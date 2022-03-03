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Наука

«Пусть американцы летают на своих метлах в космос»

«Роскосмос» отменил поставки ракетных двигателей РД-181 в США

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Ракета Antares компании Northrop Grumman взлетает со стартовой площадки на испытательном полигоне NASA, 2021 год

Ракета Antares компании Northrop Grumman взлетает со стартовой площадки на испытательном полигоне NASA, 2021 год

Steve Helber/AP
Отказ от поставок в США ракетных двигателей РД-181 и прекращение сотрудничества с Германией в космосе — Дмитрий Рогозин рассказал о новых шагах в санкционном противостоянии с Западом в области космонавтики.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил об ответных мерах против США и европейских коллег в очередном витке взаимных санкций на фоне операции России на Украине. По его словам, Россия отменяет контракт на поставку в США двигателей РД-181, используемых в первой ступени ракеты Antares.

«Мы имеем контракт, планировалось в 2022-24 году дополнительно поставить 12 двигателей РД-181, велись также переговоры о поставке двигателей РД-181М с улучшенными характеристиками, но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, на своих метлах, эти поставки мы замораживаем», — заявил Рогозин в эфире канала «Россия-24».

В США было поставлено 26 двигателей РД-181, использовано 22. «Там осталось у них всего 4 двигателя, это на две ракеты», — пояснил чиновник.

С начала 1990-х годов Россия поставила в США 122 двигателя РД-180 для ракет Atlas. Пока использовано 98 этих двигателей. «Мы не только отказываемся от поставки этих двигателей, но и от технического обслуживания, речь идет о 24 двигателях», — отметил Рогозин.

Впрочем, о прекращении закупок этих двигателей американская сторона заявляла еще летом 2021 года.

Другой шаг связан к сотрудничеством в научном космосе – совместной с Германией научной миссии телескопа «Спектр-РГ». Ранее германская сторона отключила свой телескоп eRosita, один из двух телескопов этой обсерватории.

«С учетом совершенно недопустимых действий германских коллег, прежде всего германского Центра авиации и космонавтики (DLR), который произвольно отключил один из двух телескопов, мы с сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией. В том числе в плане организации научных экспериментов в российском сегменте МКС», — заявил Рогозин.

По его словам, Россия проведет эти эксперименты самостоятельно, немецкие коллеги «останутся ни с чем». Комментируя ситуацию с российско-германской космической миссией «Спектр-РГ», научный руководитель телескопа eROSITA доктор Петер Предель заявил «Газете.Ru», что речь об «отключении» прибора не шла.

«eROSITA не выключен, а введен в безопасный режим», — отметил ученый, добавив, что позиция DLR будет оглашена позднее.

Накануне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя ситуацию со стартом с Байконура российской ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb, заявил, что, если Великобритания не предоставит гарантий о том, что OneWeb не применят военные — ракета запущена не будет.

«Требуем предоставить исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. У нас есть время до 4 марта, до 21.30 <...> когда работы по организации пуска будут необратимы. Если… мы не получим такого подтверждения от наших партнеров, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажный центр», — заявил Рогозин.

Он отметил, что «Роскосмос» не вернет OneWeb деньги, если спутники не будут запущены. Кроме того, «Роскосмос» потребовал от Британии выйти из акционеров OneWeb.

«Контракт оплачен в полной мере, мы деньги за него получили. В силу форс-мажорных обстоятельств, которые возникли в результате агрессивной политики Запада и санкций, которые применялись в отношении России, эти деньги останутся в России», — пояснил Рогозин.

Позднее издание SpaceNews сообщило, что компания OneWeb приказала сотрудникам покинуть космодром «Байконур» после отказа британской стороны выполнить российские требования.

26 февраля «Роскосмос» приостановил сотрудничество с европейцами в программе совместных запусков ракет с космодрома Куру. Это стало ответом на принятие Евросоюзом санкций против российских космических предприятий. В ответ на санкции США Россия отказывается от совместного полета к Венере, под вопросом может оказаться российско-европейская миссия на Марс, запуск которой в Европейском космическом агентстве уже назвали маловероятной.

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