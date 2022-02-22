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Наука

Оргазм с первого раза: что влияет на интерес женщины к сексу

Ученые выяснили, как первый секс влияет на женское либидо

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Кадр из фильма «В первый раз» (2012)

Кадр из фильма «В первый раз» (2012)

Samuel Goldwyn Films
Первый сексуальный опыт женщины влияет на ее либидо в будущем, считают канадские психологи. Считается, что у женщин либидо от природы не такое сильное и они хотят секса реже, чем мужчины, однако интерес к сексу оказывается снижен лишь у женщин, чей первый опыт был не слишком удачным. Те же, кто остался доволен и получил оргазм, впоследствии оказываются заинтересованы в сексе не меньше, чем мужчины. При этом на мужской интерес первый опыт не влияет.

Женское либидо считается менее выраженным, чем мужское — женщины придают сексу меньше значения в жизни, реже его инициируют, и в целом выглядят менее заинтересованными в нем. Однако, возможно, дело не во врожденных особенностях, а в имеющемся опыте. Как считают психологи из Университета Торонто в Миссисоге, первый сексуальный опыт накладывает значимый отпечаток на дальнейшую половую жизнь женщины, и, чем более удачным он был, тем более насыщенную половую жизнь женщина будет вести. Подробнее об этом исследователи рассказали в статье в журнале Journal of Sex Research.

Исследователей интересовало, может ли низкое либидо быть связано не с врожденными особенностями, а с полученным сексуальным опытом. Хотя у людей разница в выраженности сексуального желания считается врожденной, эксперименты на животных ранее показывали, что первый опыт здесь может иметь определяющее значение.

Ученые опросили 838 гетеросексуальных женщин и мужчин, выяснив, как прошел их первый половой акт и насколько они заинтересованы в сексе сейчас. Оказалось, женское либидо было ниже мужского только в том случае, если первый сексуальный опыт был не слишком удачным и не закончился оргазмом.

Если же они остались довольны началом половой жизни, то и в дальнейшем секс привлекал их так же, как и мужчин.

«Женщины в два раза реже, чем мужчины, сообщали о том, что удовлетворены первым половым актом, и примерно в восемь раз реже испытывали оргазм», — добавляет ведущий автор исследования психолог Диана Пераджин.

Первый опыт в любой сфере может повлиять на дальнейшее к ней отношение, и секс — не исключение, подчеркивают исследователи.

«Для многих первый секс может служить опытом, важным для формирования ожиданий, что секс может быть приятным, и убеждения, что мы заслуживаем и имеем право на удовольствие», — говорит Пераджин.

При этом у мужчин связи между первым опытом и либидо в будущем связи не наблюдалось. Мастурбация и удовольствие от нее тоже не влияли на результат.

«Вместо того, чтобы указывать на фиксированные гендерные различия в сексуальном желании, наши результаты позволяют предположить, что сексуальный дебют, лишенный оргазма, может быть обычной частью сексуальной социализации женщин, где нет мотивации к сексуальной активности, — говорит Пераджин. —

Такой сексуальный дебют скорее разочаровывает, чем радует».

Предыдущие исследования показали, что мужчины чаще, чем женщины, страдают от проблем с высоким сексуальным желанием, в то время как женщины чаще страдают от проблем с низким сексуальным желанием, отмечает Пераджин. Разрыв в уровне либидо между здоровыми мужчинами и женщинами сохраняется на протяжении всей взрослой жизни, поддерживая миф о том, что женщины от природы имеют более слабое сексуальное влечение, чем мужчины.

«Раньше существовала идея, что сексуальное желание подобно голоду или жажде, что оно возникает внутри организма и появляется спонтанно, — говорит Пераджин. —

Но, очевидно, теперь мы понимаем, что либидо более динамично и связано с опытом, и что положительный сексуальный опыт формирует наши сексуальные ожидания».

Авторы работы надеются, что их выводы подтолкнут и других исследователей более тщательно разобраться в причинах разницы между мужским и женским либидо и, возможно, повысить качество сексуальной жизни женщин. Также результаты исследования важны для полового воспитания.

«Я думаю, что подобные исследования могут приблизить нас к таким мерам полового воспитания, которые способствуют здоровому сексуальному развитию в целостном смысле этого слова», — говорит Пераджин. — Мы не часто признаем реальный, практический опыт молодых мужчин и женщин в области секса, который может быть самым поучительным из всех».

Полученные результаты подчеркивают важность оргазма в половой жизни женщины и предполагают, что его отсутствие при первом сексе может играть неосознаваемую роль в дальнейшем уровне либидо, заключают исследователи.

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