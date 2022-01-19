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Наука

«Это один из первых подсчетов черных дыр за всю историю астрофизики»

Итальянские ученые назвали число черных дыр во Вселенной — их 40000000000000000000

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Depositphotos
Количество черных дыр звездной массы в пределах наблюдаемой Вселенной составляет около 40 квинтиллионов, или 40 миллиардов миллиардов объектов, выяснила международная группа ученых.

Итальянские и британские ученые с помощью нового теоретического подхода сумели провести убедительные подсчеты количества обычной (барионной) материи, заключенной в черных дырах звездной массы. Согласно новой работе, их порядка 40 квинтиллионов и на них приходится около 1% массы Вселенной. Статья об этом опубликована в The Astrophysical Journal.

Вопрос о количестве черных дыр во Вселенной и сосредоточенной в них массе принадлежит к числу самых актуальных вопросов современной астрофизики и космологии. Исследователи из Италии и Великобритании, работающие под руководством профессора Андреа Лапи и доктора Люмена Боко из Международной школы передовых исследований Италии решили применить для подсчетов подход ab initio — «от начала» — без привлечения дополнительных эмпирических предположений.

Авторы сосредоточились на подсчетах черных дыр звездной массы, то есть черных дыр с массами от нескольких солнц до нескольких сотен масс Солнца, появляющихся в результате эволюции и выгорания массивных звезд.

Черные дыры звездной массы по своему происхождению кардинально отличаются от сверхмассивных черных дыр, находящихся в центрах всех крупных галактик. Между ними располагаются еще так называемые черные дыры промежуточной массы, а вопрос о том, возникли ли все сверхмассивные черные дыры путем слияния черных дыр звездной массы и можно ли считать «средние» черные дыры промежуточным этапом этих процессов, относится к числу дискуссионных.

Количество черных дыр звездной массы в пределах наблюдаемой Вселенной — сферы диаметром около 90 млрд световых лет — согласно новым выкладкам составляет около 40 квинтиллионов, или 40 миллиардов миллиардов объектов (4 x 1019).

«Этот важный результат был получен благодаря оригинальному подходу, сочетающему в себе современное моделирование эволюции одиночных и двойных звезд SEVN, выполненное исследователем из Международной школы передовых исследований доктором Марио Спера, с рассмотрением соответствующих физических явлений и изучением наблюдаемых свойств галактик, особенно скорости звездообразования в них, количества звездной массы и металличности межзвездной среды (все это важно для подсчетов количества и массы звездных черных дыр)», — поясняют авторы исследования. Используя эти важнейшие ингредиенты и применив новые вычислительные подходы, они получили функцию распределения количества черных дыр звездной массы на протяжении всей истории Вселенной. Под «металлами» астрофизики в своих работах обычно подразумевают все элементы тяжелее водорода и гелия.

«Инновационный характер этой работы заключается в соединении детальной модели эволюции звезд с новыми оценками по звездообразованию и обогащению металлами отдельных галактик, — заключает ведущий автор работы астрофизик Алекс Сицилия из Международной школы перспективных исследований. — Это один из первых и самых надежных подсчетов ab initio масс черных дыр звездного происхождения за всю историю астрофизики». Его слова приводятся в пресс-релизе Международной школы передовых исследований.

Впрочем, несмотря на всю важность оценки количества черных дыр в наблюдаемой Вселенной, это не единственный вопрос, поднятый в рамках нового исследования. В сотрудничестве с учеными из Падуанского университета авторы работы рассмотрели также множество различных путей образования черных дыр разных масс — из одиночных звезд, в двойных системах, тесных звездных скоплениях. Согласно их выводам, самые массивные черные дыры звездных масс возникают в основном в результате сложных динамических взаимодействий в звездных скоплениях. В частности, удалось показать, что с помощью таких событий можно объяснить функциональную зависимость масс сливающихся черных дыр, известную благодаря данным, полученным в ходе экспериментов по регистрации гравитационных волн коллаборации LIGO/Virgo.

«Мы предлагаем также убедительную теорию генерации сверхмассивных черных дыр, наблюдаемых с большим красным смещением, что может послужить отправной точкой для исследований происхождения «тяжелых зародышей» черных дыр. Эта теория будет развита в наших следующих статьях», — обещает один из соавторов статьи Люмен Боко.

«Новое исследование можно отнести к разряду междисциплинарных, так как оно охватывает сразу несколько аспектов звездной астрофизики — образование и эволюцию галактик, гравитационно-волновую астрофизику и др. Все это нуждалось в совместных усилиях разных академических групп, специализирующихся на астрофизике и космологии, а также в тесном взаимодействии со многими внешними сотрудниками», — замечает Андреа Лапи, который является также научным руководителем Алекса Сицилии.

Работа Алекса Сицилии выполнялась также в контексте престижного инновационного сетевого образовательного проекта BiD4BESt — применения Big Data для изучения эволюции черных дыр, соруководителем которого является профессор Андреа Лапи.

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