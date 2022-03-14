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Наука

Троянские грызуны: импортные хомяки вызвали в Гонконге вспышку COVID-19

Китайские ученые сообщили о вспышке COVID-19, вызванной хомяками

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Depositphotos
Хомяки спровоцировали вспышку коронавируса в Гонконге, сообщают китайские ученые. После появления первых за три месяца случаев заражения «дельта»-вариантом исследователи выяснили, что источником инфекции стали хомяки из зоомагазинов. Сами грызуны заразились либо в питомнике, либо в Нидерландах, где их разводили. Более 2 000 хомяков пришлось усыпить. За несколько недель из-за них «дельта»-вариантом заразилось более 80 человек.

SARS-CoV-2 способен передаваться от человека ко многим животным, включая собак, кошек, хорьков, выдр и белохвостых оленей. Животные распространяют инфекцию между собой и передают другим людям. Более ранние исследования показали, что сирийские хомячки, популярные домашние питомцы, тоже способны заражаться от людей и заражать их. Однако до сих пор не было данных о случаях передачи SARS-CoV-2 от хомяка к человеку вне экспериментальных условий.

В Гонконге осенью 2021 года количество новых случаев COVID-19 свелось к минимуму и оставалось низким по конец декабря, пока «омикрон»-вариант не привез экипаж вернувшегося в Гонконг самолета. При этом фактов заражения предыдущим штаммом «дельта», зафиксировано к тому моменту в Гонконге так и не было.

Уже в начале 2022 года 23-летняя привитая сотрудница зоомагазина в Гонконге заразилась «дельта»-вариантом SARS-CoV-2 вскоре после поставки новой партии хомяков. Через пару дней тот же штамм выявили у посетительницы зоомагазина и ее дочери, а затем у мужа и сына посетительницы.

Чтобы исключить дальнейшие заражения, пришлось усыпить более 2 000 хомяков: всех особей, которые были уже в зоомагазине, и тех, кто жил еще в питомнике, откуда их поставляли в магазин. При этом у некоторых из протестированных на COVID-19 до усыпления хомяков результаты оказались положительными.

Исследователи из Гонконгского университета решили проверить, действительно ли источником инфекции стали хомяки. О результатах они рассказали в статье в журнале The Lancet.

Ученые проанализировали мазки из полости рта и образцы крови у 16 хомяков из зоомагазина и 12 — из питомника, взятые до усыпления. В первой группе «дельта»-вариант SARS-CoV-2 обнаружился у восьми хомяков, во второй — у семи. Анализ генома вируса позволил предположить, что хомяки заразились примерно в середине октября 2021 года. Сравнение образцов вируса, полученных от хомяков и от зараженных людей показало, что источником инфекции действительно стали хомяки.

Источник заражения еще предстоит установить, отмечают исследователи. Но, очевидно, оно произошло либо в питомнике, либо на «ферме» в Нидерландах, где разводили хомяков.

«Поскольку «дельта»-вариант вируса не циркулировал в Гонконге в течение трех месяцев, импорт зараженных хомяков был наиболее вероятным источником занесения инфекции», — заключают авторы работы.

Исследование предоставило «убедительные доказательства» того, что домашние хомяки способны заражаться «дельта»-вариантом коронавируса естественным образом и после этого передавать его людям, отмечает ведущий автор исследования профессор Лео Пун.

«Мы также предоставляем доказательства, указывающие на возможность международного перемещения инфекции SARS-CoV-2 через торговлю домашними животными, — добавляет он. — Как генетические, так и эпидемиологические результаты убедительно свидетельствуют о том, что имело место два независимых случая передачи инфекции от хомяка к человеку и что такие события могут привести к дальнейшей передаче инфекции человеку. Импорт инфицированных хомяков был наиболее вероятным источником заражения вирусом».

Питомник поставлял хомяков и в другие магазины. Дальнейшие наблюдения показали, что туда тоже попали зараженные животные.

Кроме хомяков из Нидерландов в той же партии прибыли кролики, шиншиллы, морские свинки и другие животные, но среди них зараженных ученые не нашли. Во время перевозки животных переносили с одного самолета на другой в Катаре, затем грузовой отсек открывали в Таиланде, но клетки не выносили. Вирус мог попасть к хомякам во время этих остановок, но вероятность этого не слишком велика, отмечают исследователи. Кроме того, обнаруженный вариант был генетически схож с европейскими.

В процессе подготовки статьи ученые насчитали более 80 пациентов, заразившихся «дельта»-вариантом коронавируса от хомяков, а затем друг от друга — некоторые из них не посещали зоомагазины.

Точно оценить долю зараженных хомяков проблематично, сообщают авторы работы — они тестировали не всех животных. Кроме того, нельзя было протестировать тех, которых продали до начала исследования.

«Подобные события могут происходить, оставаясь незамеченными, во многих других частях мира, — предупреждают ученые. — Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 может распространяться на другие виды животных и служить дополнительным резервуаром для дальнейшей адаптации вируса и его зоонозного распространения к человеку».

Исследователи рассчитывают, что полученные данные поспособствуют более тщательному контролю за здоровьем животных в зоомагазинах и питомниках. Они надеются, что это позволит снизить риски передачи коронавируса человеку от животных.

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