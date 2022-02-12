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Наука

«Я видел синее пламя. Мы подумали, это взрыв американской атомной бомбы»

75 лет назад на СССР упал Сихотэ-Алинский метеорит

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Саперы вытаскивают из кратерной воронки самый большой фрагмент Сихотэ-Алинского метеорита весом 1745 кг, 1950 год

Саперы вытаскивают из кратерной воронки самый большой фрагмент Сихотэ-Алинского метеорита весом 1745 кг, 1950 год

Wikimedia Commons
Сихотэ-Алинский метеорит относится к редкому типу железных метеоритов, поэтому его обнаружение стало большой удачей для ученых. Он упал в населенном районе, падение видели множество свидетелей, один из которых даже смог написать фотографически точную картину.

12 февраля 1947 года в тайге Приморского края упал Сихотэ-Алинский метеорит, один из десяти самых крупных в мире. Свое название он получил в честь местной горной системы Сихотэ-Алинь, простирающейся от Находки до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае.

Его общую массу оценивают в 60-100 тонн, но упал он не единым куском, поскольку разрушился при входе в атмосферу и образовал метеоритный дождь, пролившийся на площади 35 квадратных километров.

Падение не удалось заснять на камеру подобно Челябинскому метеориту, но его видели многие местные жители. Ясным зимним утром около 10:30 утра в городе Иман Петр Медведев работал во дворе дома. Он уже собирался домой, когда услышал странный гул. Медведев повернул голову в направлении звука и увидел, что участок неба окрашивается в темно-красный цвет.

Спустя несколько мгновений появился огненный шар, который с громким звуком пронесся по небу с севера на юг, оставляя хвост из густого дыма. Шар скрылся за горизонтом, и спустя некоторое время раздался оглушительный грохот, а земля начала дрожать.

К большой удаче ученых, Медведев оказался художником, и потому сразу же начал писать картину падения. Его пейзаж многократно тиражировался в журналах и даже на почтовых марках, и если сравнить картину с более поздними видеозаписями падения других метеоритов, можно убедиться, что Медведев очень точно передал явление.

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А.А. Медведев. «Падение Сихотэ-Алинского метеорита», 1947 год

А.А. Медведев. «Падение Сихотэ-Алинского метеорита», 1947 год

Wikimedia Commons

Другой местный житель, Корней Швец, описывал свои впечатления так: «Я видел синее пламя, сверкающее в небе, поскольку метеорит горел, и был виден огонь вслед за основным телом. Окна пекарни, где я работал с моей матерью и братом, задрожали. Дверца печи распахнулась, и несколько горячих древесных углей выпало на пол. Тогда мне было только 17 лет и я сильно испугался. Мы подумали, что это был взрыв американской атомной бомбы поскольку это произошло вскоре после того, как американцы сбросили бомбу на Хиросиму».

Очевидцы также сообщали, что в домах вылетели стекла, а на пол посыпалась штукатурка. Постепенно извивавшийся дымный след был заметен в небе до вечера. Метеорита сильно испугались животные: коровы мычали, лошади пытались сорваться с привязи, а собаки с визгом пытались спрятаться или сбежать в лес.

Место падения удалось обнаружить летчикам на второй день. С воздуха хорошо были заметны свободные от снега воронки, вокруг которых валялись поваленные и поломанные деревья. К 24 февраля, через 12 дней после падения, в этот район прибыла группа советских геологов. Именно они собрали первые свидетельства очевидцев.

С земли опустошенная тайга производила более сильное впечатление, чем с самолета. Площадь разрушений достигала нескольких квадратных километров.

Многие деревья были разломаны на куски, часть из них висела на уцелевших кронах. Стволы некоторых деревьев напоминали телеграфные столбы, поскольку их вершины и ветви были срублены. Глубокий снег перемешался с глиной и древесным мусором, и был настолько уплотнен, что выдерживал человеческий вес.

Самый крупный из множества кратеров был глубиной 8 метров и достигал 28 метров в диаметре. По воспоминаниям одного из геологов, местность выглядела так, будто по ней плотным огнем прошлась крупнокалиберная артиллерийская батарея.

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Осколок Сихотэ-Алинского метеорита из коллекции Российской Академии Наук, 1990-е гг.

Осколок Сихотэ-Алинского метеорита из коллекции Российской Академии Наук, 1990-е гг.

Владимир Яцина/ТАСС

Сходство с артиллерийским налетом усиливали множественные осколочные поражения леса. Осколки застряли в деревьях, а некоторые даже пробили полуметровые стволы насквозь. Некоторые фрагменты были спиральной формы, отчего геологи заключили, что в момент падения температура метеоритной массы была около 300 градусов.

Всего в последующие годы экспедициям удалось собрать около 30 тонн метеоритного вещества. Крупнейший из фрагментов весил 1745 килограмм, масса многих других достигала нескольких центнеров. При этом многие осколки были подобраны «старателями» в частном порядке, и потому избежали регистрации государством и учеными.

Исследователи установили, что Сихотэ-Алинский метеорит на 94 процента состоял из железа. Чисто железные метеориты считаются большой редкостью, и почти все знания об этом типе ученые получили именно благодаря образцам из Приморского края. Помимо железа, в состав небесного тела входил никель (5 процентов), кобальт (0,38 процента), а также сера, фосфор, углерод и хлор. Метеорит был «сварен» из множества металлических частей, между которыми располагались прослойки из минералов шрейберзит и троилит. Такая структура обладает сравнительно низкой прочностью, и потому болид разрушился в воздухе.

В память о событии поселок Бейцухе, расположенный неподалеку от места падения, в 1972 году переименовали в Метеоритный.

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