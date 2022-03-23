«Мы хотим видеть среди наших студентов граждан России, Белоруссии, Украины»

Как изменился спрос на образование в зарубежных вузах за последний месяц, сталкиваются ли российские студенты в Европе с буллингом, и почему желающим учиться за рубежом стоит задуматься сразу о двух вузах, «Газете.Ru» рассказала генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева.

— Ведется ли статистика, сколько российских студентов учится за рубежом?

— Около 300 тыс. человек , возможно, больше, поскольку каждый год до пандемии уезжало порядка 70 тыс. человек, включая школьников и молодых специалистов на профессиональных курсах. Обычно учеба в зарубежных школах или вузе длится в среднем около четырех лет. Если говорить про высшее образование, то основная причина отъезда на учебу за рубеж в последние годы – получение диплома, который можно применить в разных странах, и большинство ребят потом пытаются устроиться на работу за границей.

close 100% Ирина Следьева Из личного архива

И они трудоустраивались, поскольку за исключением пары стран выпускникам вузов разрешение на трудоустройство выдается автоматически. Некоторые возвращаются, особенно те, у кого есть тут семейный бизнес, но в отличие от начала 2000-х таких довольно немного.

— Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что свыше 500 студентов захотели перевестись в российские вузы. У вас есть такие примеры?

— Есть русскоязычное сообщество образовательных агентств, где информация обновляется ежечасно. Могу сказать, что не было сообщений, что российские студенты сейчас возвращаются. Возможно, тут речь идет о тех, кто ездил по обменным университетским программам. У нас сейчас учатся студенты в вузах 18 стран. Очень сомнительно, чтобы студенты решили возвращаться в феврале или марте. Сейчас середина семестра, в мае-июне будут экзамены и выпуск, и наверняка большинство из них этот семестр закончит в своем вузе.

— Однако, по-видимому такие случаи будут — хотя бы из-за упавшего курса рубля...

— Даже если некоторые семьи будут испытывать трудности в оплате обучения, почти всегда есть альтернативные варианты. Если кто-то уехал в США, где дорогое высшее образование, они могут попытаться получить стипендию для покрытия части расходов или перевестись на европейские англоязычные программы, и продолжат обучение не в России. Те, кто учился в Великобритании, могут выбрать более экономичную Испанию. Те, кто планировал учиться в Испании, предпочтут Венгрию — и так далее.

— Наблюдаете ли вы сейчас спад числа желающих поступать в зарубежные вузы?

— Ни в коем случае. В феврале-марте мы получили в два раза больше заявок, чем обычно получали в этом месяце. В 2021 году их в нашу компанию поступало за 2 месяца до тысячи, а в этом году — почти две.

Также это видно по количеству поисковых запросов «образование за границей» и подобных в «Яндексе», которое выросло почти в два раза по сравнению с обычным числом в эти же месяцы в прошлые годы.

Мы видим всплеск заявок, и многие из клиентов планируют начало учебы за границей на сентябрь 2022 года, что не слишком стандартно, ведь обычно решения, касающиеся обучения в университетах за рубежом, начинают приниматься за год-два.

— Какие страны чаще выбирают?

— Те, кто начал думать о высшем образовании сейчас, больше нацелены на Европу, потому что англосаксонские варианты — Великобритания, США и Канада — довольно дороги из-за курса рубля. Поэтому больше запросов на такие страны, как Испания, Германия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Польша, Венгрия. Восточная Европа дешевле, поэтому для многих это – возможный вариант.

— А Азия и Ближний Восток?

— Очень недорогой Китай – самое дешевое высшее образование в мире, от $5 тыс. в год, включая проживание и питание. Финансовые, информационные технологии, логистика, строительство – очень хорошие специальности для обучения в Китае. Там есть много программ на английском, большое число стипендий, в том числе для россиян. Впрочем, Китай пока не выдает студенческие визы, хотя и обещал открыться с 15 марта. А вот Япония после двух лет пандемии начала выдавать студенческие визы.

— Какие специальности наиболее популярны в Европе?

— Бизнес-менеджмент, IT- программы, инженерия, медицина, гостеприимство и другие.

— Вам известны случаи буллинга или дискриминации российских студентов в последний месяц?

— Я работаю в организации обучения за рубежом уже 27 лет, могу сказать, что на индивидуальном уровне буллинг встречался и раньше и скорее всего будет. Но это ни в коем случае не отражает позицию университета. Наоборот, вузы, зная, что могут быть какие-то сомнения, каждый день нам присылают письма, где подтверждают, что «ко всем студентам мы относимся одинаково, мы хотим видеть среди наших студентов граждан России, Белоруссии, Украины, как и раньше». Наши студенты, которые нам ответили на наши запросы, говорят, что буллинга нет и они видят только поддержку. Некоторые вузы из Германии и Швейцарии сообщили, что сознательно стали предлагать новые стипендии гражданам всех трех стран.

Это 20-50% от стоимости обучения, на эти стипендии сейчас можно претендовать всем. Цель вузов – повысить число иностранных студентов, чтобы проводить политику не разобщенного научного сообщества, а глобального.

— Есть исключения?

— Есть. Некоторые университеты сообщили, что не понимают, как будет происходить оплата российскими студентами из-за проблем с банковскими картами, ограничений на максимальный перевод средств в валюте, поэтому приостановили прием анкет на поступление. Это — вузы из Великобритании, Германии и Нидерландов, но их – меньше десяти из десятков тысяч иностранных университетов.

— Какие-то страны прекратили выдачу студенческих виз?

— Чехия и Бельгия резко перестали выдавать любые визы, не только студенческие, поэтому они могут оказаться закрытыми для обучения в вузах в этом году. И наши студенты, которых мы уже зачислили в Чехию с сентября 2022 года, не знают, откроется ли подача на студенческие визы в июне. Таким семьям мы предложили вариант срочного зачисления в другие страны на всякий случай. Если прием документов на визы возобновится, они поедут в Чехию. Если нет, то они поедут в другую выбранную страну.

— С аспирантурой не возникло проблем в западных вузах?

— Мы видим, что многие европейские фонды начали публиковать приглашения подаваться гражданам всех трех стран. Отдельные случаи дискриминации, конечно, могут быть, ведь в приемных комиссиях, в научных фондах всегда сидят люди, и каждый из них может иметь свое личное мнение. Заявки на гранты и анкеты абитуриентов обрабатывают люди, а не машинный алгоритм.

— В России прекратились экзамены IELTS и TOEFL – как это усложнило поступление?

— Это очень сильно осложнило ситуацию для тех, кто подает документы в вузы только сейчас. Но почти все, кто поступал на сентябрь 2022 года, экзамены сдали еще осенью. Частные вузы быстро перестроятся и будут принимать, например, недорогие онлайн-экзамены Duolingo или собственные тесты. Они получили распространение при пандемии, когда тоже все центры были закрыты. Если же речь идет об очень негибких государственных вузах, то сдавать IELTS и TOEFL придется ехать в Казахстан и другие соседние страны, в ту же Финляндию, Таджикистан, Узбекистан.

— Что происходит с международными образовательными программами, были сообщения о закрытии платформы Coursera…

— Доступ россиян к некоторым иностранным образовательным онлайн-платформам закрыт в качестве санкций. Были также сообщения, что Германия и Нидерланды часть научно-образовательных программ собираются поставить для России на паузу, в первую очередь в рамках государственных обменных программ. Но точной детальной информации на эту тему пока не опубликовано.

— О чем надо задуматься тем, кто планирует поступать в иностранный вуз в этом году?

— Если кто-то начинает задумываться сейчас, то надо учитывать, что «настроения» стран могут меняться – некоторые введут больше ограничений, некоторые будут держать нейтралитет до конца. Возможно, будет что-то меняться в плане открытия студенческих виз. С учетом этого я бы советовала одновременное зачисление как минимум в две страны. Как страховку на случай, если во время процесса поступления или перед оформлением учебной визы от одной из желаемых стран будут нововведения, которые будут неудобны семье или сделают невозможным проект поездки в вуз.

Также, если есть необходимость в реструктуризации процесса оплаты, лучше смотреть не только информацию на сайтах вузов, но и обращаться со своей просьбой о рассрочке по оплате. Некоторые вузы на это пойдут, поскольку сейчас не очень стандартная ситуация. Учитывая, что для любой студенческой визы надо подтверждать финансовую состоятельность, наверное, лучше показывать справки из несанкционных банков, поскольку мы не знаем, как отреагируют визовые офицеры на справку из санкционного банка.

Конечно, лучше получать карту UnionPay – это будет полезно студентам, пока они не откроют счет за границей. Нужно по-другому прорабатывать ситуацию с карманными расходами. Ведь раньше обычно студент уезжал с картой, привязанной к родительскому счету, потом приезжал в страну и открывал счет в местном банке, который пополнялся семьей из России. Теперь такой вариант может иметь ограничения.