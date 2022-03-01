Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов 22:36
Слуцкий: легионеры не обращались в клуб с просьбами... 22:21
Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова 22:18
Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках 22:12
Шипулин о решении МПК: что-либо комментировать сейчас сложно 22:07
В Белом доме ответили на вопрос о возможном лишении... 21:55
Песков: достигнутое РФ и Украиной понимание по гуманитарным... 21:54
Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной 21:46
Зеленский на русском языке предложил Путину сесть за стол... 21:44
Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила... 21:37
Наука

«Государь достоин, дабы ему воздвигнуть статую золотую»: как были получены «дворянские вольности»

260 лет назад Петр III отменил обязательную военную и гражданскую службу дворян

close
100%
Репродукция литографии «Петр Третий Федорович император и самодержец Всероссийский»

Репродукция литографии «Петр Третий Федорович император и самодержец Всероссийский»

РИА «Новости»
1 марта 1762 года Петр III подписал «Манифест о вольности дворянства», отменивший обязательную гражданскую или военную службу дворян, введенную Петром I, расширивший их сословные права и привилегии — в частности, позволявший без проблем ездить за границу и поступать на службу к другим государям. Основные положения манифеста, вводившего наиболее серьезное изменения в организацию высшего сословия со времен «Табели о рангах» Петра I, были позже подтверждены Екатериной II в «Жалованной грамоте дворянству» 1785 года.

Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», подписанный 1 марта 1762 года (18 февраля по старому стилю) только что взошедшим на престол императором Петром III, стал одним из ключевых законодательных актов непродолжительного царствования этого монарха и самым серьезным и принципиальным изменением для всех дворян со времен «Табели о рангах» Петра I.

Петр I обязал всех дворян служить, независимо от их происхождения и заслуг предков, прямо и незамысловато оговорив в своем документе: «Мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут и за оные характера не получат». Дворянские дети начинали службу с самого нижнего чина, при этом должны были обладать необходимым образованием и иметь соответствующий патент, российское дворянство какое-то время по самой своей сути оказалось едва ли не синонимом служилого сословия, изначальная знатность сама по себе теоретически не должна была давать никаких дополнительных прав. К получившему высокий чин сыну мещанина или священника положено было обращаться «ваше превосходительство» или даже «ваше высокопревосходительство», тогда как рано вышедший в отставку подпоручик знатной фамилии мог рассчитывать лишь на начальное «ваше благородие».

Петр III в «Манифесте о вольности дворянства», напротив, делал серьезный шаг в сторону устроения аристократической системы по более традиционному западному образцу: разрешал дворянам не служить или выходить в отставку по своему желанию, свободно бывать за границей и даже поступать там на службу к другим государям с последующим сохранением полученных там званий в России, хотя и оговаривал при этом, что в случае войны «вольности» все же перестают действовать и дворяне возвращаются на службу, прекращают зарубежные вояжи под страхом лишения своих наделов. Как говорилось в самом документе, Петр III «из высочайшей своей к верноподданным отеческой милости соизволил дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают, а когда военное время будет, то они все явитися должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступаетца». Кроме этого имелась еще оговорка: дворянам, которые не дослужились до обер-офицерских чинов, запрещалось выходить в отставку по своему усмотрению, не прослужив как минимум двенадцать лет.

Позже основные положения этого манифеста подтвердила в «Жалованной грамоте дворянству» 1785 года Екатерина II, лишившая власти своего августейшего супруга 28 июня 1762 года, а после Екатерины свои поправки внес в свою очередь ее сын, Павел I. Он во многом дезавуировал волю родителей, но тем не менее не сломил основной тенденции на дарование дворянству дополнительных прав и привилегий с одновременным затруднением попадания новых членов малознатных семей в этот высший класс. И важно то, что даже после формального освобождения дворян от обязательной службы те из них, кто никогда не служил, оставались как бы «не совсем полноценными» дворянами, какими-то «недорослями», пусть даже и в весьма солидных летах, следовательно, такие «недодворяне» подвергались всяческим ограничениям сословных прав, и честолюбие должно было все же приводить их на службу государству.

Так что так или иначе, но петровская система «Табели о рангах» продолжала работать, и «вольность» дворян оставалась редким исключением, а не правилом.

По свидетельству видного деятеля Российской академии наук того времени, действительного статского советника с 1768 года Якоба Штелина, Петр III, будучи еще его учеником, заговаривал о своем желании даровать дворянству возможность покидать службу по своему желанию, а также дать ему право свободно разъезжать по заграницам. И едва лишь придя к власти после смерти 5 января 1762 года своей тети, императрицы Елизаветы Петровны, он приступил к задуманному. Уже 17 января 1762 года, во время своего первого официального посещения Правительствующего Сената, Петр III предписал сенаторам готовить проект своего манифеста, что и было исполнено к 8 февраля 1762 года.

«Самое замечательное дело, которое совершил он в первые дни правления, есть уничтожение Тайной канцелярии и дарование русскому дворянству свободы служить или не служить, выезжать из государства и проч., — резюмирует Якоб Штелин. — Об этих двух главных предметах и о веротерпимости часто говорил он, будучи великим князем».

В качестве непосредственных авторов текста манифеста современники называли генерал-прокурора Сената Александра Глебова и секретаря императора Дмитрия Волкова — сенатора и тайного советника.

Однако имеются и совершенно иные версии, часто приписывающие инициативу появления подобного документа вовсе не Петру III, а кому-то из его дворян-советников или же сенаторов, а то и вовсе находящие корни этой задумки в царствовании самой Елизаветы Петровны, не успевшей осуществить задуманное или не решившейся воспротивиться мнению ближайшего окружения — так, принципиальным противником «вольностей» мог выступить ее фаворит Иван Шувалов, создавший вместе с Ломоносовым Московский университет и убежденный, что без внешнего понуждения охота дворян к приобретению образования и к дальнейшей службе может изрядно пострадать.

Интересно также, что Екатерина II поначалу не стремилась развить это начинание своего супруга, хотя формально и не отменила само действие манифеста, с немалым воодушевлением воспринятого дворянским сословием.

Вот как описывала она свое недоумение в дневнике: «По прошествии трех недель по кончине Государыни я пошла к телу для панихиды. Идучи чрез переднюю, нашла тут князя Михаила Ивановича Дашкова, плачущего и вне себя от радости, и, прибежав ко мне, говорил: «Государь достоин, дабы ему воздвигнуть статую золотую; он всему дворянству дал вольность», и с тем едет в Сенат, чтоб там объявить. Я ему сказала: «Разве вы были крепостные и вас продавали доныне?» В чем же эта вольность? И вышло, что в том, чтоб служить и не служить по воле всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку, но осталось исстари, что дворянство, с вотчин и поместья служа все, кроме одряхлелых и малолетних, в службе Империи записаны были; вместо людей дворянских Петр I начал рекрут собирать, а дворянство осталось в службе. Отчего вздумали, что в неволе. Воронцов и генерал-прокурор думали великое дело делать, доложа Государю, дабы дать волю дворянству, а в самом деле выпросили не что иное, кроме того, чтоб всяк был волен служить и не служить».

Этот свой пассаж будущая императрица завершает вполне резонным замечанием: «У всех дворян велика была радость о данном дозволении служить или не служить, и на тот час совершенно позабыли, что предки их службою приобрели почести и имение, которым пользуются».

С большим запозданием, лишь в 1785 году, был составлен документ, закрепляющий обещанные «вольности» и дополнительно расширяющий права и привилегии дворянства. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства», в частности, сосредоточилась на защите чести и жизни дворянина, освобождала его не только от обязательной государственной службы, но и от телесных наказаний: «Телесное наказание да не коснется до благородного». Дворянина мог судить только суд равных. Утверждалось также и полное и неограниченное право собственности и наследование любого вида имущества, включая крестьян, что, с одной стороны, дополнительно «раскрепощало» дворян, но при этом и окончательно закрепощало низшее сословие, становящимся просто «товаром». Появилось и право на сословное самоуправление: дворяне могли создавать свои сообщества, дворянские собрания.

От обязательной службы дворян так или иначе начал освобождать Петр III, и этот почин через какое-то время поддержала Екатерина II. При этом Павел I, дороживший отцом и даже посмертно его короновавший, считал нужным возвратить для дворян и обязательную службу, и телесные наказания, но уже по сути не преуспел в этом, а вскоре погиб в результате дворцового переворота.

«Во первый раз в нашем обществе появляется лицо, а не холоп — человек, которого без суда нельзя подвергнуть никакому наказанию, которого и суд не может подвергнуть наказанию телесному; которого без суда нельзя лишить имущества», — писал позже известный российский юрист, статский советник и убежденный монархист Александр Романович-Славатинский.

В конце концов, в «вольностях» дворянства содержатся все важнейшие истоки расцвета русской культуры XVIII-XIX веков, вряд ли без освобождения от повседневной службы расцвел поэтический дар того же Пушкина и последовавшие за ним прозаики, эссеисты, критики, создатели литературных журналов и салонов. Не возникли бы, впрочем, вероятно, и тайные общества, не получили бы столь широкого распространения идеи вольнодумства, самоорганизации и переустройства общества на более справедливых основаниях.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+