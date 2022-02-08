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Наука

«Омикрон» научился абсолютно по-другому входить в клетку

Вирусолог Волчков рассказал о возможном происхождении «омикрона»

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Павел Волчков

Павел Волчков

Владимир Трефилов/РИА «Новости»
«Омикрон» проникает в человеческие клетки своим, особым способом, рассказал в интервью «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков. Для этого вирус использует пузырь-эндосому, в котором попадает внутрь. Также вирусолог оценил версии происхождения «омикрона», его возможность обмена генетическим материалом со штаммом коронавируса «дельта» и вирусом гриппа.

— Сколько сейчас заболевших «омикроном» в России?

— Думаю уже значительно более 90% пространства занято «омикроном».

— Есть люди, которые долго болеют и еще лежат в больницах с «дельтой». И туда попадают те, у которых «омикрон». Может ли возникнуть «дельтамикрон», который сможет как быстро распространяться, так и поражать нижние отделы легких человека?

— Разные рекомбинанты, конечно, могут возникнуть. Однако нужно, чтобы этот мутант был устойчивым и смог заражать большие количества людей. Мне кажется, что любой микс «дельты» с «омикроном» будет проигрывать «омикрону». Такому мутанту будет сложнее распространяться. А кто быстрее бежит, тот получает больше ресурсов и формирует популяционный иммунитет.

— А если такой микс возникнет позже? Например, через полгода?

— В этом случае иммунная система будет уже его видеть, так как до этого «чистый» «омикрон» уже широко распространился в популяции, и к нему уже выработался иммунитет.

— Так почему новый штамм получился столь быстрым, столь заразным?

— Потому что «омикрон» научился абсолютно по-другому входить в клетку. Он использует более эффективно процесс эндоцитоза (процесс захвата внешнего материала клеткой – «Газета.Ru»). Все предыдущие версии вплоть до «дельты» зависели от TMPRSS2-протеазы. Этот белок можно назвать вторым ключом для входа в клетку. Первый ключ – это рецептор АСЕ2, который еще называют входными воротами для коронавируса. Правило двух ключей работало до появления «омикрона». И это же правило способствовало появлению синцитиев, — это конгломераты из слипшихся клеток.

— Чем эти синцитии вредят организму человека?

— Они представляют из себя многокомнатные квартиры из клеток, внутри которых вирус может размножаться беспрепятственно. В результате патогена становится очень много. Но это все было характерно именно для предыдущих штаммов.

— Чему же научился «омикрон»?

— Он «придумал» использовать для входа в клетку эндосомы — это пузырь, «чехол», в котором «омикрон» попадает в клетку. А уже внутри, находясь в «чехле», вирус высвобождается и выходит в полость клетки. Но для этого уже не нужен второй ключ. В эндосомах есть катепсин. Это другая протеаза (белок). С помощью катепсина «омикрон» выходит из пузыря внутрь человеческой клетки.

— Но ведь все равно, получается, второй ключ нужен. Только им является уже не TMPRSS2-протеаза, а катепсин.

— Тут важно то, что TMPRSS2-протеаза существенно проигрывает катепсину, и еще нужно дожидаться, чтобы она подплыла. А эндосомы есть везде. Практически все клетки экспрессируют катепсины. То есть новый «ключ» можно найти без труда.

— То есть «омикрон» влетает в нос человеку и сразу начинает размножаться?

— Да. Первые клетки, которые он инфицирует, – это клетки верхних дыхательных путей. А «дельте» нужно было опускаться в легкие, и для этого нужны были большие концентрации вирусных частиц. А «омикрон» работает на низких концентрациях. До чего первого дотронулся, к тому и прилип.

— То есть, он может поражать и клетки легких?

— Да. Он просто туда не долетает.

— Получается, человек начинает выдыхать «омикрон» практически сразу и, таким образом, заражает других?

— И поэтому он так быстро распространяется. Там же — в носо- и ротоглотке — происходит воспаление, локальный отек горла. Это приводит к тому, что инфекция не распространяется по организму системно. А дальше развивается адаптивный иммунитет, он срабатывает, — человек выздоравливает.

— А что будет с теми людьми, которые сейчас уже заражены «дельтой», а сверху они еще получат «омикрон»?

— Если вы уже «выпили яду», то потом не страшно будет немного «отравиться энергетиком», который, конечно же, вреден, но с ядом его не сравнить.

— А с гриппом «омикрон» может обменяться генетическим материалом, чтобы возник «гриппомикрон»?

— Теоретически да, но практически это невозможно. Они слишком разные по структуре. В вирусе гриппа 8 сегментов, а в коронавирусе один. Генетический материал должен упаковаться или в коронавирусную упаковку, или в вирус гриппа. Если в геном коронавируса попадет какой-то сегмент гриппа, то все остальные семь туда не попадут. При упаковке коронавируса в один сегмент гриппа он тоже потеряет массу своих генов.

Есть еще и иммунологическая составляющая. Сейчас у популяции в большом количестве появятся антитела как к «омикрону», так и к некоторым штаммам гриппа. То есть, гипотетический «гриппомикрон» будет даже лучше ловиться иммунитетом человека. Поэтому нет смысла существовать такому мутанту.

— После появления «омикрона» появились разные версии его возникновения. Одна из них гласила, что вирус специально сконструировали в лаборатории, чтобы закончить пандемию. Что вы думаете об этом?

— Мы видим лишь мутации, по которым нельзя определить происхождение патогена. Но если на них внимательно посмотреть, то можно найти много таких, которые присутствовали в штаммах специально «сконструированных» учеными вирусов для заражения лабораторных мышей. SARS-CoV-2 пытались приспособить для проведения опытов, — так как вакцины и препараты от COVID-19 нужно на ком-то тестировать. Однако я до сих пор придерживаюсь третьей версии происхождения «омикрона».

— Формирования его в организмах людей, зараженных ВИЧ?

— Именно так. Конечно, если долго пассировать вирус на клетках, — то можно сделать так, чтобы он начал заражать мышей. Но легче себе представить, что вирус не совершал двойного прыжка (от людей к мышам и обратно), а мутировал в иммунодефицитных людях. И здесь вероятнее естественный мутагенез в африканской популяции с большим числом иммунодефицитных людей. Человеческие и мышиные белки все-таки отличаются друг от друга. Вирусу сложнее прыгать туда-обратно, чем просто мутировать в человеке.

— Правильно ли сейчас отменять карантин для тех детей, которые ходят в школу, а в их классе кто-то заболел?

— Наверное, я бы тут смотрел на статус ребенка. На основании того, переболел ли ребенок COVID-19 ранее, я его или отправлял бы на карантин, или нет. Ведь дети не вакцинированы. Они могут заболеть довольно тяжело. А вот для взрослых, которые уже или переболели в своей общей массе, или вакцинированы, я считаю отмену карантина правильной.

— Действительно ли пришествие «омикрона» может означать конец пандемии?

— Очень похоже. В силу его заразности и приобретенного нового способа входа в клетку он быстро дотянется до тех, кто еще не переболел и сделает апдейт для тех, кто был заражен другими штаммами.

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