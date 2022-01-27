«Это было немного жутко»: астрономы нашли «невозможный» источник радиосигналов

Австралийские радиоастрономы нашли загадочный источник радиоволн, не похожий ни на что другое, обнаруженное ранее, излучающий радиосигналы каждые 18 минут и находящийся на расстоянии 4 тыс. световых лет от Земли. Он может оказаться остатком сколлапсировавшей звезды — нейтронной звездой или белым карликом с сильным магнитным полем — или чем-то принципиально новым.

Австралийские радиоастрономы наткнулись на объект, находящийся в Млечном Пути, которого, казалось бы, в принципе не должно существовать. Три раза в час этот объект испускал мощнейший минутный радиоимпульс, становясь на какое-то время самым ярким радиоисточником на земном небе. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Астрофизик Наташа Хёрли-Уокер из австралийского Университета Кёртина и Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) рассказала, что поведение этого радиоисточника не похоже ни на что, зарегистрированное ранее, и поначалу их даже испугало.

«Это было совершенно неожиданно, — говорит она. — Это было немного жутко для астронома, потому что раньше мы не находили ничего подобного. И он расположен действительно очень близко к нам — радиоисточник находится примерно в 4000 световых лет от Земли. Это буквально на нашем галактическом заднем дворе». «Марс — это не мертвая планета»: прыгающие валуны рассказали о частых марсотрясениях Марсианские валуны, катящиеся со склонов кратеров и оставляющие характерные узоры в виде елочки, могут... 25 января 12:01

Регулярный мощный радиосигнал из космоса заставлял сразу же подумать о «зеленых человечках», однако доктор Хёрли-Уокер отвергает подобную возможность и заявляет, что быстро исключила этот вариант: «Я размышляла о том, не могли ли это быть инопланетяне, однако наши наблюдения происходили в очень широком диапазоне частот, и это свидетельствует скорее в пользу какого-то естественного процесса, а не искусственного сигнала».

Объект, находящийся на расстоянии около 4000 световых лет от Земли, почти наверняка вращается и имеет невероятно сильное магнитное поле для своих размеров, учитывая высокую поляризацию испускаемого им излучения.

Источники, которые периодически меняют свою активность, конечно, не считаются чем-то принципиально новым для астрофизиков, которые называют их «транзиентными источниками». Самыми известными из них стали пульсары, представляющие собой вращающиеся нейтронные звезды, — от них с помощью радиотелескопов регистрируют регулярные всплески излучения. Однако в данном случае речь идет не о привычных «быстрых транзиентах» — пульсарах, которые вспыхивают и гаснут в течение миллисекунд или секунд, а о чем-то, что включается на минуту несколько раз в час, что действительно выглядит странным. «Мы обнаружили, что источник пульсирует каждые 18,18 минуты, что является необычной периодичностью, которая, насколько нам известно, ранее не наблюдалась», — пишут авторы исследования.

Хёрли-Уокер объясняет, что в качестве двух основных кандидатов на то, чем может оказаться обнаруженный ими объект, рассматриваются прежде всего магнитар — то есть радиопульсар с исключительно сильным магнитным полем — и белый карлик с мощными радиоимпульсами — но пока только один похожий объект подобного рода был когда-либо зарегистрирован, и конфигурация того объекта сильно отличается от нового источника.

«Поскольку мы не ожидали, что такой тип радиоисточника вообще возможен, то тот факт, что он существует, говорит о том, что там должны происходить какие-то экстремальные физические процессы, — говорит Хёрли-Уокер. — Это должен быть очень компактный вращающийся объект, обладающий мощным магнитным полем, и мы будем еще размышлять над тем, как объяснить его происхождение». «Невероятно, что мы смогли это сделать»: астрономы нашли сплющенную планету Международная группа европейских исследователей изучила сверхгорячую экзопланету, форма которой сильно... 12 января 11:11

Для идентификации этого источника, обозначаемого как GLEAM-X J162759.5-523504.3, исследователи использовали данные, собранные массивом радиотелескопов Murchison Widefield Array (MWA), который расположен в Западной Австралии. Для поиска необычных сигналов применялась специальная программа, разработанная докторантом Тайроном О'Доэрти из Университета Кёртина, способная просеять петабайты информации о наблюдениях начиная с 2013 года. Данные по GLEAM-X J162759.5-523504.3 относятся к 2018 году.

«Широкое поле зрения и исключительная чувствительность MWA идеально подходят для обзора всего неба в поисках подобных неожиданностей», — считает О'Доэрти. Этот массив радиотелескопов рассматривается как часть будущей глобальной системы Square Kilometre Array, которая должна будет объединить в единый инструмент для наблюдений крупнейшие в мире радиотелескопы в Западной Австралии и Южной Африке. Информацию по найденному источнику и другим подобным объектам пытаются теперь обнаружить в архивах MWA за другое время или же в данных других радиотелескопов Южного полушария.

«Эти поиски подскажут астрономам, было ли все это редким кратковременным событием или мы имеем дело с огромной новой популяцией объектов, которую никогда раньше не замечали», — поясняет Хёрли-Уокер.

В публикации Nature ученые пишут, что пока не смогли выявить прародителя полученных сигналов, но самым вероятным считают все же то, что речь идет о каком-то исключительно долгопериодическом магнитаре. Существование магнитаров было предсказано в 1992 году, первое наблюдение реального магнитара SGR 1900+14 в созвездии Орла было проведено в 1998 году. У магнетаров исключительно сильное магнитное поле, обусловленное особенностью происхождения из быстро вращающихся звезд в ходе сложных процессов, именуемых «активным динамо», и большинство из них вращаются чрезвычайно быстро, делая по крайней мере несколько оборотов в секунду. Как и другие нейтронные звезды, магнитары представляют собой компактные остатки выгоревших массивных звезд, однако их жизненный цикл чрезвычайно короток по космическим меркам. Сверхмощные магнитные поля магнитаров слабеют примерно через 10 тысяч лет, после чего их активность практически прекращается.