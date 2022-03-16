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Наука

«Ты его ждешь в дверь, а он лезет в окно»: как Хрущев напугал США глобальными ракетами

60 лет назад Хрущев объявил о создании ядерной ракеты неограниченной дальности

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Трехступенчатая глобальная баллистическая ракета с отделяющейся термоядерной головной частью ГР-1

Трехступенчатая глобальная баллистическая ракета с отделяющейся термоядерной головной частью ГР-1

Виктор Будан/ТАСС
Ракеты с неограниченной дальностью полета, о создании которых объявили в СССР, серьезно влияли на ядерное сдерживание, поскольку делали системы ПРО тех времен бесполезными. В действительности, Хрущев несколько поторопился объявить об успехе, и при его правлении ни одной реальной глобальной ракеты так и не было создано. «Газета.Ru» рассказывает, как Хрущев напугал американцев и чем закончились проекты глобальных ракет.

16 марта 1962 года Никита Хрущев, выступая в Кремлевском Дворце съездов, заявил о создании в СССР баллистической ракеты с неограниченным радиусом действия.

«Давно миновали те времена, когда США могли считать себя неуязвимыми в войне… Теперь положение еще более меняется. Наши ученые и инженеры создали новую межконтинентальную ракету, которую они назвали глобальной; эта ракета неуязвима для противоракетного оружия. Военщина США хотела отгородиться каким-то барьером от ответного удара Советского Союза. Для этого она создала систему радарных и других установок с таким расчетом, чтобы попытаться перехватить в полете ракеты, идущие примерно через Северный полюс, то есть по кратчайшей линии.

Новые глобальные ракеты могут летать вокруг земного шара в любом направлении и наносить удар по любой заданной цели… Мы можем запускать ракеты не через Северный полюс, а в обратном направлении. Как говорится в народе – ты его ждешь в дверь, а он к тебе лезет в окно»,

– говорил Первый секретарь ЦК КПСС.

Как считает историк космонавтики Антон Первушин, заявление Хрущева на тот момент было блефом, но СССР действительно вел разработку такой ракеты. Глава Советского союза в целом верно передал суть проблемы. Чем дальше нужно забросить ядерную боеголовку, тем большую скорость ей необходимо придать при старте. Для большей скорости нужна ракета мощнее, и, в конечном итоге, скорость может возрасти настолько, что тело никогда не упадет на Землю и выйдет на орбиту.

Однако более мощная ракета стоит дороже и сложнее в эксплуатации при том же уровне технологического развития. Поэтому первые баллистические ракеты, вроде «Фау-2», обладали дальностью полета в пару сотен километров. Постепенно их дальность возрастала, и созданная в СССР к началу 1960-х годов Р-7, на одном из вариантов которой в космос полетел Гагарин, забрасывала трехтонную головную часть на восемь тысяч километров. В условиях, когда советские и авиация, и флот принципиально уступали американским, межконтинентальная ракета была единственным надежным способом доставить ядерное оружие к территории США.

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Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7

Василий Егоров/ТАСС

Американское руководство было в курсе этого и в середине 1950-х годов распорядилось создать ракету-перехватчик, получившую название Nike Zeus. Согласно проекту, радары системы обнаружения должны были обнаружить боеголовку на спуске. По данным радаров к ней направлялась Nike-Zeus с ядерной боевой частью, нейтронный поток которой при взрыве вывел бы из строя входящую в атмосферу атомную бомбу. Радиус действия перехватчика достигал около 300 километров. Позднее выяснилось, что Nike-Zeus, даже если и будет работать как надо, все равно не стоит своих денег, и поэтому в 1963 году от развертывания комплекса отказались.

Руководство СССР в любом случае беспокоила возможность перехвата ядерных ракет, и потому оно было заинтересовано в оружии, способном преодолевать ПРО США. Сергей Королев, глава ОКБ-1, в 1961 году предложил концепцию «глобальной ракеты». По сути, боевой блок такой системы становился бы космическим аппаратом, который по сигналу мог включить тормозные двигатели и упасть в заданной точке. Это не только позволило бы нанести удар по любому месту на Земле, но и, как сказал Хрущев, давало возможность атаковать с любого направления.

Глобальную ракету ГР-1 было решено делать на основе межконтинентальной Р-9, преемницы Р-7. Отличалась она возможностью длительного боевого дежурства и пригодностью для размещения в защищенной шахте. Чтобы сделать из межконтинентальной ракеты космическую, ее конструкцию требовалось кардинально переработать, в том числе, добавить третью ступень. Сначала предполагалось, что стартовую ступень возьмут от Р-9М, а в качестве второй и третьей выступят третья и четвертая ступени космической ракеты «Молния». Затем в ходе обсуждений проект менялся, но Хрущев, слыша разговоры о новой ракете, поспешил похвастаться ею как можно быстрее.

«Хрущев блефовал, так как к моменту его выступления еще не было даже отчета по исследовательским работам ОКБ-1 (он появился только в начале апреля). Что касается решения по реализации проекта ГР-1, то оно было закреплено еще позже – постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР №346-160 «О важнейших разработках межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей космических объектов» от 16 апреля 1962 года и №1021-438 «О создании ракетного комплекса ГР-1» от 24 сентября 1962 года», — пишет Первушин.

9 мая 1965 года ракеты ГР-1 показали на параде на Красной площади. Диктор сообщил:

«Проходят трехступенчатые межконтинентальные ракеты. Их конструкция улучшена. Они очень надежны в эксплуатации. Их обслуживание полностью автоматизировано. Парад внушительной боевой мощи венчается гигантскими орбитальными ракетами. Они родственны ракетам-носителям, которые надежно выводят в космос наши замечательные космические корабли, такие как «Восход-2». Для этих ракет не существует предела досягаемости. Главным достоинством ракет такого класса является их способность поражать вражеские объекты буквально с любого направления, что делает их по существу неуязвимыми для средств противоракетной обороны».

В действительности, это тоже был блеф. По брусчатке проехали лишь массогабаритные макеты ГР-1, непригодные к полету. В реальности проект сталкивался со множеством проблем, в частности, с задержками при производстве двигателей. Вдобавок, у ГР-1 были аналоги-конкуренты, УР-200А и Р-36орб. Хрущев так и не смог определиться, кому отдать предпочтение, и выбор был сделан уже после его отстранения от власти. В начале 1965 года правительственная комиссия решила, что ни ГР-1, ни УР-200А не смогут выводить головные части на орбиту, и распорядилась сосредоточить усилия на Р-36орб разработки ОКБ-586 Михаила Янгеля (будущее КБ «Южное»).

В 1967 году Р-36орб прошла серию успешных испытаний и вывела на орбиту опытные головные части. Первый полк с шестью этими ракетами заступил на боевое дежурство в 1969 году.

Однако век глобальных ракет был недолог. После появления в США системы раннего оповещения о ракетном нападении пуск Р-36орб заметили бы в момент старта, и потому внезапный удар с неожиданного направления стал невозможен. Вдобавок, размещение ядерного оружия в космосе воспринималось обществом и правительствами разных стран как слишком серьезная угроза, и потому, по договору ОСВ-2 1979 года, глобальные ракеты были запрещены, а созданные образцы подлежали уничтожению. К середине 1980-х годов последние Р-36орб были утилизированы.

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