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Наука

От инфаркта не спасет: овощи оказались бесполезны для сердца

Ученые выяснили, как потребление овощей влияет на риски инфарктов и инсультов

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Овощи не защитят от сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждает международная команда ученых. Несмотря на важность правильного питания, витамины и антиоксиданты практически не влияют на риски развития инфарктов и инсультов — куда больший вклад здесь вносит образ жизни в целом. Но пренебрегать овощами не стоит — достаточное их потребление предотвращает развитие некоторых видов рака и других заболеваний.

В овощах содержится много витаминов, каротиноидов и прочих элементов, полезных для организма и потенциально способных защитить сердечно-сосудистую систему. Потребление овощей, как сырых, так и приготовленных, связано со снижением смертности ото всех причин, в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако как именно овощи влияют на риски развития этих заболеваний, пока что известно не было.

Польза овощей для сердца и сосудов объяснялась различными механизмами. Например, предполагалось, что рацион с высоким содержанием овощей в целом менее калориен, в нем меньше простых углеводов, продуктов с высоким содержанием соли и жира. Также внимание уделялось пользе витаминов, антиоксидантов и других микронутриентов, способных влиять в том числе и на состояние эндотелия — внутреннего слоя кровеносных сосудов.

Более полезными считались сырые овощи — чаще всего в них сохраняется больше полезных веществ, чем в приготовленных. Кроме того, при готовке используются масла и приправы, что повышает потребление жира и соли, повышающих риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Оксфордского университета, Китайского университета Гонконга и Бристольского университета проанализировали записи UK Biobank, крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации, где содержатся сведения примерно о 500 тыс. добровольцев. Они отобрали данные о почти 400 тыс. человек, сообщивших о количестве потребляемых овощей. У 4,5% из них впоследствии развились сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые сопоставили потребление овощей с риском госпитализации или смерти от инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых болезней. О результатах они рассказали в статье в журнале Frontiers in Nutrition.

Среднее ежедневное потребление общего количества сырых и приготовленных овощей составило 2,3 и 2,8 столовых ложек с горкой на человека. В большем количестве овощи потребляли женщины, более образованные, из благополучных районов, с более низким средним ИМТ и более высоким уровнем физической активности, некурящие. За 12 лет у участников было зарегистрировано 11 тыс. случаев инфаркта и почти 7000 случаев инсульта.

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 15% ниже у тех, кто потреблял больше всего сырых овощей, по сравнению с теми, кто потреблял их меньше всего. Приготовленные овощи на риски не влияли.

Однако после поправок на социально-экономическое положение, физическую активность, прием лекарств и прочие факторы эта разница сгладилась практически полностью.

«Наше исследование не выявило доказательств защитного эффекта потребления овощей против возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит ведущий автор исследования доктор Ци Фэн. — Вместо этого наш анализ показывает, что кажущийся защитный эффект, скорее всего, объясняется влиянием факторов, связанных с различиями в социально-экономическом положении и образе жизни».

Авторы работы считают, что в дальнейших исследованиях следует дополнительно оценить, могут ли конкретные виды овощей или способ их приготовления влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — более ранние исследования показывали, что, вероятно, свежие овощи предотвращают эти болезни эффективнее.

«Это важное исследование, имеющее значение для понимания диетических причин сердечно-сосудистых заболеваний и тех проблем с сосудами и сердцем, которые обычно приписываются низкому потреблению овощей, — отмечает соавтор исследования доктор Бен Лейси. — Однако сбалансированное питание и поддержание здорового веса остается важным фактором для сохранения здоровья и снижения риска многих заболеваний, включая некоторые виды рака.

Рекомендуется ежедневно съедать не менее пяти порций разнообразных фруктов и овощей».

Исследователи отмечают, что не измеряли потребление конкретных видов сырых или вареных овощей и не могли учесть различия в способах приготовления. Кроме того, участники сообщали об уровне потребления овощей самостоятельно, что могло привести к искажению данных. Также не было известно общее потребление калорий. Авторы работы советуют учесть эти факторы в дальнейших подобных исследованиях.

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