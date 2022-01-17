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Наука

Местный, нищий, больной. В Австралии нашли бесхозную челюсть

Черная челюсть, найденная на пляже, поставила в тупик австралийскую полицию

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Dr Phil Kendall/Supplied
Австралийская полиция столкнулась с новой криминологической загадкой — выгуливая собак на пляже, женщина обнаружила почерневшую челюсть с белыми зубами. Полиция установила, что это челюсть мальчика-подростка лет 15, умершего более 10 лет назад. Однако ее не удалось связать ни с заявлениями о пропаже людей в стране, ни с другими находками человеческих останков. Неизвестно и то, почему челюсть почернела — поблизости пляжа полиция не обнаружила никаких отложений, которые могли бы ее окрасить. В детстве мальчику удалили два зуба, и, судя по состоянию остальных, он редко посещал стоматолога, будучи, вероятно, представителем низших социально-экономических слоев. Это помогает несколько сузить круг поиска, но до раскрытия дела пока что далеко.

Выгуливая в 2020 году собак на австралийском пляже Умина в Новом Южном Уэльсе, 20-летняя Тойя Эванс и ее мать наткнулись на почерневшую человеческую челюсть с восемью белыми зубами, торчавшую из песка. Они тут же сообщили об этой находке в полицию, создав для австралийских криминалистов новую загадку, которую пока не удалось разгадать. Подробнее о ней полицейские Нового Южного Уэльса рассказали в собственном подкасте.

Женщины положили челюсть в сумку для собак, чтобы не повредить. В участке старший констебль Родни Д'Брас не сразу понял, что именно ему принесли.

«У нас нечасто на пляже находят человеческие останки или кости, — рассказал он. — Обычно, когда речь идет о подобных находках, это оказываются остатки барбекю или что-то в этом роде. Моя первая реакция была — ладно, это какая-то игрушка, или, скажем, медицинская модель, или еще что-то искусственное».

Но челюсть оказалась настоящей.

Полиция предположила, что челюсть могла принадлежать 20-летнему каякеру Райану Сэйнти, утонувшему неподалеку в июне 2010 года, среди его останков как раз не хватало челюсти. Но анализ ДНК опроверг это. Также следователи сравнили результаты анализа с ДНК потомков некоторых жертв кораблекрушений 1898 и 1948 годов, но тоже не обнаружили совпадений.

Как установили судмедэксперты, челюсть принадлежала мальчику-подростку. Он умер в возрасте не старше 15 лет, смерть наступила около 10 лет назад.

Челюсть пробыла под водой совсем недолго, до этого времени, видимо, находясь в земле. Однако кость не имела отношения ни к одним человеческим останкам, найденным по всей стране. Сопоставить ее с сообщениями о пропаже людей тоже не удалось.

Челюсть попала на пляж после шторма — очевидно, ее вынесло на берег волнами. Предположив, что на пляже могли оказаться и другие останки, полицейские тщательно его обыскали, но ничего не обнаружили.

Смутил следователей и цвет челюсти.

«У них было две реакции, — рассказала судебный антрополог Пенни Маккардл. — Первая — челюсть очень старая. Вторая — ее сожгли. И оба раза они были неправы».

Чернота челюсти не указывает на возраст кости, поясняет Маккардл. Челюсть могла принять цвет почвы или песка, в которых находилась.

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Dr Phil Kendall/Supplied

«Обычно, когда мы находим кость, она либо белая — подвергалась воздействию солнечных лучей, — либо коричневая, принявшая цвет земли, — делится Маккардл. — Я раскапывала древние останки возрастом до 800 лет, которые были в очень хорошем состоянии, и видела намного более свежие, которым было всего несколько лет, но они сохранились намного хуже».

Поблизости пляжа полиция не нашла отложений, способных окрасить кость. В первой половине 2020 года в регионе бушевали ураганы, и следователи предположили, что челюсть, до этого времени лежавшая где-то в земле, попала в океан через один из пяти ливневых стоков.

Стоматолог и судебный одонтолог Фил Кендалл тщательно изучил сохранившиеся зубы. Из 14, которые должны были находиться в челюсти, их осталось восемь, включая два непрорезавшихся зуба мудрости. Шесть зубов выпали из челюсти уже после смерти, а два были удалены хирургическим путем еще при жизни, определил Кендалл.

Первые постоянные моляры по обе стороны челюсти были удалены, а вторые и третьи сместились вперед, чтобы заполнить пространство, поясняет врач. Отсутствие этих зубов способно помочь в идентификации погибшего подростка, считает он.

«Тот факт, что зубы отсутствуют, указывает на то, что они были каким-то образом повреждены, — поясняет Кендалл. — Должна была быть какая-то причина для их удаления».

Второй левый моляр, который прорезался всего года за три до смерти, был в значительной степени поражен кариесом. Первые моляры, которые появились в возрасте около шести лет, вероятно, были в еще худшем состоянии.

«Моя теория заключается в том, что все первые моляры разрушились от кариеса, и их удалили, — говорит Кендалл. — Я предполагаю, что у парня был запущенный рот. Он не проводил много времени у стоматолога».

Скорее всего, подросток был из низших социально-экономических слоев, и не имел доступа к качественной стоматологической помощи. Других следов врачебных вмешательств на челюсти не было. Зубы были удалены за 3-4 года до смерти — иначе остальные не успели бы так сильно сместиться. Скорее всего, это произошло в государственной больнице и, вероятно, операция проводилась под общим наркозом. Полиции еще предстоит проверить все медицинские записи за подходящий промежуток времени — возможно, там обнаружатся какие-нибудь соответствия.

Кроме того, вес и структура челюсти указывают, что погибший был коренным жителем.

Анализ дел, в которых сообщалось о нахождении человеческих останков без челюсти, не выявил подходящих случаев. Полиция планирует изучить вообще все подобные сообщения — не исключено, что подобную деталь могли не указать.

Дальнейший анализ ДНК также, возможно, позволит определить вероятный цвет волос и глаз подростка и его этническую принадлежность. Результаты также позволят провести сравнительный анализ с генетическим материалом людей, имеющихся в полицейских базах. Однако по пропавшим без вести подобные данные встречаются нечасто. Д'Брас надеется, что распространение информации о находке поможет найти кого-нибудь, кто сможет сообщить что-то важное.

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