«$4,1 млрд за запуск — такой ценник неприемлем»

Генеральный инспектор NASA выступил с критикой американской лунной программы. Выступая перед американскими законодателями, он заявил, что программа Artemis потребовала на несколько миллиардов долларов больше, чем планировалось, а люди не окажутся на поверхности Луны до 2026 года.

Программу Artemis начал президент США Дональд Трамп. Он поставил перед NASA задачу до 2024 года отправить на Луну первую женщину и первого мужчину в XXI веке. По планам, астронавты должны были полететь на корабле Orion на ракете SLS, которая до сих пор находится в разработке. С тех пор срок высадки передвинули на 2025 год, а руководство программы отчитывалось о неготовности многих ключевых компонентов вроде скафандров.

Теперь Пол Мартин, генеральный инспектор NASA, выступил с докладом перед Комитетом по науке Палаты представителей США. Обычно генеральный инспектор выполняет аудиторские и контрольные функции и не выступает с заявлениями, но, на этот раз, он дал общую оценку работе агентства. 7 гигабайт жалоб: как Безос тормозит лунную программу США Иск компании Blue Origin против NASA оказался столь объемным, что компьютеры Министерства юстиции зависли... 30 августа 16:57

«С учетом времени, необходимого для разработки и испытания посадочных систем, а также скафандров следующего поколения, мы считаем, что первый пилотируемый полет состоится на ранее 2026 года», – сказал Мартин. На задержку повлиял и семимесячный судебный спор между Blue Origin и SpaceX за право разрабатывать посадочный модуль. Иск инициировала компания Джеффа Безоса, но проиграла дело.

Но главной проблемой программы стала цена. «Мы выяснили, что первые четыре запуска по программе Artemis будут стоить по $4,1 млрд каждый, и такой ценник неприемлем», — заявил Мартин. В эту сумму входят лишь сама ракета, корабль и наземное обеспечение старта.

Более того, даже за эту цену NASA не сможет реализовать осмысленную научную программу.

Указанные затраты распределяются следующим образом: миллиард долларов за корабль Orion, $300 млн Европейскому космическому агентству за служебный модуль Orion, $568 млн за наземную инфраструктуру и $2,2 млрд за саму ракету. Сюда не входят затраты NASA на разработку Orion и SLS, шедшие с 2005 и 2011 года соответственно. Если включить в ценник амортизацию разработки, он вырастет минимум вдвое.

Указанные цифры существенно превосходят ожидания NASA. В 2017 году один из высокопоставленных чиновников агентства заявил изданию Ars Technica, что стоимость одного запуска планировали держать в пределах $2 млрд, а впоследствии надеялись сократить до полутора. Всего же затраты на Artemis с 2012 по 2025 год достигнут $93 млрд.

Мартин не стал умалчивать о причинах таких трат.

По его мнению, стоимость невозможно сократить из-за неэффективного планирования программы и крупных корпораций-подрядчиков.

«Частично за это ответственны нижестоящие исполнители вроде Boeing, – заявил он. – Среди прочего, проблемы были при разработке SLS и Orion. Несмотря на то, что их разработка действительно сложна, Boeing плохо выполнил свою задачу, продемонстрировав скверное планирование и скверное исполнение этого плана». Китай или Маск: чья ракета упадет на Луну Астрономы американского проекта Project Pluto наконец пришли к выводу, что падающий на Луну объект... 24 февраля 19:39

Особую критику Мартина заслужил метод выделения финансирования со стороны NASA. Агентство практикует схему оплаты «себестоимость + прибыль» (cost-plus), что означает, что исполнителю покроют все расходы, и компания в любом случае останется с прибылью. По мнению аудитора, в итоге у компаний не оказывается мотивации сокращать расходы и сроки.

Стоит отметить, что NASA неоднократно пыталось уйти от практики cost-plus и перейти к более рыночной оплате, но всякий раз при этом сталкивалось с критикой со стороны конгрессменов. Эта критика не ослабла даже после того, как коммерческие программы NASA принесли плоды: например, в виде SpaceX. В том числе, на том же заседании Эдди Джонсон, член комитета, вновь поддержал разработку аппаратов силами NASA, как в случае с SLS и Orion, и призвал не увеличивать закупки готовых решений частников. В том числе, по мнению Джонсона, приватизация космоса приведет к неспособности достичь Луны и Марса. В то же время, многие независимые эксперты настаивают, что основная причина неприязни законодателей к частному космосу – это лоббизм.