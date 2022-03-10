«Воплощение американских грехов»: как Батиста захватил Кубу

10 марта 1952 года на Кубе произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел Фульхенсио Батиста. Опираясь на армию, Батиста, уже правивший страной с 1933 по 1944 год, назначил себя в качестве «временного президента» и установил в стране военно-полицейскую диктатуру, но был свергнут в ходе Кубинской революции 1 января 1959 года.

70 лет назад генерал Фульхенсио Батиста организовал на Кубе государственный переворот, чтобы вернуться к власти, которой он лишился на восемь лет в результате неудачных для себя президентских выборов 1944 года. 10 марта 1952 года кубинская армия под предводительством Батисты вмешалась в выборы, запланированные на 1 июня того же года, установив в стране диктатуру, самого Батисту при этом сделав «временным президентом». Свою новую систему Батиста назвал «дисциплинированной демократией». 27 марта 1952 года Соединенные Штаты в лице президента Гарри Трумэна признали новое правительство Батисты законным, а еще прежде точно так же поступили многие страны Латинской Америки.

Батиста до военного переворота 1952 года долгие годы оставался важнейшей политической фигурой на Кубе, он правил страной сам или руками своих сторонников, брал власть как законными методами в результате выборов, так и с помощью переворотов. Первый раз он возглавил «Сержантский мятеж» еще в 1933 году, когда удалось сместить временное правительство Сеспедеса-и-Кесады и сделать президентом будущего неизменного соперника Батисты Рамона Грау — представителя студентов и профессоров Гаванского университета. Заняв при Грау пост начальника генерального штаба кубинской армии в звании полковника, Батиста уже тогда фактически мог контролировать власть в стране и тщательно подбирать офицерские кадры, устраняя — порой физически — неугодных и возвышая тех, на кого он в будущем мог опереться.

Некоторое время меняя президентов как перчатки, Батиста в 1940 году и сам наконец стал президентом Кубы, придя к власти в результате выборов при поддержке коалиции из политических партий, куда входила даже тогдашняя Коммунистическая партия Кубы, которую позже запретили. Многим тогда импонировала новая прогрессивная конституция 1940 года, принятая при поддержке Батисты. Батиста победил на выборах Рамона Грау, а после успешно развивал торговые отношения с США и установил дипломатические отношения с СССР в 1942 году. Он обеспечил участие Кубы во Второй мировой войне на стороне Антигитлеровской коалиции — кубинцы выслеживали и уничтожали подплывавшие к берегам Америки вражеские субмарины, поставляли сахар союзным странам, в том числе и СССР, и даже — в составе добровольческих бригад — участвовали в битве под Москвой и открытии Второго фронта. Но в 1944 году Батиста все же проиграл президентские выборы своему давнему сопернику Рамону Грау и оказался не у дел на два президентских срока.

Решив, что кубинцы с ностальгией вспоминают годы его президентства, Батиста решил принять участие в выборах 1952 года от свежесозданной им Партии унитарного действия, однако, согласно опросам общественного мнения, на этих выборах он выглядел явным аутсайдером.

Его соперники — а их было всего двое — Роберто Аграмонте от Ортодоксальной партии и доктор Карлос Эвия от «Аутентичной» кубинской революционной партии — после выборов собирались поставить во главе кубинских вооруженных сил военного атташе Кубы в Вашингтоне полковника Рамона Баркина, который обещал искоренить коррупцию в армии, и Батисте при этом грозило изгнание с острова.

Чтобы избежать всего этого, люди Батисты организовали особую политическую кампанию, которая наряду с военным заговором была призвана создавать у населения впечатление, что прежняя политическая система изжила себя — не способна обеспечить порядок, общественный покой, соблюдение прав человека, права собственности и гарантировать свободное предпринимательство. «Бабушка» кубинской революции: как Фидель Кастро начал партизанскую войну 65 лет назад группа революционеров во главе с Фиделем Кастро, прибывшая из Мексики на яхте... 02 декабря 11:22

Группа недовольных молодых офицеров уже готовилась сместить предыдущего президента Карлоса Прио еще в 1951 году и считала при этом Батисту идеальной фигурой, олицетворяющей новое движение. Батиста пользовался поддержкой среди военных, поскольку в армии хорошо помнили годы его прежнего правления, а при президентстве Прио многие бывшие соратники и протеже Батисты были отодвинуты в тень или не дождались очередного повышения. Историки даже предполагают, что и без возвращения Батисты и его согласия возглавить заговор-переворот на Кубе, возглавляемый военными, в то время был неизбежен.

Ранним утром 10 марта 1952 года, примерно за три месяца до назначенных выборов, заговорщики быстро взяли под свой контроль военный городок Кэмп-Колумбия и форт Ла-Кабанья. Затем были захвачены важные стратегические артерии и ключевые позиции — железные дороги, радиостанции и коммунальные службы. Президент Карлос Прио, слишком поздно узнав о перевороте, попытался организовать сопротивление, однако вскоре осознал безнадежность своего положения и в итоге попросил убежища в мексиканском посольстве.

Из-за царившей на Кубе атмосферы бессилия и нерешительности, значительная часть политических партий предпочла бездействовать или даже влиться в ряды заговорщиков. Самой активной оппозиционной силой оказалась Федерация студентов университетов — студенческая молодежь просила Прио раздать оружие, чтобы дать бой заговорщикам и защитить конституцию, президент пообещал выдать оружие, однако дело до этого так и не дошло.

Батиста быстро восстановил свои позиции и вернул посты своим прежним сторонникам. Захват власти он публично оправдывал тем, что президент Прио, по его словам, сам намеревался устроить собственный государственный переворот, чтобы остаться у власти.

Молодой дерзкий адвокат Фидель Кастро пытался привлечь Батисту к суду, однако вскоре убедился, что «законные» методы борьбы с диктатором не срабатывают, и стал готовить вооруженное восстание. 26 июля 1953 года возглавляемый им отряд из 165 революционеров совершил нападение на казармы Монкада в Сантьяго, гарнизон которых насчитывал 400 солдат и офицеров. Этот штурм был безуспешным, Фидель и другие революционеры были заключены в тюрьму Пресидио Модело на острове Пинос (ныне — Хувентуд), однако саму эту акцию принято считать началом Кубинской революции, дата этого события стала значиться в названии революционной организации Фиделя Кастро — «Движение 26 июля» (Movimiento 26 Julio или M 26-7), которая сыграла решающую роль в свержении диктатуры Батисты в 1959 году.

После прихода к власти Батиста резко повысил жалованье служащим полиции и вооруженным силам, приостановил работу парламента и передал законодательную власть Совету министров. Было отменено также право на забастовки, восстановлена смертная казнь, которая ранее отменялась конституцией 1940 года, приостановлены другие конституционные гарантии.

Несмотря на то, что Батиста действовал во многом в интересах американского бизнеса и истеблишмента, американские политики осознавали, что все это происходит за счет обнищания населения Кубы и рано или поздно закончится катастрофой. Известен целый ряд критических высказываний в адрес правления Батисты со стороны Джона Кеннеди — и в то время, когда Кеннеди был еще сенатором и боролся за пост президента США, критикуя администрацию Эйзенхауэра за поддержку диктатора, и во время своего президентства и прихода к власти Фиделя Кастро. «Получали удовольствие от убийств»: как в 1947-м началась резня на Тайване 75 лет назад, 28 февраля 1947 года, случился так называемый инцидент 228, или резня 228:... 28 февраля 12:41

«В начале 1959 года компаниям Соединенных Штатов принадлежало около 40% сахарных плантаций на Кубе, почти все животноводческие фермы, 90% шахт и концессий на добычу полезных ископаемых, 80% коммунальных услуг, практически вся нефтяная промышленность, и они занимали две трети кубинского импорта, — перечислял Кеннеди. — При этом Фульхенсио Батиста убил 20 тыс. кубинцев за семь лет и превратил демократическую Кубу в полностью полицейское государство, уничтожив все личные свободы. Тем не менее наша помощь его режиму и неуклюжесть наших политиков позволили Батисте прикрыться именем Соединенных Штатов для укрепления своего царства террора. Представители администрации публично превозносили Батисту — приветствовали его как верного союзника и хорошего друга, — в то время, как Батиста убивал тысячи людей, уничтожал последние остатки свободы и воровал сотни миллионов долларов у кубинского народа».

«Я считаю, что нет ни одной страны в мире, включая все без исключения страны, находящиеся под колониальным господством, где экономическая колонизация, унижение и эксплуатация были бы хуже, чем на Кубе, — отчасти из-за политики моей страны во время режима Батисты, — говорил Кеннеди 24 октября 1963 года, уже будучи президентом. — Я одобрил прокламацию, которую Фидель Кастро сделал в Сьерра-Маэстре, когда он обоснованно призывал к справедливости и стремился избавить Кубу от коррупции. Я даже скажу больше: в какой-то степени Батиста был будто бы воплощением американских грехов. Теперь нам придется расплачиваться за эти грехи. В отношении режима Батисты я согласен с первыми кубинскими революционерами. Это совершенно ясно».

Батиста, разумеется, не был воплощением зла и был вовсе не против некоторой демократизации общества при том условии, что он сам останется у власти. Вероятно, именно попытки нащупать какие-то пути диалога с оппозицией и сгубили в конечном счете его режим. В феврале 1955 года Батиста частично восстановил действие конституции 1940 года и объявил амнистию политзаключенным, участвовавшим в неудавшемся штурме казарм Монкада, однако вместо умиротворения общества и оппозиции это привело лишь к разрастанию вооруженной борьбы. Революционное движение, организованное Фиделем Кастро, его братом Раулем Кастро и Че Геварой, которые активно вербовали людей, имеющих опыт обращения с оружием и готовых противостоять полиции и вооруженным силам, привело к тому, что спустя менее чем через четыре года повстанческие войска вошли в Сантьяго и Гавану, а армия Батисты полностью утратила свою боеспособность. Батиста с сотней сподвижников бежал с острова в ночь на 1 января 1959 года, а 8 января в столицу торжественно прибыл Фидель Кастро.