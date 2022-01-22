«Заплатить за чужую парковку». Как стать счастливым

Секрет счастья — в том, чтобы заботиться о других и делать счастливыми их, выяснили психологи. Помощь окружающим позволяет удовлетворить потребность в социальных связях и улучшает самочувствие. Интересно, что для этого необязательно, чтобы объект заботы действительно стал счастливее — более важно, чтобы сам человек верил, что делает что-то хорошее.

Счастьем обычно называют чувство внутреннего довольства своей жизнью. Часто это состояние рассматривается как результат достижения личных целей, удовлетворения собственных потребностей. Однако на практике оказывается, что успешные и реализовавшие свои мечты люди далеко не всегда счастливы.

Все большее число исследований указывает на то, что источник счастья может быть в другом — например, в том, чтобы дарить радость другим. К таким выводами пришли и психологи из Миссурийского университета в США и Высшей школы экономики в России. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Positive Psychology.

Команда провела пять экспериментов, призванных выяснить, какие действия делают людей счастливее — забота о себе, о других, или, может быть, получение заботы? Для каждой части исследования ученые отобрали по 100-200 добровольцев, в основном студентов.

В первом эксперименте участники должны были вспомнить, когда они делали что-либо, чтобы осчастливить себя или других.

Когда участников попросили описать, что они чувствовали в это время, оказалось, что радовать других им было приятнее, чем пытаться сделать счастливее самого себя.

На втором этапе исследователи попытались воспроизвести полученные результаты в реальном времени и предложили участникам сделать что-нибудь приятное для себя или для кого-нибудь еще, либо просто поболтать с приятелем. Те, чьей задачей было порадовать близкого, сообщили о более выраженном удовлетворении, чем две остальные группы. Так исследователи выяснили, в частности, что дело не просто в контакте с другим человеком, а именно в заботе о нем — иначе бы и простое общение делало бы настолько же счастливее.

Третья часть исследования показала, что чувство счастья не зависит от того, насколько на самом деле стало лучше тому, кого участники хотели осчастливить. На этот раз исследователи собрали отзывы тех, кому участники исследования пытались сделать что-то приятное. Как выяснилось, удовлетворение участников зависело не столько от того, насколько им удалось порадовать другого человека на самом деле, сколько от того, как они сами оценивали результат.

«Возможно, что настоящие чувства и состояние объекта не так важны, как собственное восприятие объекта действующим лицом, — пишут авторы работы. — Может быть, просто мысль о том, что один сделал другого счастливее, важнее, чем настоящие чувства объекта».

Также исследователей интересовало, что приносит людям больше удовольствия — их собственные действия, направленные на то, чтобы порадовать других, или чьи-то попытки сделать счастливыми их самих. Процедура была аналогичной первому исследованию, только теперь участникам нужно было вспомнить не только как они делали что-то для другого человека, но и как кто-то делал что-то приятное для них — включал любимую песню, приглашал на обед, составлял компанию на пробежке. Добровольцы описывали эти действия и оценивали, насколько приятными они были.

В последнем эксперименте выяснилось, что забота о других делает счастливее, даже если речь идет о совершенно посторонних людях. Исследователи подходили к людям на улице и предлагали немного денег. Одним ученые предлагали за эту сумму пройти опрос и оставить деньги себе, другим — оплатить свою парковку, третьим — оплатить парковку кому-то еще и, если есть желание, оставить записку, объясняющую поступок.

Те, кто оплачивал чужую парковку и сообщал об этом владельцу автомобиля, испытывали наиболее выраженное чувство счастья по сравнению с остальными. Чуть слабее оно было у тех, кто заплатил за незнакомца, не оставив записку.

«Возможно, оставленная записка гарантирует, что незнакомец признает доброе дело, что может быть важно для удовлетворения потребности в чувстве близости в таких ситуациях, — пишут исследователи. — Однако не исключено, что, написав записку, участники получали дополнительную возможность сделать незнакомца счастливым, помимо оплаты парковки — поэтому у них была возможность совершить два дела, способствующих счастью, вместо одного».

По всей видимости, людям важна потребность чувствовать связь с другими — этот механизм опосредует эффект деятельности, ориентированной на другого, во всех пяти исследованиях.

Другими словами, ощущение большей связи с другими объясняло, почему, делая что-то для другого человека, участники, как правило, оставались более счастливыми, чем делая что-то для себя.

Для более точных результатов стоило бы изучить, как выявленный эффект работает в парах людей, когда оба участника имеют возможность делать что-то для улучшения настроения друг друга, отмечают исследователи. Также интересно будет выяснить возможные долгосрочные последствия попыток осчастливить окружающих и то, какие результаты дает такое поведение, становясь жизненной стратегией.