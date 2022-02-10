Таблетка от усталости: как победить затяжной COVID-19

Антигистаминные препараты, обычно используемые при аллергии, способны снимать симптомы затяжного COVID-19, считают американские ученые. Они описали два случая, когда таблетки от аллергии помогли пациентам, месяцами мучившимся от слабости и когнитивных нарушений после COVID-19. Также известно и о других подобных ситуациях. Авторы работы надеются, что дальнейшие исследования позволят узнать больше о перспективах такой терапии.

Многие переболевшие COVID-19, даже в умеренной форме, впоследствии сталкиваются с усталостью, головной и мышечной болью, когнитивными нарушениями и другими симптомами, длящимися месяцами. Каких-либо эффективных средств борьбы с затяжным COVID-19 на сегодняшний день нет. Но такими могут стать антигистаминые препараты, полагают специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне. В статье в журнале Journal for Nurse Practitioners они описали два случая, когда пациенты с симптомами затяжного COVID-19 испытали облегчение благодаря таблеткам от аллергии.

Антигистаминные препараты блокируют рецепторы гистамина, нейромедиатора, который высвобождается при различных патологических процессах — аллергических реакциях и анафилактическом шоке, ожогах, обморожениях. При высвобождении гистамин может приводить к отекам слизистых, зуду, коликам, снижению давления и другим симптомам.

Чаще всего антигистаминные препараты используются для снятия симптомов аллергии, но могут применяться для лечения заболеваний желудка и некоторых неврологических болезней — так, гидроксизина гидрохлорид используется в терапии тревожных расстройств.

Медработница в возрасте около 40 лет заразилась коронавирусом в январе 2020 года. Через три дня после заражения она столкнулась с головной болью и сильной усталостью. Еще через несколько дней появились сыпь, боль в груди, лихорадка, ночная потливость. Многие симптомы сохранялись и после выздоровления, в марте к ним присоединилась неясность сознания.

В июне 2020 года женщина столкнулась с аллергией на сыр и приняла антигистаминный препарат. Внезапно ей стало лучше, она ощутила «значительное отступление усталости и улучшение способности концентрировать внимание».

Тогда она стала принимать по 50 г дифенгидрамина в день, а чуть позже сообщила об этом своему лечащему врачу. Он порекомендовал другой препарат — гидроксизина памоат, который тоже позволил держать симптомы под контролем.

Усталость, туман в голове, боли в груди и другие симптомы ушли практически полностью. Женщина смогла вернуться на работу и, по ее словам, достигла 90% прежней работоспособности.

Пока, однако, она все еще принимает антигистаминные и неизвестно, когда их можно будет отменить.

У второй пациентки, учительницы средних лет, похожая история. Через месяц после заражения SARS-CoV-2 она все еще страдала от боли в суставах, бессонницы, учащенного сердцебиения и трудностей с концентрацией внимания. Симптомы сохранялись более года. Все это время женщина принимала антигистаминный препарат фексофенадин, но потом решила перейти на дифенгидрамин, который было проще купить. Уже на следующее утро симптомы затяжного COVID-19 немного отступили. Женщина продолжила прием, и вскоре, по ее словам, ее состояние улучшилось на 95%. Сейчас она продолжает принимать оба препарата.

Эти истории могут показаться удивительными, однако они не единственные в своем роде, отмечают исследователи.

Симптомы затяжного COVID-19 схожи с симптомами миалгического энцефаломиелита — синдрома хронической усталости. Это заболевание изучено слабо, но известно, что от него страдают до 24 млн человек во всем мире.

Сейчас, когда растет число случаев COVID-19, в том числе и затяжного, ученые уделяют больше внимания сходству симптоматики.

Ранние попытки бороться с синдромом хронической усталости с помощью антигистаминных средств не принесли успеха (впрочем, в тех случаях речь шла о небольших исследованиях с парой десятков участников). Но, согласно более свежим данным, у пациентов с синдромом хронической усталости наблюдаются признаки гиперактивности иммунных клеток — поэтому, возможно, антигистаминные препараты все-таки могут быть эффективны, по крайней мере в некоторых случаях.

Небольшое исследование 2021 года показало, что у пациентов с затяжным COVID-19 иммунная система тоже находится в состоянии повышенной боевой готовности. Более того, те участники, которые принимали антигистаминные препараты, сообщали, что их состояние улучшилось и симптомы отступили.

«Большинство пациентов говорят нам, что врачи не рекомендовали ничего, что помогло бы, — признается медсестра Мелисса Пинто. —

Если пациенты хотят попробовать безрецептурные антигистаминные препараты, я призываю их делать это под наблюдением врача.

А поскольку врачи могут не знать о новых потенциальных методах лечения, я бы посоветовала пациентам брать с собой на прием к врачу результаты исследований и отчеты о случаях, подобных нашему, чтобы они могли помочь составить схему лечения, которая будет работать».

Авторы работы подчеркивают: в обоих случаях пациентки не сдавали тест на COVID-19, потому что ПЦР-тестирование в то время еще в принципе не практиковалось широко и диагноз ставился на основании симптоматики. Тем не менее, исследователи надеются, что эти данные послужат почвой для дальнейших исследований и, возможно, позволят найти способ помочь людям, страдающим от симптомов затяжного COVID-19.