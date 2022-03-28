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Наука

«Китайский язык – это не что-то заоблачное, как многие думают»

Эксперты рассказали, где в России можно изучать китайский язык

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Юрий Смитюк/ТАСС
«Китайская грамота» традиционно считается в России метафорой чего-то сложного, но в связи с недавними западными санкциями для некоторых людей работа с Китаем может стать единственным выходом. «Газета.Ru» решила выяснить, насколько сложно выучить китайский, и пообщалась с экспертом в области его преподавания, а также с двумя россиянами, которые выучили китайский с нуля во взрослом возрасте, и язык стал важной частью их карьеры.

В начале 2022 года отношения между Россией и западными странами резко обострились. На фоне новых санкций и осуждения Западом российской спецоперации на Украине многие международные компании покинули Россию, возникли трудности для россиян с поступлением в европейские и американские университеты. Некоторые россияне, планировавшие карьеру на Западе, стали задумываться о смене стратегии. Одной из альтернатив западным странам считается Китай – нейтральная по отношению к России страна с мощной экспортноориентированной экономикой и развивающейся наукой, где есть место множеству иностранных специалистов.

Тарас Ивченко, директор Института Конфуция при РГГУ, отмечает, что сейчас изучение китайского языка не представляет такой сложности, как во времена СССР или в 1990-е годы.

«В наше время возможностей учить китайский много. Количество материалов таково, что чем-то усложняет обучение, поскольку ставит проблему выбора. То же самое касается обучающих курсов: они есть на любой вкус: утром, вечером, платные, бесплатные, разного уровня, любые. Нынешнюю ситуацию не сравнить с тем, что было несколько десятилетий назад», – сказал директор.

Институт Конфуция внес существенный вклад в популяризацию китайского языка в России. Это – сеть международных культурно-образовательных центров, созданных государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом («Ханьбань») Министерства образования КНР. В России отдельные институты открываются при существующих образовательных учреждениях, и в 2007 году был создан первый в стране Институт Конфуция при РГГУ. В задачу этого и других подобных центров входит организация курсов китайского языка и культуры, проведение научных конференций об этой стране, организация стажировок в Китае и проведение экзамена на знание китайского языка HSK.

Ивченко считает, что изучение китайского самостоятельно, без помощи преподавателей, подходит далеко не всем, и эффективность этого сильно зависит от обучающегося. Человеку без лингвистической подготовки потребуется системное преподавание. В целом, эффективность самостоятельного обучения зависит не столько от таланта, сколько от понимания, как именно подходить к чужому языку. Например, подобный навык можно приобрести либо в процессе предыдущего изучения иностранного языка, либо если человек занимался лингвистикой и умеет подходить к языку структурно.

В среднем, утверждает китаист, если человек когда-то учил английский в школе, а потом всю жизнь работал, например, в сфере продаж, то для китайского ему лучше найти учителя.

При изучении китайского языка важна системная работа, а неоправданные ожидания могут навредить.

«Вы не должны думать: «Я хотел бы учить только разговорный язык, ничего другого мне не нужно. Ну, и желательно месяца за три, а, может быть, пять». Так подходить к языку нельзя, это мифы, и когда они столкнутся с реальностью, у вас могут опуститься руки и вы сдадитесь»,

– сказал директор.

Институт Конфуция предупреждает учеников, что они должны быть готовы не только к систематической, но и к долгой работе. Для изучения китайского языка с нуля требуется несколько лет, минимум – два года, лишь тогда появится какая-то база. При этом нецелесообразно исключать из программы отдельные элементы, иероглифику, фонетику или устную речь.

Занятия с носителем языка нельзя считать однозначным плюсом для новичка. На средних и поздних этапах обучения без общения с китайцами обойтись тяжело, но для начинающих важно, чтобы их учитель когда-то прошел тот же путь, что предлагает ученику, и знал все трудности на нем.

Алена Борунова, руководитель департамента международных проектов в компании Elite&Alliance, первоначально не планировала переезжать работать в Китай.

После окончания магистратуры девушка устроилась работать помощником руководителя в Санкт-Петербургской Школе китайского языка «Конфуций». Это не было осознанным выбором, она просто искала работу. Знание языка там не требовалось, но Алена попала в китайскую среду. Спустя год работы у девушки возникло желание общаться с приходящими в школу китайцами – из сферы образования, из бизнеса, из консульства и из других мест.

«Начала учить с фонетики, сочетать это с работой было очень сложно, но в 2014 году появилась возможность бесплатно поехать учиться в Китай на краткосрочную программу через «Ханьбань», организацию при Министерстве образования Китая. У нее были различные гранты, от двух недель до полного обучения по программе бакалавриата. Я воспользовалась поездкой на один семестр, и с нулевым знанием китайского приехала учиться в Пекин», – рассказала Алена.

Тот грант покрывал обучение, проживание и даже выплату стипендии. Единственный минус программы заключался в том, что жить приходилось с другими иностранными студентами, и потому английский выходило практиковать чаще, чем китайский.

После этого Алена вернулась в Россию и продолжила работать в том же месте, но курсы дали мощную языковую базу, и девушка начала улавливать смысл разговоров китайских коллег. Спустя два года Алена вновь вернулась в Китай, где сначала около года изучала язык по гранту, а затем начала работать.

«В самом начале, когда ты пытаешься учить фонетику, учить китайский лучше в группе, поскольку необходимо слышать не только себя и учителя, но и одногруппников, слышать, где они ошибаются, а где говорят правильно. Спустя 3-4 месяца, после фонетики, мне кажется оптимальным индивидуальный подход, поскольку иначе будет мешать разница в скорости прогресса», – посоветовала Алена.

Сложнее всего девушке давались тона – в китайском языке один и тот же слог, произнесенный в одной из четырех тональностей, совершенно меняет смысл слова, и научиться правильно их использовать можно лишь на практике.

Наталья Левитина, оперная певица и педагог по вокалу, прошла совсем иной путь и изучила китайский язык в России в удаленном формате.

Долгое время Наталья преподавала пение ученикам из Китая, но, поскольку рядом всегда был переводчик, знать язык для этого не требовалось. Певица пробовала изучать китайский с педагогом и самостоятельно, из любви к языкам. Купила самоучитель, но к значительному успеху это не привело.

«Потом началась пандемия COVID-19, и все мы оказались заперты по домам. Я утратила возможность преподавать очно, а в онлайн-формате мы не могли пользоваться услугами переводчика. Поэтому я нашла онлайн-курсы HSCAKE, и за время локдауна, около шести месяцев, прошла базовую программу», – рассказала девушка.

После окончания локдауна Наталья записалась на экзамен по владению китайским в Институт Конфуция и сдала его на третий уровень, а спустя еще четыре месяца – на четвертый. По шкале HSK четвертый уровень соответствует знанию 1200 слов и иероглифов. Такое владение языком позволяет свободно общаться с носителем. Всего девушка прошла три курса по семь недель каждый.

Наталья отмечает, что на занятия в HSCAKE первоначально пришла не с нулевым уровнем знаний, поскольку успела составить общее представление о языке по самоучителю и недолгим занятиям с педагогом.

«Каким-то образом информация о том, что я начала говорить по-китайски, дошла до факультета искусств МГУ. Меня пригласили туда в качестве педагога, и я начала вести уроки вокала с китайскими студентами и одновременно читать им курс по русской опере. То есть я в дополнение к своей основной профессии изучила что-то еще. Это оказалось не так сложно, китайский язык – это не что-то заоблачное, как многие думают», – рассказала Наталья.

Девушка отмечает, что для овладения языком важно грамотно управлять своим временем и заставлять себя работать. Для выбора правильных онлайн-курсов Наталья рекомендует подписаться на них в соцсетях и проследить какое-то время. Необходимо смотреть, какую информацию выкладывают в сеть, как занимаются со студентами, как работают педагоги, в идеале – пообщаться с ними, и лишь потом платить. Несбыточные обещания мгновенно научить языку и другие безответственные утверждения должны насторожить. Во многом оценить качество курсов Наталье помог педагогический опыт, но в целом, считает она, ей просто повезло, и выбрать хороших учителей можно лишь путем проб и ошибок.

Тарас Ивченко также считает, что не стоит верить разнообразным «тайным методикам» по ускоренному обучению. При выборе курсов китайского, как и любого другого популярного языка, есть риск наткнуться на недобросовестных преподавателей.

«Те, кто предлагают вам безо всякого труда, без выполнения домашних заданий, просто так освоить язык в естественном потоке речи – скорее всего, шарлатаны»,

– сказал китаист.

Среди мест с хорошим уровнем преподавания, помимо институтов Конфуция, Ивченко назвал МГУ, СпбГУ и МГИМО, как учебные программы для студентов, так и курсы для всех желающих. Отдельно эксперт упомянул бесплатные онлайн-курсы при СпбГУ, где платить нужно лишь за проверку знаний.

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