Чем завершился поиск радиосигналов инопланетян

Астрономам не удалось найти следы внеземного разума в центре Млечного пути. В этой зоне расположено особенно много звезд, и потому считалось, что там больше шансов обнаружить инопланетян. Поиск велся в радиодиапазоне: ученые рассчитывали, что инопланетные цивилизации, подобно нам, также используют для связи радио.

Астрономы не обнаружили развитых цивилизаций в центре Млечного пути. Препринт статьи об этом был опубликован в репозитории arXiv.

Человечеству с давних пор интересно, есть ли высокоразвитые цивилизации где-то за пределами Земли. С тех пор как с помощью автоматических зондов удалось выяснить, что на других планетах Солнечной системы цивилизаций земного типа нет, разум стали искать в остальной галактике и за ее пределами.

Самой масштабной программой по поиску внеземной жизни можно считать SETI, которая стартовала в 1959 году. В ходе нее ученые сканировали небо в поисках радиосигналов искусственного происхождения. Исследователи исходили из гипотезы, что существа примерно нашего уровня развития также будут использовать для общения радиоволны и, в этом случае, их можно перехватить. Кроме того, гипотетические инопланетные цивилизации могли бы и сами посылать в космос сигналы с целью установить контакт.

За 60 лет астрономы перебрали множество методов поиска и радиочастот, но ни одного надежного признака существования внеземной цивилизации не обнаружили. Тем не менее, энтузиасты продолжают поиски.

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Теперь Ченоа Тремблей из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований и его коллеги осуществили поиск высокоразвитых цивилизаций в центре Млечного пути. Они сканировали этот участок неба на частоте 155 мегагерц. Эта частота не выделена ничем особым, со временем ученые планируют перебрать как можно больше вариантов.

Район галактического центра был выбран в силу нескольких причин. Во-первых, в этом регионе звезды расположены наиболее плотно, и потому за то же время получилось изучить больше планет. Во-вторых, по мнению авторов, плотное расположение планетных систем может стимулировать межзвездные коммуникации гипотетических жителей галактического центра, а межзвездные передачи, в свою очередь, проще перехватить из-за их большой мощности.

Наблюдение осуществлялось с помощью радиообсерватории Murchison Widefield Array в Западной Австралии и длилось семь часов в течение двух ночей. Зона поиска находилась вокруг Стрельца А* – сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, всего было обследовано 144 планетных системы.

close 100% Плоскость галактики в радиодиапазоне. Источник: Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA)

Вывод ученых однозначен: «Никаких достоверных технологических следов не обнаружено».

Следами технологических цивилизаций, техносигнатурами, считаются радиосигналы, которые не могут иметь естественное происхождение. Например, трудно представить природное явление, которое транслирует последовательность простых чисел или какие-то другие сложные неслучайные последовательности. Звезда натянулась на соседку: найдены странные объекты, бросающие вызов науке Астрономы обнаружили особый тип небольших, но сверхгорячих звезд, внешне покрытых углеродом и кислородом... 15 февраля 11:33

В целом, эти выводы не означают, что в выбранном регионе космоса нет техносигнатур. Можно лишь сказать, что в указанное время на указанной частоте не найдено структур, которые авторы сочли бы искусственными. Теоретики считают, что существует множество сценариев, при которых инопланетяне не будут видны в радиодиапазоне.

Например, они могут использовать для коммуникации лазеры, которые отличаются от радиоволн большей скоростью передачи, или применять сложные методы сжатия и шифрования: в этом случае сигнал будет крайне трудно отличить от шума.

В целом, несмотря на то, что ученые не нашли инопланетян, нельзя сказать, что работа не принесла плоды. Во-первых, они проверили один из множества вариантов. Во-вторых, с каждым новым исследованием совершенствуется методология обнаружения сигналов, что увеличивает шансы на успех в будущем.

Конечной целью проекта SETI является сканирование всего небосклона на всех частотах, но пока это невозможно. «Прежде, чем мы перейдем к поиску техносигнатур по всему небу, необходимо решить множество вычислительных задач», – поясняют авторы. Дело в том, что в ходе каждого исследования ученые получают огромный массив сырых данных. Их анализ вручную невозможен, и потому следы внеземных цивилизаций ищут компьютерные алгоритмы, чью работу нужно существенно оптимизировать.