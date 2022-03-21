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Наука

В мозге нашли центр любви. Как он работает

Ученые обнаружили группу нейронов, связанных с влюбленностью

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«Центр влюбленности» в человеческом мозге нашли японские ученые — он находится в прилежащем ядре, важной части системы вознаграждения. Именно эта область, связанная с удовольствием и зависимостями, становится активной при взгляде мужчин на фото своих возлюбленных независимо от того, насколько те привлекательны. Теперь предстоит выяснить, как именно формируется привязанность и как работа прилежащего ядра меняется со временем.

Романтические отношения — важный аспект жизни. Более ранние исследования показали, что интерес к привлекательным людям активирует определенные зоны мозга, в том числе прилежащее ядро. Исследователи из Киотского университета изучили роль прилежащего ядра в формировании эмоциональной привязанности. Подробности они изложили в статье в журнале Psychological Science.

Прилежащее ядро — это группа нейронов, играющая важную роль в системе вознаграждения мозга, формировании зависимости, удовольствия, смеха, страха, агрессии. Получая информацию от префронтальной коры, миндалевидного тела и гиппокампа, прилежащее ядро анализирует эмоциональные и сенсорные данные и формирует реакцию на раздражители.

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«Меня с детства интересовала загадка близких межличностных отношений: почему и как люди строят долгосрочные отношения с близким человеком? — говорит Рюхэй Уэда, один из авторов работы. — В аспирантуре я познакомился с методами нейровизуализации, которые могут рассказать нам о том, что происходит в нашем мозге. Я понял, что предоставление эмпирических доказательств по этим вопросам будет для меня трудной, но увлекательной работой».

Участниками исследования стали 46 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, состоявшие в постоянных романтических отношениях. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для регистрации активности мозга мужчин, пока те выполняли ряд заданий на мышление. В случае правильного ответа части участников демонстрировалось фото их радостной партнерши, а другим — незнакомой женщины, тоже с доброжелательным выражением лица.

У первой группы исследователи обнаружили уникальную активность в прилежащем ядре, которая появлялась в ожидании «одобрительного» фото своей возлюбленной. От привлекательности женщины результат не зависел.

«Близкие романтические отношения играют важную роль в жизни большинства людей, — отмечает Уэда. — Наше исследование предоставило эмпирические данные, раскрывающие нейронные механизмы, лежащие в основе поддержания отношений: центр удовольствия и зависимости в мозге, прилежащее ядро, кодирует партнера по отношениям особым образом, отличным от незнакомых людей. Мы считаем, что уникальные нейронные представления о партнере могут быть связаны с устоявшимися романтическими отношениями».

В дальнейших исследованиях этого вопроса ученые предлагают понаблюдать за реакциями прилежащего ядра в процессе формирования привязанности и выяснить, как его работа меняется с течением времени.

«Избирательное предпочтение конкретного человека может наблюдаться даже при первых встречах, что способно побудить нас начать отношения, — поясняет Уэда. — Пока еще мало известно о точных нейронных механизмах, лежащих в основе этого процесса. Кроме того, многочисленные психологические исследования показали, что качество отношений, например, преданность или удовлетворенность ими, динамично меняется со временем, что должно отражаться в работе мозга».

Кроме активности мозга, о влюбленности могут говорить и другие признаки. Ранее специалисты из Нидерландов обнаружили, что на зарождающуюся симпатию влияет синхронизация сердцебиения и потоотделения ладоней.

Исследователи пригласили 142 свободных гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 38 лет на четырехминутные свидания вслепую в специальных кабинках. Участники были отделены друг от друга барьером, который опускался на несколько секунд, позволяя им сформировать первое впечатление. Также участники надевали специальные очки, отслеживавшие движения глаз, мониторы сердечного ритма и устройства для контроля потливости ладоней. Во время общения испытуемые должны были несколько раз оценить привлекательность собеседника по шкале от 0 до 9.

У пар, члены которых посчитали друг друга привлекательными и хотели бы увидеться снова, синхронизировались определенные показатели. Их пульс начинал ускоряться и замедляться в одно и то же время, потливость ладоней, измеренная через электрическое сопротивление кожи, увеличивалась и уменьшалась тоже одновременно.

Механизм, лежащий в основе физиологической синхронности, пока неясен, отмечают исследователи. Но, возможно, когда людям кто-то нравится, они бессознательно обращают внимание на микровыражения, например, расширение зрачков или румянец, и организм реагирует, повторяя эти особенности.

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