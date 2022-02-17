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Наука

«Наш курский чернозем может быть связан с магнитным полем»

Доставленные на МКС спутники помогут в изучении Курской магнитной аномалии

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Университетский спутник «ЮЗГУ-55»

Университетский спутник «ЮЗГУ-55»

Пресс-служба ЮЗГУ
Университетские спутники «ЮЗГУ-55», доставленные на МКС, позволят ученым создать точную карту магнитного поля Земли и, возможно, – разгадать секрет Курской магнитной аномалии, плотность поля которой может быть связана с особой плодородностью земли в регионе. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный разработчик спутников. Аппараты будут отправлены в открытый космос в конце лета.

К МКС пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-19», запущенный 15 февраля. Он доставил 1600 кг аппаратуры и средств технического обслуживания бортовых систем станции, одежду и рационы питания для членов экипажа, а также полезную нагрузку для российских научных исследований. Среди оборудования для исследований находятся шесть кубсатов серии «ЮЗГУ-55», созданных НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета в городе Курск.

Кубсаты – это особый формат сверхмалых космических спутников. Их вес не должен превышать нескольких килограмм, а размер варьируется от 10х10х10 до 10х10х30 см, в зависимости от числа стандартных блоков в спутнике. Главным преимуществом кубсатов являются простота и низкая цена изготовления и вывода на орбиту, и потому их производство могут себе позволить учебные заведения и даже радиолюбители.

«Газета.Ru» поговорила с Егором Шиленковым, главным разработчиком аппаратов «ЮЗГУ-55», кандидатом технических наук, директором НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем ЮЗГУ. Он рассказал о конструкции и назначении этих спутников.

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Университетские спутники «ЮЗГУ-55»

Университетские спутники «ЮЗГУ-55»

Пресс-служба ЮЗГУ

«На всех шести аппаратах установлены прецизионные сенсоры, так называемые цифровые компасы, или магнитометры, работающие в различных осях, – сообщил инженер. – С их помощью планируется измерение плотности магнитного поля на высоте полета МКС, это примерно 400 км. Как известно, в этом диапазоне высот магнитное поле довольно плотное».

Шиленков отметил, что эти кубсаты представляют из себя не просто набор спутников, а интеллектуальную группировку. Это означает, что аппараты автоматически обмениваются данными между собой без вмешательства наземных операторов.

В итоге группировка выступает как разнесенный датчик, который за счет одновременных измерений в разных точках орбиты позволяет получить особо точные данные о магнитном поле Земли.

В задачу «ЮЗГУ-55» входит лишь проведение измерений. Главный разработчик также рассказал, для чего нужны данные о магнитном поле:

«Поскольку наших спутников много, и их измерения будут особо точными, с их помощью мы будем строить подробные карты магнитного поля Земли. Эти карты позволят ученым оценивать риски для разных отраслей человеческой жизни, в том числе для космических полетов и земледелия: как известно, Курская область – это аграрный регион. Кроме того, эти данные будут интересны Министерству транспорта, в частности, для мониторинга воздушной обстановки. Грубо говоря, специалистам необходимо исследовать комплексное воздействие магнитосферы на человеческую деятельность, в этом заинтересована и Российская академия наук

Объясняя пользу изучения магнитного поля для земледелия, создатель кубсатов привел в примеры Курскую магнитную аномалию и черноземы Курской области. Известно, что плотность магнитного поля над аномалией в четыре раза больше, чем над Северным полюсом, а магнитное поле защищает растения от космической радиации.

«Наш курский чернозем может быть связан с магнитным полем, – существует такая гипотеза»,

– говорит Шиленков. В качестве антипода инженер приводит в пример Бразильскую магнитную аномалию, где магнитное поле ослаблено, и в результате местность является опасной для сельского хозяйства. Кубсаты «ЮЗГУ-55» позволят построить точную трехмерную карту магнитного поля Земли, что в дальнейшем даст возможность проверить гипотезу о связи магнитной аномалии и чернозема.

Итоговая группировка «ЮЗГУ-55» будет состоять из восьми аппаратов, дополнительные два кубсата доставит на МКС другой корабль снабжения в июне. После этого в августе или сентябре космонавт Олег Артемьев запустит их в открытый космос, где они просуществуют около полутора лет. Чтобы аппараты не мешали МКС после окончания срока службы, они оборудованы специальным тормозом, который ускорит сведение кубсатов с орбиты.

Проект «Радиоскаф» длится уже более 15 лет. В первую очередь, он служит образованию и популяризации исследований космоса. «Роскосмос» задумал этот проект для привлечения молодежи и школьников к науке. Именно поэтому к созданию кубсатов «ЮЗГУ-55» активно привлекались студенты и аспиранты университета, а также школьники, которые записали послание для радиолюбителей.

Как рассказал Шиленков, это послание будет непрерывно транслироваться с орбиты на выделенных частотах и его сможет услышать любой желающий.

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