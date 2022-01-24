«Русские валенки надо приобрести любыми способами»: как немцы замерзали под Москвой

Как во время битвы за Москву замерзали немецкие солдаты, техника и оружие и почему фашисты даже не могли сходить в туалет, говорится в донесениях частей вермахта, которые впервые публикует «Газета.Ru».

Гитлер рассматривал взятие Москвы как одну из главных военных и политических целей плана «Барбаросса». Но именно под Москвой советские войска нанесли немецко-фашистской армии первое крупное поражение за всю Вторую мировую войну и сорвали блицкриг.

Контрнаступление войск Красной армии в ходе Московской битвы началось 5 декабря 1941 года. Лишь 8 декабря 1941 г. – на четвертые сутки советского контрнаступления, — верховный главнокомандующий вооруженными силами третьего рейха Адольф Гитлер смог поставить войскам задачи, отвечавшие обстановке. В директиве верховного командования №39 указывалось:

«Преждевременное наступление холодной зимы на восточном фронте и возникшие в связи с этим затруднения в подвозе снабжения вынуждают немедленно прекратить все крупные наступательные операции и перейти к обороне»

Одновременно были приняты меры по замене командующих, которые с точки зрения Гитлера плохо показали себя при ведении оборонительных боев: 18 декабря был смещен со своего поста командующий группы армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок, на следующий день – главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал В. фон Браухич, его обязанности возложил на себя Гитлер. 26 декабря в отставку был отправлен командующий 2-й танковой армии генерал-полковник Г. Гудериан.

В ходе битвы под Москвой врагу было нанесено тяжелое поражение: разбиты 38 дивизий, в том числе 11 танковых и четыре моторизованные. Общие потери группы армий «Центр» в живой силе только в декабре 1941 года составили 103,6 тыс. человек, 23 пехотные, четыре моторизированные и одиннадцать танковых дивизий армейской группы «Центр» понесли значительные потери и отступали. Было потеряно более 4000 орудий и минометов, а также 18 000 единиц гусеничной и колесной техники. В январе 1942 года группа армий «Центр» потеряла уже 144,9 тыс. человек; из них в первую декаду января — 4631 убитый, 16 740 раненых и 2206 пропавших без вести.

Особую проблему для теперь уже оборонявшихся немецких войск представляли сильнейшие морозы и несоответствие обмундирования и техники погодным условиям, в которых приходилось воевать.

Донесения на эту тему нашли в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации сотрудники ЦАМО и Германского исторического института. После войны эти немецкие документы были собраны советскими солдатами в руинах Военного архива Вермахта в Потсдаме и отправлены в ЦАМО, где позднее были переведены на русский язык.

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Замерзают люди

О том, что в условиях лютого мороза у немецких частей оставалась одна надежда на русские валенки, говорится в меморандуме дивизионного врача 3-й мотопехотной дивизии от 31 декабря 1941 года:

«Ежедневно в районе дивизии происходит до 10 случаев обморожения. Войска на передовой особенно подвержены обморожению, которое в основном поражает ноги (90%). Кажется совершенно необходимым обратить внимание на обувь этих людей... Русские валенки также должны быть приобретены всеми способами», — говорится в документе.

«Согласно постоянным сообщениям с фронта, состояние войск вызывает самые серьезные опасения. Зимняя одежда не соответствует русской зиме. Результатом этого являются многочисленные случаи обморожения. Немецкая зимняя одежда уступает одежде русского солдата; несмотря на самые большие трудности с размещением, русский лучше переносит холод. Таким образом, в дополнение к преимуществу многократного превосходства, на его стороне еще одно преимущество...



Количество кровавых потерь, обморожений и болезней в сочетании с ослаблением войск и лошадей изо дня в день усугубляет напряженную ситуацию. Для армии существует опасность оперативного окружения через район 6-й армии и 2-й танковой армии или прохождения севернее его. Существует опасность прорыва фронта армии в любой точке, где русский атакует с суммарной частью своих сил. Существует опасность провала подразделений даже там, где нет сильно превосходящих атак», — говорится в донесении 2-й армии от 30 декабря 1941 года.

О том, как морозы и нехватка теплого обмундирования увеличивали потери немецких войск даже в отсутствие боя, сообщается в донесении о состоянии 4-й танковой армии, стоявшей в районе Можайска, от 5 января 1942 года.

«Люди сильно утомлены, так как смена частей не проводится. Сильные морозы снижают боеспособность войск. Потери на каждую дивизию без крупного боя ежедневно составляют 50-80 человек, из которых 50% по причине обмораживания.

Прибывающее пополнение офицеров является недостаточным, рядовой состав молодой, неопытный, плохо обучен, не вооружен, без достаточного зимнего обмундирования. Люди для пополнения прибывают большей частью обмороженными и голодными и уже во время транспортировки имеются потери», — отмечается в документе.

Замерзает топливо

В этом же документе немцы признаются в нехватке горючего для техники, связанной в том числе с тем, что по ночам приходилось не глушить моторы, чтобы топливо не замерзало.

«Запасы горючего совершенно недостаточны. Вследствие этого ощущаются большие трудности при передвижениях моторизованных повозок для боевых действий и снабжения. Ввиду нехватки лишь 200 литров пришлось, например, уничтожить 15 моторизованных повозок и 30 мотоциклов.

Моторы, особенно дизеля, при сильных морозах должны постоянно держаться в работе. Вследствие этого без передвижений автомашин одна норма горючего расходуется в 48 часов», — уточняется в донесении.

Замерзает оружие

Не выдерживало морозов и само оружие.

«Оружие (пулеметы, орудия) при сильном морозе часто отказывает в действии. Башни танков от сильного мороза не поворачиваются. Часто отмечаются случаи нарушения связи от мороза и снега», — говорится в том же документе.

Русские стреляют

«В течение 14 дней не спали, а лишь дремали в блиндажах. Разноска пищи и отправка раненых производится лишь с наступлением темноты, позднее мешает слишком ясный лунный свет. Люди страдают поносом, не могут оправиться, так как русские из винтовок с подзорной трубой стреляют очень хорошо и быстро…Наши войска бессильны, так как противотанковое оружие отсутствует. Авиация противника появляется внезапно группой в 30 самолетов, сбрасывает большое количество бомб и оживленно стреляет с самолетов, в то время как наша авиация появляется группой в 2-3 самолета один раз в 3-4 дня», — сообщал командир одной из стрелковых рот.

По словам сотрудника Германского исторического института в Москве доктора Маттиаса Уля, даже спустя 80 лет удивляет безжалостность, с которой немецкое военное руководство жертвовало своими солдатами под Москвой.

«Поскольку Гитлер и генералы вермахта считали, что они находятся на грани завоевания Москвы, они положили все свои патроны в одну корзину. Надеясь, что Красная Армия находится на грани краха, войска снабжались только боеприпасами и продовольствием, поскольку эффективность тылового снабжения была недостаточной. Поскольку считалось, что Москва будет завоевана до наступления зимы, основная масса войск едва получила зимнее обмундирование, — отмечает историк в беседе с «Газетой.Ru». — Немецкие военные играли ва-банк и чудовищно недооценили боевую мощь Красной Армии. Хотя военное руководство знало, насколько ожесточенное сопротивление Красной Армии измотало их собственные войска с лета 1941 года, их все дальше подталкивали к наступлению. Единственной причиной этого было то, что руководство вермахта в принципе знало, что стратегия блицкрига против Советского Союза уже провалилась. Тем не менее они цеплялись за надежду, что завоевание Москвы приведет к победному завершению кампании в 1941 году.

Нападение Красной Армии, ставшее полной неожиданностью для немецких военных, поставило немецкие войска на грань полного краха».

По данным ряда источников, истинные температуры в ту зиму в Подмосковье не опускались ниже 30 градусов, поэтому едва ли можно доверять немецким донесениям о морозах в -42 градуса, соглашается Уль.

«Генералы искали оправдание своему поражению и нашли его в русской зиме. Каждый ребенок знает, что зимой в России холодно. В память записываются только те низкие температуры, которые преобладали в течение короткого промежутка времени. Для командиров войск эти беспрецедентно низкие температуры были также поводом указать на безвыходное положение их подразделений.

Конечно, в их интересах было драматизировать ситуацию, так как они хотели добиться отвода своих войск. Для солдат без соответствующей зимней одежды, конечно, было холодно, даже при температуре от минус 10 до минус 20 градусов, и ежедневные цифры обморожений являются тому подтверждением», — уверен историк.

Он добавил, что немецкие и советские войска находились в равных погодных условиях.

«Отсутствие зимнего снаряжения, конечно, не было причиной поражения Германии под Москвой. Ведь солдатам Красной Армии тоже, конечно, приходилось бороться с холодом. Скорее, руководство вермахта полностью недооценило боевую мощь Красной Армии и считало, что ее войска так же истощены, как и его собственные. Теперь немецкие военные получили от Красной Армии счет за свои иллюзии величия. Поражение под Москвой, которое едва не привело к краху Восточного фронта, стало началом трудного пути, который привел Красную Армию к Берлину. Конечно, немецкое военное руководство пыталось учиться на своих ошибках. Были изданы новые директивы по ведению зимней войны, улучшена подготовка к ведению боевых действий зимой, введено новое зимнее обмундирование. Однако вермахт был уже не в состоянии противостоять постоянно растущей боевой мощи Красной Армии. Путь к поражению Германии стал неизбежным после победы Красной Армии под Москвой», — считает Маттиас Уль.



В ближайшее время опубликованные документы будут доступны общественности в рамках совместного проекта Российского исторического общества, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и Германского исторического института в Москве.