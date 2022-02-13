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Наука

Как встать, чтобы не лечь: названы способы побороть головокружение при подъеме

Врачи придумали два способа избежать головокружения при вставании

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Getty Images
Сгибание ног перед подъемом из сидячего или лежачего положения позволит избежать головокружения, сообщают канадские кардиологи. Также побороть головокружение можно, если после вставания скрестить ноги и напрячь мышцы. На головокружение при подъеме, вплоть до обморока, чаще всего жалуются подростки и пожилые люди, но оно встречается у людей любого возраста и может доставлять сильные неудобства. Исследователи надеются, что предложенные ими способы позволят облегчить жизнь многим людям с подобными жалобами.

Небольшое головокружение при резком подъеме или вообще смене положения тела наступает из-за снижения артериального давления и, следовательно, недостаточного притока крови к мозгу. Это считается нормой, но если симптомы длятся более 2-5 минут или приводят к обморокам, то речь идет уже об ортостатической гипотензии — симптоме, который может говорить как просто о слабости сосудов, так и о более серьезных заболеваниях: диабете, болезни Паркинсона и других. Ортостатическая гипотензия часто встречается у подростков, когда рост кровеносной системы не поспевает за ростом остального организма, и у пожилых людей. Также ортостатическая гипотензия может быть побочным эффектом некоторых лекарств, возникать при обезвоживании, анемии, кровопотере.

Канадские кардиологи из Университета Калгари предложили два приема, которые помогут побороть головокружение. Подробнее о них исследователи рассказали в статье в журнале Heart Rhythm.

«В какой-то степени каждый, вероятно, сталкивался с таким головокружением, — говорит Сатиш Радж, один из авторов работы. — Но есть люди, у которых это случается часто. И это может сильно мешать».

Головокружение возникает из-за того, что кровоток временно усиливается в нижней части тела и ослабевает в верхней. При активации мышц ног сосуды в ногах расширяются, что лишь усиливает эффект. Исследователи предположили, что если вызвать это расширение сосудов заранее, то к моменту подъема давление выровняется, и головокружение будет менее выраженным.

Чтобы проверить это, они пригласили 22 женщин с выраженным головокружением при вставании. В первом эксперименте они должны были некоторое время посидеть и перед тем, как встать, сначала по очереди поднять каждое колено на полминуты. Во втором эксперименте исследователи также решили выяснить, насколько эффективен уже предлагавшийся ранее способ — после подъема скрестить ноги и напрячь бедра и ягодицы. Чтобы сравнить результаты, участницы также вставали как обычно.

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Heart Rhythm

Оба метода привели к тому, что давление снижалось не так сильно. Сами участницы тоже отметили, что подъем или скрещивание ног уменьшали головокружение. Радж ранее уже предлагал эти способы своим пациентам, и те сообщали об их эффективности, теперь же результаты удалось подтвердить экспериментально.

«Существующие варианты ведения пациентов с ортостатической гипотензией включают в себя рекомендации вставать медленно или напрягать мышцы нижней части тела после вставания, — пишут исследователи. — Данная работа предлагает новый, упреждающий вариант, который пациенты с ортостатической гипотензией могут использовать каждый раз перед тем, как встать. Информация из этого исследования может быть использована при разработке рекомендаций по лечению пациентов с ортостатической гипотензией, которые испытывают симптомы несколько раз в день. Сочетание предварительной активации мышц и мышечного напряжения может быть еще одним возможным вариантом лечения, но это требует дальнейшего тестирования».

«Натренировать» организм, вероятно, не получится — когда участницы после нескольких подъемов с использованием одного из методов вставали как обычно, головокружение вновь возвращалось. Тем не менее, оба способа достаточно просты, чтобы применять их при каждом подъеме.

«Эти методы бесплатны, не имеют побочных эффектов и их можно полностью контролировать, — говорит Радж. — Я думаю, они многим понравятся».

Все добровольцы оказались женщинами потому, что участников отбирали в порядке живой очереди, предлагая участие всем пациентам, отмечает Радж. Возможно, дело в том, что от головокружений при подъеме женщины страдают чаще. Исследователи не видят причин, по которым способ не подошел бы и мужчинам.

Кроме того, выборка была небольшой, но для более масштабных исследований необходимо и большее финансирование, признаются авторы работы. Они допускают, что, возможно, проведут еще одно аналогичное небольшое исследование, но на мужчинах.

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