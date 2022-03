Растеряли интеллект: до чего американцев довел свинец в бензине

Global Look Press

Свинцовые присадки в бензине могли снизить IQ американцев, выяснили ученые из США. Анализ крови показал, что содержание свинца в организме повышено у 90% тех, кто родился в 1950–1980 годах, когда такие присадки были широко распространены, а интеллект понижен на несколько пунктов. Избыток свинца нарушает когнитивное развитие, а также повышает риск развития гипертонии и болезней сердца, предупреждают исследователи — и, хотя от его использования в присадках большинство стран отказалось еще в 2000-х годах, проблема загрязнения окружающей среды свинцом до сих пор актуальна.

Тетраэтилсвинец — металлоорганическое соединение, которое в ХХ веке было распространено как антидетонирующая присадка к моторному топливу. Его эффект был открыт в США в 1921 году, и с тех пор присадки со свинцом распространились по всему миру. Хотя о тяжелых последствиях отравления свинцом создателям стало известно практически сразу, производство и применение этилированного бензина продолжалось. Широкая общественность заговорила об опасности с конца 1940-х годов, а к 1970-м ученым и другим специалистам удалось добиться запрета на производство. Полностью в США от этилированного бензина отказались к 1986 году.

При остром отравлении свинцом наблюдаются снижение температуры тела и давление, замедленное сердцебиение, слабость и резко выраженные психические нарушения — острый страх смерти, мания преследования, слуховые и зрительные галлюцинации. Человек становится агрессивным, ведет себя неадекватно, у него проявляются признаки органического поражения мозга — тремор, нистагм, нарушения речи, несогласованность движений. В кульминационной фазе возможны эпилептические припадки, температура, давление и сердцебиение резко повышаются. Отравление может закончиться смертью.

Хроническое отравление тетраэтилсвинцом более коварно — оно вызывает повышенную утомляемость, ухудшение внимания и памяти, эмоциональную неустойчивость и иные симптомы, которые можно списать на стресс и другие факторы.

При длительном воздействии свинец приводит к изменениям в головном мозге, провоцирует расстройства психики и снижение интеллекта. Психоз при хроническом отравлении встречается редко.

Особенно хроническое отравление свинцом опасно для детей — их мозг еще формируется, и токсическое воздействие способно нарушить этот процесс. Однако повсеместное распространение этилированного бензина привело к загрязнению свинцом окружающей среды — и, очевидно, попаданию его в организм множества людей, в том числе и детей.

Чтобы выяснить, действительно ли распространение свинцовых присадок могло сказаться на развитии людей, детство которых пришлось на 1950–1980-е годы, исследователи из Университета штата Флорида и Университета Дьюка собрали исторические данные об использовании этилированного бензина в США, а также проанализировали результаты анализов крови на свинец и результаты тестов на интеллект. Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

У 90% тех, кто родился в период распространения этилированного бензина, содержание свинца в крови оказалось выше допустимых значений. У тех же, кто родился после 2001 года, он был значительно ниже. В среднем, воздействие свинца привело к потере 2,6 пункта IQ. Люди, родившиеся в середине и конце 1960-х годов, потеряли до шести пунктов.

«Это составило общую потерю 824 097 690 баллов IQ, в основном за тех, кто родился в период с 1951 по 1980 год», — пишут авторы работы.

Воздействию свинца в детстве подверглись более половины нынешнего населения США, отмечают ученые.

«Я, честно говоря, был потрясен, — рассказал социолог Майкл Макфарланд, один из авторов исследования. — И когда я смотрю на цифры, я все еще шокирован, хотя я был к этому готов».

Хотя для того, чтобы уменьшить содержание свинца в окружающей среде, прилагается много усилий, многие источники питьевой воды в США до сих пор содержат слишком большое его количество, сообщают исследователи. Во многих странах, особенно развивающихся, ситуация еще более плачевная.

Вполне вероятно, что последствия отравления свинцом будут преследовать людей и через десятилетия, считают авторы работы. Далее они планируют изучить, как воздействие свинца в детстве может повлиять на мозг людей в более старшем возрасте — предыдущие исследования показали, что свинец может вызывать преждевременное старение мозга. Они также надеются изучить непропорциональное воздействие свинца на различные группы населения, например, на чернокожих, которые в детстве сталкиваются с воздействием свинца чаще других.

«Миллионы из нас живут с историей воздействия свинца, — говорит клинический психолог Аарон Рубен, соавтор исследования. — Это не то же самое, что, например, попасть в автомобильную аварию, получить разрыв сухожилий, который заживет, и все будет в порядке.

Похоже, что свинец повреждает организм различными путями, которые мы все еще пытаемся понять. И некоторые из них могут иметь последствия для дальнейшей жизни».

Присадки со свинцом могли навредить не только американцам. До 2000-х годов они использовались в СССР и России, странах Евросоюза, Китае и множестве других стран. Последним от них в 2021 году отказался Алжир.