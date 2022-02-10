«Папе следовало покончить с собой»: как жил летчик Пауэрс после освобождения из советской тюрьмы

60 лет назад сбитого над территорией СССР американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, пилотировавшего разведывательный самолет U-2, обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля. Это произошло на Глиникском мосту, соединявшем Западный Берлин и город Потсдам в Восточной Германии. Об обстоятельствах этого обмена рассказывает «Газета Ru».

10 февраля 1962 года произошел знаменитый обмен на берлинском Глиникском мосту советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота разведывательного самолета U-2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года в районе Свердловска и осужденного советским судом на десятилетний срок. Одновременно по требованию американской стороны, которой такой обмен показался недостаточно равноценным, на контрольно-пропускном пункте Чекпойнт Чарли в Берлине был освобожден также американский студент-экономист Фредерик Прайор, арестованный в ГДР по подозрению в шпионаже.

Обмен состоялся при посредничестве американского адвоката Джеймса Донована и восточногерманского адвоката Вольфганга Фогеля. Донован взялся защищать в 1957 году Рудольфа Абеля, обвиненного в шпионаже в Америке, после того, как от этой работы отказался целый ряд других адвокатов. Доновану удалось убедить суд не выносить советскому разведчику смертный приговор. Основной аргумент Донована состоял в том, что доказательства, использованные против его клиента, были изъяты ФБР в нарушение Четвертой поправки.

close 100% Рудольф Абель Marty Lederhandler/AP

По-настоящему Рудольфа Абеля звали Уильям Август Фишер, он родился в Англии в семье русских эмигрантов в 1903 году, а в 1920 году вместе с семьей переехал в Россию и с конца 1920-х — начала 1930-х стал работать на советскую разведку. Во Второй мировой войне принимал участие в разведывательных операциях против немцев, а после войны был отправлен в Соединенные Штаты, где руководил обширной шпионской сетью, базирующейся в Нью-Йорке, и, в частности, был посредником при передаче разведданных по Манхэттенскому проекту. В 1957 году Федеральный суд США в Нью-Йорке признал Фишера виновным в шпионаже и приговорил его к тридцати годам тюремного заключения. Из этого срока советский разведчик успел отсидеть чуть более четырех лет, прежде чем его обменяли.

В 1962 году Донован вместе с юристом ЦРУ Миланом Мисковски провели переговоры с советскими посредниками об обмене Абеля на захваченного в 1960 году американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Эти переговоры и драматичный обмен пленных на мосту, отделявшем Западный Берлин от Восточной Германии, легли позже в основу книги Донована «Незнакомцы на мосту», которая была опубликована в 1964 году и вдохновила режиссера Стивена Спилберга на съемки фильма «Шпионский мост» (2015) с Томом Хэнксом в роли Джеймса Донована.

Второй важный участник переговоров по обмену шпионами Вольфганг Фогель работал адвокатом в ГДР и по заданию восточногерманского министерства государственной безопасности «Штази» устанавливал контакты со своими коллегами на Западе. Он выступал посредником в целом ряде обменов людьми между Востоком и Западом, при этом организовывал не только обмены захваченных шпионов и политзаключенных, но и способствовал развитию в ГДР практики выпуска собственных граждан на Запад в обмен на деньги и другие ценности. При его посредничестве с 1964 по 1989 год перешли границу 215 тыс. восточных немцев и 34 тыс. политзаключенных из восточногерманских тюрем. Важнейшие обмены происходили, как правило, на Глиникском мосту. После воссоединения Германии Фогелю были предъявлены обвинения в тесных связях со «Штази» и шантаже желавших эмигрировать из ГДР граждан, которые были вынуждены распродавать свою собственность за бесценок, однако в 1998 году Верховный суд Германии оправдал Фогеля по всем пунктам обвинения.

Фрэнсис Гэри Пауэрс, пилотировавший самолет-разведчик U-2, был сбит во время полета над Свердловском 1 мая 1960 года. Пауэрсу удалось выжить, но он был приговорен советским судом к 10 годам лишения свободы за шпионаж. Первые годы своего заключения он должен был отбывать в тюрьме «Владимирский централ» во Владимире, до обмена успел отсидеть полтора года.

close 100% Фрэнсис Гэри Пауэрс AP

После секретного обмена на Глиникском мосту Пауэрса ожидал довольно холодный прием в США. В марте 1962 года он предстал перед подкомитетом Сената по делам вооруженных сил на специальных слушаниях, однако после дознания с него были сняты все обвинения. Сын Пауэрса даже рассказывал, что в конце дня члены комитета аплодировали его отцу стоя. Однако общественное мнение и пресса были явно не на стороне Гэри Пауэрса. После своего возвращения он часто подвергался критике за то, что вообще остался живым и соглашался отвечать на вопросы русских. Известно, что после захвата его допрашивали в течение 107 дней, и хотя он и не подвергался пыткам, оказываемое на него в этот период психологическое давление было весьма серьезным.

«Его не пытали, — рассказывал позже сын Пауэрса, основатель и почетный председатель Музея холодной войны в Уоррентоне в штате Вирджиния. — Но были и яркие прожекторы, и изнурительные допросы, и лишение сна, и угрозы смертью».

А так как поимка Пауэрса заметно усилила напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом, в Америке было широко распространено мнение, что пилот трусливо уступил давлению своих тюремщиков и раскрыл все секреты, связанные с программой разведывательных полетов, которые он не должен был раскрывать.

В газете The New York Times вскоре после освобождения Пауэрс был назван «весьма заурядным человеком», и, по словам журналистов, «он не был супергероем, просто обычным и малоискушенным молодым человеком», который легко пошел на сотрудничество с русскими и дал им ценные свидетельские показания. Кроме того, Пауэрса обвиняли в том, что он не привел в действие взрывное устройство, которое должно было привести к самоликвидации секретной аппаратуры аэрофотосъемки и самой отснятой фотопленки, а также в том, что не совершил самоубийство при помощи особой иглы с ядом кураре, выданной ему сотрудниками ЦРУ.

close 100% U-2 с фиктивными знаками различия и вымышленным регистрационным номером НАСА. Самолет, представленный прессе 6 мая 1960 года, был призван доказать, что Пауэрс являлся пилотом НАСА, а не ЦРУ NASA

Дочь Пауэрса, Ди Пауэрс, вспоминала, как однажды ее учительница «сказала всему классу, что ее отец должен был покончить с собой». «Это было очень тяжело для меня, — говорила позже Ди Пауэрс. — Когда я в тот день вернулась домой, то рассказала маме: мне говорили, что папе следовало покончить с собой. И, конечно же, моя мать была сильно возмущена. Но так тогда ко всему этому относились. И потребовалось много времени, чтобы это изменилось».

Иной взгляд на эту историю состоял в том, что Пауэрс в плену вел себя все же достойно, не идя на поводу у пропаганды и не соглашаясь озвучивать навязываемые ему советскими политиками заявления, о чем говорят и его посмертные награды.

В 1998 году ЦРУ рассекретило многие детали своей программы по созданию самолетов-шпионов U-2 времен холодной войны, и в 2000 году Пауэрс был посмертно награжден медалью военнопленного, крестом за выдающиеся заслуги и медалью директора ЦРУ. А в июне 2012 года начальник штаба американских ВВС генерал Нортон Шварц передал внуку и внучке Пауэрса Серебряную звезду, награждение которой производится от имени президента США «за мужество и отвагу, проявленные в бою». Это третья по значимости военная награда Соединенных Штатов, и говорилось, что Пауэрсу она была вручена за то, что тот «стойко отверг все попытки получить жизненно важную информацию об обороне или позволить использовать себя в целях пропаганды». «Американской военщине, видимо, понравилась безнаказанность» В разгар «холодной войны» — 1 мая 1960 года — трудящиеся Советского Союза получили... 01 мая 14:20

Отмечалось, что Пауэрс «непрерывно допрашивался, преследовался и подвергался давлению со стороны многочисленных следственных групп советской тайной полиции», однако при этом ему удалось «противостоять всем усилиям советских следователей, пытавшихся сломить его волю с помощью уговоров, обмана и угроз смертью», тем самым он продемонстрировал «неукротимый дух, исключительную преданность и героизм».

В любом случае Пауэрс был не только оправдан, но и продолжил свою работу в военной авиации в качестве испытателя новейших типов самолетов, однако данных о его дальнейшем сотрудничестве с разведывательным управлением нет. В период с 1963 по 1970 год он работал летчиком-испытателем в фирме Lockheed.

В 1970 году Пауэрс опубликовал написанную в соавторстве с Куртом Джентри книгу «Операция «Перелет»: воспоминания об инциденте с U-2» (Operation Overflight: A Memoir of the U-2 Incident). В 1972 году эта книга была издана и в СССР, но малым тиражом и с грифом «Распространяется по специальному списку», в открытую продажу она не поступала. Книга тоже не очень-то помогла: при жизни летчик слышал гораздо больше критики, чем одобрения своего поведения в плену. Ракетный фейерверк над Свердловском: кто сбил американский U-2 Шестьдесят лет назад под Свердловском был сбит самолет-разведчик U-2 Френсиса Пауэрса. Однако до сих пор нет... 01 мая 15:14

В конце концов Пауэрс, чтобы избежать травли, решил переехать в Калифорнию и устроился на работу пилотом вертолета радиостанции Лос-Анджелеса, мониторившим обстановку на дорогах. 1 августа 1977 года у вертолета, который он пилотировал, внезапно закончилось топливо — при этом соответствующие датчики были неисправны, — и 47-летний Пауэрс вместе с пассажиром-журналистом насмерть разбился возле бейсбольного поля Малой лиги в Энсино — богатом районе в долине Сан-Фернандо Лос-Анджелеса, где проживает большое количество ветеранов разных войн. Сообщают, что при этом он повел себя героически — вместо попытки спастись предпочел потратить последние секунды на то, чтобы увести вертолет от площадки, где занимались спортом дети.

Между тем Рудольф Абель, или Уильям Фишер, после возвращения в СССР работал в Управлении по делам нелегалов КГБ в Москве, участвуя в подготовке молодых разведчиков-нелегалов, иногда выступал перед школьниками с рассказами о разведывательной работе. Его репутация в глазах советского общества оставалась безупречной, поскольку в американской тюрьме он «не сломался», сумел передать оттуда через письма родным кое-какую важную информацию об обстоятельствах своего захвата, да и вообще не был прямо виновен в своем разоблачении — его выдал связной и радист Рейно Хейханен, подполковник КГБ, отправленный в 1952 году в помощь Абелю, но сдавшийся в 1957 году американским властям. Однажды Абель даже появился во вступлении к популярному фильму про разведчиков «Мертвый сезон» (1968), в котором также числился консультантом. Сюжет этого фильма был связан с некоторыми фактами биографии самого разведчика. Будучи заядлым курильщиком, Абель умер от рака легких 15 ноября 1971 года в возрасте 68 лет и был похоронен на Донском кладбище под своим настоящим именем.