической формы с отверстием в центре — древний унитаз. Он и стал объектом нового исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета. О результатах они рассказали в статье в журнале International Journal of Paleopathology.
«Исследования остатков кишечных паразитов, сохранившихся в древних отложениях фекалий (археопаразитология) — важный инструмент для отслеживания эволюции прошлых инфекций во всем мире, — пишут исследователи. —
Археопаразитологические исследования также могут предоставить важную информацию о стандартах здоровья и санитарии, преобладавших в древних обществах».
Пыльца сосны, обнаруженная на месте раскопок, свидетельствует о том, что туалет располагался в небольшом помещении с окнами или без крыши для лучшей вентиляции, а сосна помогала маскировать резкие ароматы.
Собрав образцы почвы под унитазом и вокруг него, ученые обнаружили во многих из них яйца четырех видов кишечных паразитов — хлыстовика, ленточного червя, круглого червя и острицы. Это оказались самые ранние свидетельства заражения круглыми червями и острицами в древнем Израиле. Больше всего яиц было в образцах, взятых из-под унитаза.
Кишечные заболевания в то время могли быть вызваны плохими санитарными условиями, которые привели к загрязнению пищи и питьевой воды фекалиями.
Или же причиной могло быть отсутствие знаний о гигиене — например, о том, что следует мыть руки.
Другими возможными источниками инфекции были человеческие фекалии, используемые для удобрения полевых культур, и употребление плохо прожаренной говядины или свинины.
«Возможно, что уже в VII веке до нашей эры человеческие фекалии систематически собирались в Иерусалиме для удобрения культур, выращиваемых на близлежащих полях, — пишут исследователи, отмечая, что именно в этот период, когда Иудея ( историческая область Израиля к югу от Самарии) находилась под властью ассирийцев, более отдаленные районы перешли на специализированное сельское хозяйство. — Жители были вынуждены работать с неплодородной скалистой местностью, и им указывали, какие культуры выращивать. Кроме того, тип используемых удобрений также мог быть продиктован ассирийской экономикой».
В отсутствие медицины избавиться от кишечных паразитов было крайне сложно, и зараженные могли страдать от них до конца жизни. Поэтому вполне возможно, что результаты исследования свидетельствуют о надоедливом и длительном инфекционном заболевании, которое поражало все население. Заражение обнаруженными паразитами встречается и сегодня, но в современном мире хватает эффективных средств диагностики и лечения, которые не дают развиться эпидемии.
«Хотя само по себе наличие такой редкой вещи, как туалет, казалось бы, указывает на то, что по крайней мере некоторые жители древнего Иерусалима стремились к относительно высокому уровню санитарии, наличие яиц кишечных паразитов свидетельствует об обратном, — отмечают исследователи. —
Наличие крытых туалетов могло быть скорее вопросом удобства, чем попыткой улучшить личную гигиену. Туалет был символом богатства, частной собственностью, которую могли позволить себе только богатые».
В более ранних исследованиях эта же команда сравнивала, как часто встречаются паразитарные инфекции в обществах с разным укладом. Как выяснилось, племена охотников — собирателей, как в древности, так и сегодня, сталкиваются с паразитами относительно редко. Проанализировав частоту паразитарных заболеваний у охотников — собирателей и земледельцев прошлого, ученые пришли к выводу, что причиной широкого распространения паразитов стало развитие сельского хозяйства и, в частности, одомашнивание животных.
Ранее в паразитарных инфекциях уличили европейских крестоносцев — аналогичное исследование туалета древнего кипрского замка возрастом около тысячи лет показало, что захватившие в то время Кипр и основавшие замок европейские правители страдали от инвазий глистов-власоглавов Trichuris trichiura, возбудителей трихоцефалеза, и аскарид Ascaris lumbricoides, самых крупных из нематод, встречающихся в кишечнике человека.