«Пусть американцы летают на своих метлах в космос»

Отказ от поставок в США ракетных двигателей РД-181 и прекращение сотрудничества с Германией в космосе — Дмитрий Рогозин рассказал о новых шагах в санкционном противостоянии с Западом в области космонавтики.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил об ответных мерах против США и европейских коллег в очередном витке взаимных санкций на фоне операции России на Украине. По его словам, Россия отменяет контракт на поставку в США двигателей РД-181, используемых в первой ступени ракеты Antares.

«Мы имеем контракт, планировалось в 2022-24 году дополнительно поставить 12 двигателей РД-181, велись также переговоры о поставке двигателей РД-181М с улучшенными характеристиками, но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, на своих метлах, эти поставки мы замораживаем», — заявил Рогозин в эфире канала «Россия-24».

В США было поставлено 26 двигателей РД-181, использовано 22. «Там осталось у них всего 4 двигателя, это на две ракеты», — пояснил чиновник.

С начала 1990-х годов Россия поставила в США 122 двигателя РД-180 для ракет Atlas. Пока использовано 98 этих двигателей. «Мы не только отказываемся от поставки этих двигателей, но и от технического обслуживания, речь идет о 24 двигателях», — отметил Рогозин.

Впрочем, о прекращении закупок этих двигателей американская сторона заявляла еще летом 2021 года.

Другой шаг связан к сотрудничеством в научном космосе – совместной с Германией научной миссии телескопа «Спектр-РГ». Ранее германская сторона отключила свой телескоп eRosita, один из двух телескопов этой обсерватории.

«С учетом совершенно недопустимых действий германских коллег, прежде всего германского Центра авиации и космонавтики (DLR), который произвольно отключил один из двух телескопов, мы с сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией. В том числе в плане организации научных экспериментов в российском сегменте МКС», — заявил Рогозин.

По его словам, Россия проведет эти эксперименты самостоятельно, немецкие коллеги «останутся ни с чем». Комментируя ситуацию с российско-германской космической миссией «Спектр-РГ», научный руководитель телескопа eROSITA доктор Петер Предель заявил «Газете.Ru», что речь об «отключении» прибора не шла.

«eROSITA не выключен, а введен в безопасный режим», — отметил ученый, добавив, что позиция DLR будет оглашена позднее.

Накануне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя ситуацию со стартом с Байконура российской ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb, заявил, что, если Великобритания не предоставит гарантий о том, что OneWeb не применят военные — ракета запущена не будет.

«Требуем предоставить исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. У нас есть время до 4 марта, до 21.30 <...> когда работы по организации пуска будут необратимы. Если… мы не получим такого подтверждения от наших партнеров, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажный центр», — заявил Рогозин.

Он отметил, что «Роскосмос» не вернет OneWeb деньги, если спутники не будут запущены. Кроме того, «Роскосмос» потребовал от Британии выйти из акционеров OneWeb.

«Контракт оплачен в полной мере, мы деньги за него получили. В силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций, которые применялись в отношении России, эти деньги останутся в России», — пояснил Рогозин.

Позднее издание SpaceNews сообщило, что компания OneWeb приказала сотрудникам покинуть космодром «Байконур» после отказа британской стороны выполнить российские требования.

26 февраля «Роскосмос» приостановил сотрудничество с европейцами в программе совместных запусков ракет с космодрома Куру. Это стало ответом на принятие Евросоюзом санкций против российских космических предприятий. В ответ на санкции США Россия отказывается от совместного полета к Венере, под вопросом может оказаться российско-европейская миссия на Марс, запуск которой в Европейском космическом агентстве уже назвали маловероятной.