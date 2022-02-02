«Без теста невозможно отличить грипп от COVID–19»

При помещении в стационар больным обязательно проводится тестирование и на грипп, и на COVID–19, рассказала в интервью «Газете.Ru» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Кроме того, профессор объяснила, в чем принципиальная разница между циркулировавшим в последние 10 лет «свиным» и пришедшим в этом году вариантом гриппа, а также дала прогноз по развитию ситуации с «омикроном» и гриппом в России.

— Наталья Юрьевна, сейчас среди респираторных вирусов происходит «сражение» вируса гриппа и «омикрона». Можно ли на данном этапе развития пандемии по симптомам отличить грипп, который сейчас к нам пришел, от COVID-19, вызванного «омикроном»?

— Без теста невозможно отличить грипп у пациентов от COVID–19. Та же температура выше 38 градусов, та же головная боль, та же заложенность носа, сухой кашель, першение в ротоглотке, выраженная общая слабость, боли в мышцах и суставах. Очень-очень похожи эти инфекции. Но, в общем-то, и раньше не было никаких четких критериев, по которым можно было бы уверенно провести дифференциальную диагностику между гриппом, другими ОРВИ и COVID–19.

Однако некоторое время назад при ковиде мы все-таки ориентировались на постепенное начало заболевания, потерю вкуса, обоняния. Конечно, это тоже симптомы неспецифические, но более вероятно можно было предположить COVID–19. И это потом действительно подтверждалось с помощью лабораторных тестов. А сейчас даже предполагать стало невозможно. В любом случае необходимо проведение лабораторного тестирования.

— Ведь лечат грипп и COVID–19 разными препаратами?

— На амбулаторном этапе есть препараты, которые можно использовать и при гриппе, и при COVID–19, и при других ОРВИ. Но есть лекарства, которые не назначают, например, людям, не входящим в группу риска, при среднетяжелом течении гриппа, и назначают пациентам, которые рискуют заболеть гриппом тяжело, с осложнениями. Эти препараты не действуют на SARS-CoV-2. Поэтому, конечно, сейчас принципиально важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, который оперативно проведет лабораторную диагностику.

— В этом году пришел гонконгский грипп А(H3N2). Давно его не было?

— Грипп А(Н3N2) был все время с 1968 года, но обычно на втором плане. Последние лет 10 чаще доминировали различные близкородственные штамму вируса гриппа А(H1N1)pdm09 варианты. Именно этот штамм в 2009 году вызвал пандемию так называемого свиного гриппа, хотя это совершенно неправильное название, так как этот грипп уже давно «очеловечился». Но в сезонах 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 гг. вирус гриппа А(H3N2) начал набирать обороты и циркулировал наряду с гриппом А(H1N1)pdm09. А потом он вновь ослабил свои позиции в сезоне 2019-2020 годов.

— А в 2020-м, как говорят, грипп вообще пропал?

— Это так. И вот 2021 год ознаменовался тем, что вернулся А(H3N2).

— Между «свиным» и гонконгским гриппом есть какая-то принципиальная разница?

— Есть. Если вирус гриппа Н1N1 умел активно размножаться в нижних отделах дыхательных путей, — то есть в легких, и уже в середине первой недели заболевания, где-то на 3-5 день болезни у пациента могли появиться признаки вирусной пневмонии, — то вирус гриппа H3N2 не отличается этой особенностью. Он поражает в основном верхние отделы дыхательных путей. Однако при нем часто развиваются бактериальные осложнения со стороны нижних отделов дыхательных путей, которые уже отмечаются в конце первой – начале второй недели болезни.

— И тут уже надо давать антибиотики, которые при COVID–19 вообще бесполезны?

— Да. Если человек болеет COVID–19 даже неделю или 10 дней, попадает в стационар, то врачи говорят: «Не надо антибиотиков». Действительно, у подавляющего большинства таких больных нет бактериальных осложнений длительное время. При гриппе же после 5-7 дней болезни кашель становится мокрым, отделяемая мокрота имеет гнойный характер, желтую окраску, выделения из носа приобретают желто-зеленый оттенок. Это говорит о том, что присоединилась бактериальная инфекция. Поэтому грипп всегда тоже был грозен и опасен. Просто в связи с COVID–19 он отошел на второй план.

— Так почему исчез грипп в 2020 году?

— Он просто видимо «взял отпуск», в связи с ограничительными мероприятиями, более тщательным, чем сейчас, соблюдением мер неспецифической профилактики респираторных инфекций. А теперь мы все немного расслабились, стали меньше вакцинироваться от гриппа, и он опять включился в активную циркуляцию. В этом году, к сожалению, у нас на 10% меньше провакцинировалось людей, чем в 2020 году.

— То есть вакцина работает против H3N2, несмотря на то, что гонконгский грипп не ждали?

— Конечно, он всегда в вакцине был. Вакцина работает. Даже если провакцинировавшийся человек заразится близкородственным генетическим вариантом вируса, к тому, который входит в состав вакцин, то он по крайней мере не заболеет тяжело. Как правило, штаммовый состав вакцин совпадает с циркулирующими штаммами вирусов, поэтому вакцины защищают тех, кто ими воспользовался, от самых неблагоприятных последствий заболевания.

— Существуют научные статьи, показывающие, что вакцина от гриппа так же хорошо работает и против COVID–19, так как тренирует иммунитет. Вы это подтверждаете?

— По этому поводу существуют научные исследования, которые опубликованы в высокорейтинговых зарубежных журналах. Например, есть публикация ученых из Нидерландов о медработниках, которые активно вакцинировались от гриппа в сезоне 2019-2020 гг. и практически не болели ковидом или болели в легкой форме. Это было еще в первую волну пандемии, когда не было вакцины от COVID–19. Была также публикация итальянских ученых, которые показали, что пожилые люди в северных провинциях Италии, которые провакцинировались от гриппа, значительно реже умирали от COVID–19. Действительно получается так, что вакцина от гриппа вызывает более сбалансированный ответ иммунной системы при встрече с SARS-CoV-2, без развития цитокинового шторма.

— А сколько сейчас случаев гриппа в стране по последним данным?

— По последним данным, на 4-й неделе текущего года гриппа среди других респираторных вирусов — 15,9%. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте.

— Если человек по скорой помощи попадает в больницу с предполагаемым ковидом, ему там делают анализ на грипп?

— Конечно. Часто делают всю респираторную панель, которая называется ОРВИ-скрин. И отдельно делают тест на COVID–19.

— Велика вероятность, что человека с гриппом могут положить в ковидное отделение, так как симптомы неотличимы. У него возникнет коинфекция?

— Пациентов с подтвержденным гриппом никогда не положат в палату с подтвержденным COVID–19. Для стационара это принципиально. Если у пациента все тесты отрицательные, его тоже постараются положить в отдельное помещение. Палаты сейчас стараются выбирать поменьше, но, естественно, не все больницы могут себе это позволить. В госпиталях между пациентами соблюдается расстояние минимум 1,5 метра, и постоянно производится дезинфекция. То есть соблюдается противоэпидемический режим, риски сведены к минимуму.

— Действительно ли коинфекция грипп + ковид протекает тяжелее?

— Действительно. Мы видели это на примере первой волны пандемии, когда вирусы гриппа активно циркулировали в человеческой популяции, и потом пришел COVID–19. Китайцы об этом писали, Британия писала, специалисты из Италии, Арабских Эмиратов. Пациенты с коинфекцией умирают чаще. Но врачи это понимают, поэтому проводят обязательное тестирование при помещении в стационар, чтобы провести коррекцию лечения в случае коинфекции.

— «Омикрона» сейчас много, волна заражения этим штаммом идет резко вверх. Что будет с гриппом? Количество зараженных будет увеличиваться?

Все до определенного предела. Есть законы эпидемиологии. Например, по этим законам вирусы гриппа циркулируют в данном конкретном населенном пункте активно в течение примерно шести недель. Сейчас сократился инкубационный период при COVID–19, поэтому думаю, что волна «омикрона» будет короче, чем предыдущие, приблизившись по продолжительности к таковым при гриппе.

— «Дельта» почти полгода мучала людей. Сколько будет мучать «омикрон»?

— Думаю, — полтора-два месяца. У нас просто страна огромная, регионов много, поэтому волны растянуты по времени. Это может быть дольше, чем в других странах. Я думаю, что подъем заболеваемости COVID–19 будет продолжаться еще недели две. Дальше цифры будут примерно одинаковые, и пойдет спад. Грипп сейчас тоже активно циркулирует. С того момента, когда он начинает активно выявляться, обычно тоже проходит 1,5-2 месяца. Хотя бывают и повторные подъемы. Но будем надеяться, что в этом году их не будет.