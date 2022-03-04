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Наука

«Пожалей меня»: как не разругаться с близкими из-за политики

Психолог Войскунский посоветовал, как пережить украинские события

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Depositphotos
Как пережить стрессы на фоне украинских событий, не дать в обиду детей и себя в спорах на улице и в интернете «Газете.Ru» рассказал Александр Войскунский, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, специалист по влиянию интернета на психику человека.

— Александр Евгеньевич, можете посоветовать, как лучше себя вести при встрече с агрессивными незнакомцами, которые, может, не имеют претензий к кому-то лично, но задирают граждан определенной страны или принадлежащих к каким-то конкретным этническим группам? Это, вероятно, сейчас может случиться с любым россиянином как за границей, так и в крупных мегаполисах или там, где соседствуют люди, приехавшие из разных мест, с разным менталитетом. Как в таком случае погасить конфликт, не спровоцировав новый приступ агрессии?

— Агрессия, направленная на какую-то этническую группу или граждан определенной страны, вполне возможна. В некоторых местах люди достаточно пылко себя выражают. Слышат русскую речь — и кидаются навстречу с вопросами: откуда, из Москвы, из Екатеринбурга? Правда, так бывало прежде, а в последние годы за границей довольно часто можно было услышать русскую речь, так что она уже не вызывала особых эмоций. Но сейчас, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, желательно вести себя скромнее, не кричать громко на детей, не требовать чего-либо на повышенных тонах. А если уж кто-то к вам пристал, особенно если этот человек навеселе, то не стоит отвечать грубостью на грубость, а в некоторых случаях можно просто пригрозить полицией. На законопослушных граждан это часто действует отрезвляюще.

Конечно, у такого агрессора может найтись и своя группа поддержки, добровольные помощники. Но тогда можно действовать как и с прочими хулиганами — у многих людей есть свои способы обращения с хулиганами или же просто несдержанными гражданами на улице. Иногда в обращенных к вам криках можно найти что-то, что вас сближает. Ах, ты служил в пограничных войсках, или во флоте? Так и я, допустим, тоже был пограничником или матросом. Если находится что-то общее — это всегда сильно снижает градус, вы уже не чувствуете себя совсем уж незнакомцами. И перестав быть абсолютно чужим человеком, которого только что было так удобно считать врагом, вы можете попытаться уловить нечто общее в биографиях и повернуть это общее против агрессора. У меня было как-то: такой человек мимолетно произнес фразу «на весь Финский залив». Я спросил: «Так вы из Питера?» — «А вы откуда знаете?» Ну и сразу накал «беседы» снизился.

— Встречаются советы сделать что-то неожиданное, поступить парадоксальным образом, сбить агрессора с толку?

— Может быть, но это уже надо обладать такими умениями и научиться их применять в неожиданной и стрессовой ситуации. Да и как-то противно тренироваться в таком. Но можно еще постараться уйти и, главное держать при этом под контролем детей и женщин, если они с вами. С «неприятельской» стороны тоже могут выступать женщины, они бывают весьма ругливы, но на них никак не стоит нападать: сопровождающие их мужчины это вряд ли потерпят.

В таких случаях лучше не отвечать в таком же духе, а стараться действовать вежливо и деликатно. Можно многократно сообщить — а вдруг в какой-то момент это поможет? — что вы лично не имеете отношения к предъявляемым претензиям.

— Сейчас еще больше происходит неприятных баталий в интернете, где тоже может быть проявлена внезапная и немотивированная агрессия, а может быть и довольно тонкий троллинг. Какой здесь лучший совет: смолчать, ответить, применить какие-то технические средства (отправить ругающегося в бан) или предложить перенести беседу в «реал» в надежде, что соперник пойдет на попятный?

— Если в ваши планы не входит длительное многодневное переругивание в соцсети — а ведь и такое случается, и нередко, — то проще смолчать. Прекратить данный тред, данную ветвь — пусть в завершение всего «висит» ругательский пост тролля, агрессора. Посторонние посетители сами оценят обоснованность грубых несправедливых реплик, кое-кто выскажет солидарность с вами, сочувствие. Ну а остальные — как им совесть подскажет. Да и обстоятельства, в которых была высказана грубость, быстро меняются — так и останется на некоторое время «памятник» троллю. Если вы предупреждали, что ответом на грубость будет бан, — так и поступайте, вербально обозначив причину перевода в бан.

— Тролли часто начинают с того, что пишут что-то, на первый взгляд, простодушное или самоочевидное, чтобы «зацепить», «поддеть на крючок», а потом и «подсечь» неосторожно вступившего в беседу человека.

— Не нужно давать подобные поводы абсолютно незнакомым людям, которые для вас не значимы. А если человек из вашего списка френдов или у него уже есть какая-то зримая биография и понятна география его постов — то тут уже можно задуматься, а совершенно незнакомому человеку просто не надо давать никакие козыри на руки.

— А что, если подобное столкновение происходит с человеком, который чем-то вам дорог — давний друг, родственник, сотрудник? И как можно вести себя с пожилой родственницей, которая, допустим, упорно шлет какие-то будоражащие сообщения и давит своей позицией — со ссылками, какими-то страшными фотками? При этом идти на прямой конфликт не хочется и игнорировать тоже не получается.

— Тут более-менее понятно: по возможности договариваться. Отвечать: я тебя люблю, ценю, обожаю, у нас так много общего, мы вообще родня, но давай будем говорить на те темы, которые нас объединяют. И вот на такие темы я буду, конечно, тебе отвечать. У нас слишком много общего, чтобы из-за того, что тебя сейчас так сильно беспокоит, разругаться навсегда. Наши общие родственники и друзья не поймут такой поворот отношений. Что касается фотографий: у меня слабые нервы, я не могу все это пропускать через себя. Может, когда буду поспокойней — я и смогу на это посмотреть. Не требуй ничего сейчас от меня, мне сейчас очень трудно! Пожалей меня — у меня здоровья не хватит!

— В интернете можно еще собеседника игнорировать, выдерживать паузы. Но ведь у многих прямо сейчас в семьях такие споры разгораются. Они же живут рядом с друг другом. Или опять же друзья или сотрудники — с сотрудниками, конечно так вести себя совершенно непрофессионально, но тоже бывает.

— Разные поколения живут вместе, и разные позиции подчас имеют. Можно перевести разговор в другое русло: вспомни, как ты меня на себе таскал, когда я ребенком был, вспомни, как мы веселились, расскажи-ка мне подробнее о тех временах. Сейчас мне не нужно рассказывать про войну! Попробуйте перевести разговор на другие темы, на то, что сближает людей. Практически в каждой семье, в каждом дружеском кругу кто-то может систематически заводить разговоры про политику — и сразу же в наше-то время могут возникнуть смертельные обиды. При опасности такого исхода лучше сразу твердо сказать: нет, я тебя уважаю, уважаю твою позицию, но я не хочу об этом говорить. Давай поговорим о прошлом, о будущем, а не о нынешнем печальном времени. Тем более, что у многих уже опыт какой-никакой есть с тем же ковидом, к этому опыту снова можно обратиться.

Вспомните: антиваксеры спорили со сторонниками прививок, ругани тоже было много, а толку часто никакого. Ну вот теперь снова можно вспомнить такой опыт.

— А что, если спор в вашем присутствии возник между близкими вам людьми противоположных взглядов, как их можно помирить, успокоить, чтобы в результате не досталось «расфренда» от обоих разом?

— Сразу предупреждайте, что никаких грубостей в вашем присутствии, никаких личных выпадов. Если это произойдет — вы можете сразу прекратить общение, и это не будет произволом с вашей стороны. Потому что люди могут увлекаться, начать переходить на личности, еще и матом друг друга покрывать. За мат — сразу в бан.

— Еще хотелось бы задать вопрос про детей в садиках, в том числе за рубежом, где могут оказаться и украинские, и русские дети в одной группе: как быть готовым к конфликтам между такими детьми и их родителями?

— Да, это могут быть не только детские сады, но и какие-то группы изучения русского языка или, скажем, религиозные, например православные. Казалось бы, православные должны быть поспокойнее, но не всегда так бывает. Тут надо прежде всего договариваться с родителями. Если дети еще маленькие в детских садах, то их наказывать не стоит. А с родителями говорить в таком духе: мы не виноваты в том, что происходит, и вы не виноваты, и, пожалуйста, не настраивайте детей на поиск таких виноватых. Дети слишком малы — если речь про тех, кто в детсад ходит, — они не смогут в этом разобраться. Если не помогает, то администрация детского сада кровно заинтересована, чтобы и те, и другие «платники» к ним ходили. Администрация должна постараться сделать так, чтобы не было повода для скоропалительных поступков со стороны детей и родителей.

— Уже звучали предупреждения о возможных терактах, как вы теперь предложили бы бороться с тревогой, возникающей за себя и за своих близких? И насколько могут быть эффективны в таких случаях какие-либо медикаменты, можно ли их советовать другим?

— Страхи бывают разные. Иногда страх сковывает все действия, а бывают вполне конструктивные опасения, помогающие предпринять какие-то разумные упреждающие шаги, обдумывать и минимизировать риски.

Желательно переводить неконструктивный всепроникающий страх в тот, который позволит все это обдумать. И у каждого на этот случай, наверное, уже есть какой-то свой личный рецепт, опирайтесь в первую очередь на то, что вам подходит.

Фармакология тоже может помочь, обратитесь к своему врачу. К сожалению, врачи сейчас «мобилизованы» скорее (и не по своему выбору) на борьбу с вирусами, а не с тяжелыми психическими состояниями, с депрессиями и стрессами. Кстати, с депрессиями по поводу вирусов мы уже тоже учились бороться, у каждого уже есть свой опыт хотя бы частичного преодоления таких депрессий. Люди какое-то время жутко боялись выходить на улицу, ведь там, видите ли, запросто можно встретиться с носителями вирусов, но со временем как-то научились жить с этим. И здесь нужно учиться.

— К врачу — имеется в виду к психиатру?

— К психиатру попасть трудно, и к неврологу тоже: это не моментально, придется записаться и ждать. У участкового терапевта тоже найдутся рекомендации по поводу самых распространенных случаев. В таком случае медикаментозная, фармакологическая помощь очень даже возможна, а от успокаивающих средств обычно еще и в сон клонит — и это тоже разумно: если есть возможность, то не мешает поспать подольше, чтобы укрепить здоровье, набраться сил.

— А как можно бороться с беспокойством, связанным с потерей денег, ухудшением благосостояния: тут лучше как-то сразу успокоиться или же все же лучше что-то делать, развивать какую-то деятельность? Вот кто-то бросается выводить деньги. Тут, конечно, больше вопросы к экономистам, но, наверное, и психологическая проблема здесь тоже есть?

— С точки зрения экономической ничего дельного не скажу, кроме того, что надо диверсифицировать свои сбережения, хранить их в разных видах. Старые люди, переживавшие денежные реформы, имели подобный опыт. Да и в 90-е годы мы все разом неоднократно беднели — ну, кроме разве что тех, кто наживался. Понимание, что в таких случаях проигрывают все, должно бы немного успокаивать. Беспокойство обычно связано с тем, что у вас еще что-то осталось, и этим немногим нужно как-то распорядиться, сохранить хоть что-то, а вот когда всего лишишься — сразу наступает определенное облегчение, беспокойство заканчивается. Разумеется, я ни в коем разе никому не пожелаю приблизить такого рода облегчение — пусть оно нас всех минует...

— Может, для каких-то людей в таких ситуациях психологически оправдано не держать все в себе и не оставаться наедине со страхами, а выплеснуть все наружу, объединившись с такими же жертвами обстоятельств — и в таких случаях лучше как раз поспорить или оказать какую-то посильную помощь в качестве волонтера, не подвергаясь крайнему риску, поддержав при этом то дело, которое считаешь правым?

— У каждого свой рецепт. Все может зависеть от конкретных обстоятельств: возраст, состояние духа, даже от того, где ты живешь, — в столице или в провинции. Кому-то, может так статься, и негде особенно волонтерить.

Но в таком случае всегда можно помочь кому-то рядом — и это тоже может оказывать замечательный терапевтический эффект.

Страхи, опасения, печальные воспоминания лучше «прорабатывать» — хотя бы проговаривать вслух, и лучше не в одиночку, а со специалистом (психологом, врачом) или в группе с такими же испуганными и многое пережившими людьми, либо со знакомым — человеком по возможности чутким, эмпатичным. Проговоришь (и не один раз), послушаешь мудрого человека — и, глядишь, начнешь относиться к своим недавним страхам как к пережитому, как к нажитому бесценному опыту: он сделает тебя сильнее, ведь жизнь еще не раз может преподнести малоприятные сюрпризы.

Каждый решает все по-своему. Лучше, конечно, не спиваться, даже если горя хватает. Многие сейчас прилипли к экранам и ждут информации от телевизора или от сайтов. И это тоже понятный вариант, но чрезвычайно нервное занятие — я по себе знаю. Кто-то занят поиском альтернативных новостей, пытается разобраться, как преодолеть технические препоны на этом пути: изучают, как освоить Tor, VPN, DarkNet.

Всегда нужно пытаться воспользоваться уже имеющимся позитивным опытом, и у каждого он какой-то свой. Но вот помогать ближним, да и дальним — это всегда очень хорошо, поистине целительно. Даже просто-напросто поговорить с ними, устроить чаепитие, дать пару советов и выслушать сомнения…

— А какие еще можно припомнить способы спасаться от стрессов, срывов и бессонницы: может, погрузиться в чтение каких-то книг, в просмотр фильмов и сериалов, уйти с головой в работу?

— Если можно в этой ситуации начать читать хорошие книги — да, погрузитесь. Чтение книг — и классики, и современных сочинений — это способ обогатить свой жизненный опыт, причем не подвергая себя ни риску, ни крупным расходам. Насчет сериалов — вероятно, так же, если кому-то помогает. Если заняты творческой работой — погрузитесь в нее, а если нет — может статься, у вас есть еще не раскрытый потенциал креативности, и сейчас, когда, к примеру, бизнес разрушен и все равно не удается ничего спасти, — ну, займитесь чем-то новым. Желательно тем, чем всегда (или когда-то) хотелось заняться.

Иногда в кризисных ситуациях люди принимают великолепные решения, и это скрашивает им всю оставшуюся жизнь. Такие случаи известны.

У меня было что-то подобное в 90-е, когда мне в результате некоторых метаний предложили работу даже лучше (ну, если честно — чуть лучше), чем до того была. Можно подумать над новыми бизнес-идеями или попробовать внести вклад в науку — монографию написать, а может, придумать, каким образом монетизировать свое хобби...

— А некоторых в таких случаях, кажется, успокаивает генеральная уборка?

— Или ремонт. Правда, на это нужны деньги, но если уже многое закуплено и дожидается своего часа, то почему бы и нет? В общем, найдите в этих обстоятельствах себе какое-то занятие, придумайте себе будущее. Думайте не о прошлом и даже не о настоящем.

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