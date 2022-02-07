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Наука

«Девочку тоже не пощадили»: как усташи расправились над сербами Баня-Луки

80 лет назад произошла резня в Дракуличе — самая массовая расправа усташей над сербами

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80 лет назад хорватские националисты из фашистского движения усташей устроили резню сербского населения в окрестностях Баня-Луки. За один день более 2 300 сербов, в том числе 551 ребенок, были убиты в собственных домах. Это преступление представляет собой самую массовую расправу над мирными сербами.

7 февраля 1942 года произошла так называемая резня в Дракуличе — самая массовая единовременная расправа над сербским мирным населением, совершенная членами хорватского националистического движения усташей. Это происходило в селах Дракулич, Шарговац, Мотике и шахте Раковац — ныне это территория общины Баня-Лука в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Было убито свыше 2 300 сербов, из них 551 ребенок, остальные — в основном женщины и старики. Почти все дееспособные мужчины к тому времени были либо в плену, либо ушли в партизаны.

В казнях участвовали солдаты личной охраны лидера усташей Анте Павелича и 8-го усташского батальона, к которым присоединилась какая-то часть местного хорватского населения.

Ранним утром 7 февраля 1942 года каратели ворвались в Дракулич и стали избивать до смерти живших там сербов, а к 14 часам все уже было кончено. Карательной операцией командовал капитан Йосип Мишлов, его сопровождал хорватский католический монах-францисканец, военный капеллан Мирослав Филипович, который за массовые преступления против сербского населения получил прозвище «отец Сатана». Незадолго до войны Филипович за свои националистические взгляды был исключен из ордена францисканцев, но так и не был отлучен от церкви. Позже он стал комендантом крупнейшей системы лагерей смерти на территории Югославии — руководил Ясеновацем и его филиалом Стара Градишка, где были уничтожены сотни тысяч сербов.

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Считается, что именно Филипович приказал убивать прежде всего всех детей. Непосредственный план операции разработал уроженец этих мест и комендант Баня-Луки Виктор Гутич. Большинство жертв были убиты холодным оружием — так называемыми сербосеками и сербомолотами, переделываемыми из сельскохозяйственных орудий, — они представляли собой клинки, укрепленные на грубой кожаной рукавице и аналоги боевого молота. В результате этой акции устрашения были убиты почти все сербские жители, не успевшие уйти из села и попытавшиеся запереться в своих домах.

По данным, приведенным в книге Драгоже Лукича «Война и дети Козары», в ходе акции погиб 551 ребенок: 294 — в Дракуличе, 207 — в Мотике и 50 — в Шарговаце. По свидетельству очевидцев, усташи насиловали несовершеннолетних девочек, после чего своими ножами протыкали им промежность. Документы на эту тему приводятся также в книгах Драгослава Страняковича «Величайшие преступления современности. Страдания сербского народа в Независимом государстве Хорватия в 1941-1945 гг.» и «Стоны и отголоски стонов сербского народа в Независимом государстве Хорватия в 1941-1945 гг.», написанной сиротой из села Дракулич Радомиром Гламочаниным. Юноша в 1941 году был отправлен в ссылку в Валево, а после освобождения этого города присоединился к партизанам, и в свою деревню вернулся лишь в 1945 году, еще не зная, что его семьи нет уже три года.

Подъехав к дому, где он провел лучшие дни своего детства, Радомир заметил, что в окнах не было стекол, а дверь была открыта, будто хозяева ждут дорогого гостя. Сердце его забилось от радости, однако когда он зашел в дом, то увидев лишь кровавые следы у порога и упал в обморок. Уцелевшие жители других деревень позже рассказали ему все, что там происходило.

Усташи во главе с капитаном Иосипом Мошковым и «монахом» Мирославом Филиповичем пришли в деревню Дракулич и начали собирать сербское население. Мать Радомира и ее семилетняя дочь Милена попытались улизнуть из дома, но их остановили. Мать тут же ударили топором по голове, она упала в снег, вся в крови, но еще пыталась поднять испуганного ребенка. «Девочку тоже не пощадили. Они ударили ее топором по шее и голове. Так и оставили в сугробах на двадцатиградусном морозе. Поскольку жители деревни были вырезаны и убиты в один и тот же день, то хоронить этих двоих на протяжении четырех дней было просто некому. Лишь спустя какое-то время тогдашние власти отправили для этого заключенных сербов, евреев и цыган из тюрьмы «Черный дом». До их прихода тела наших мучеников, растерзанные и изувеченные, были разнесены собаками по холмам и полям», — это одна из многих шокирующих записей из книги Радомира.

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В то время селение Баня-Лука находилось в центре Независимого государства Хорватия, номинально возглавляемого Анте Павеличем, основателем и лидером фашистской организации усташей. «Программа» этого государства, созданного при помощи Третьего рейха и других стран «оси», была сформулирована писателем Миле Будаком, идеологом режима усташей, заслужившим прозвище «министр культуры с автоматом», и выглядела незамысловато: очистить Хорватию от сербов, «убив одну треть, изгнав еще одну треть и ассимилировав оставшуюся треть».

Преступление в окрестностях Баня-Луки представляет собой самую массовую расправу над сербами, учиненную за один день в их же собственных домах. Геноцид против вполне мирного сербского населения ничем не был мотивирован, усташи даже не потрудились придумать, за что конкретно они в данный момент «мстят», как это у них водилось с прочими, более ранними подобными инцидентами, чтобы хотя бы оправдаться перед нацистской администрацией.

Коммунистические власти Югославии долгие годы после войны скрывали это преступление, поскольку опасались, что всплывшие подробности об участии в расправах соседей-хорватов могут подорвать идеологию братства и единства югославских народов.

Только в 1965 году в Дракуличе был установлен памятник «Жертвам фашистского террора», но количество жертв, указанное на этом памятнике, было приуменьшено: было написано, что убито 1400 человек, при этом скрывалась национальность как жертв, так и палачей». В 1988 году в Дракуличе началось строительство мемориального храма жертвам усташской резни 1942 года, а в 1989 году храм был освящен. При распаде СФРЮ, в 1991 году, городские власти Баня-Луки заменили на монументе пятиконечную звезду православным крестом, а количество указанных жертв было изменено на 2300 человек. Затем памятник был освящен, и каждый год рядом с ним проходят панихиды.

На одном из таких мероприятий президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила о том, что «тяжесть преступления и массовой бойни, которую устроили усташи, обязывает нас вспомнить жертв тех злодеяний и отдать им дань памяти, но, вспоминая прошлое, мы глубже и серьезнее размышляем о настоящем и, особенно, о будущем». При этом она напомнила что «в окрестностях Баня-Луки самым свирепым образом в течение одного дня без единого выстрела и в целях осуществления геноцида ножами, топорами, кирками и другим холодным оружием убито 2315 сербов, из них 551 ребенок».

Но в тот же день усташи убили еще и 52 сербских учеников в начальной школе имени Джуры Якшича в поселке Шарговац. После войны учительница Добрила Мартинович рассказала, как это произошло, Лазару Лукажичу, который написал книгу «Резня монахов и усташей — преступления и свидетели (резня сербов в деревнях возле Баня-Луки, Дракулич, Шарговец и Мотике 7 февраля и Пискавица и Иваньска 5 и 12 февраля 1942 г.)» (Фонд исследования геноцида, Белград, 2005).

Вот так изложена эта история: «Брат Мирослав Филипович и 12 его усташей внезапно вошли в класс во время урока, подражая Иисусу Христу и 12 его апостолам. Я его давно и хорошо знала. Знали его и дети, потому что монах часто проезжал через Дракулич, Шарговац и Мотике. Он был одет в новую усташскую форму. Усташи стояли рядом с кафедрой и школьной доской, лицом к скамейкам и детям».

Дети и учителя недоумевали и не подозревали, что произойдет дальше. «Тогда отец Филипович попросил учителя поднять со скамейки какого-нибудь сербского ребенка, — продолжала рассказывать Добрила Мартинович. — Учитель, не зная, что произойдет, вывел красивую и опрятную девушку Радойку Гламочанину, дочь уважаемого Журо Гламочанина, находившегося тогда в германском плену и, таким образом, пережившего войну. Монах нежно принял ребенка, поднял его с кафедры, а затем медленно, напряженно начал резать его на глазах у других детей, учителя и усташей. В классе возникли крики и паника. Испуганные дети кричали и метались. И Филипович обратился к своим усташам спокойно и с иезуитским достоинством: «Усташи, я крещу этих уродов во имя Бога, а вы идете по моему пути. Я первый приму в свою душу всякий грех, и я исповедую вас и прощу все грехи».

После этого отец Филипович приказал учителю вывести всех сербских детей во двор. Затем он пошел в другой класс и также приказал учительнице Мари Тунич вывести всех сербских детей. Во дворе, на утоптанном снегу, он поставил усташей в круг, а детям приказал бегать между ними. Как только им попадался ребенок, усташи резали его и убивали. И так до тех пор, пока все дети не были убиты.

После войны «Дьявол из Ясеноваца» Филипович был приговорен военным судом Югославии к смерти через повешение за многочисленные преступления против сербского населения. Виктор Гутич бежал в Италию, но вскоре итальянцы его выдали югославам, его судили в Сараево, а 20 февраля 1947 года он был расстрелян в Баня-Луке.

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