«Многие лечат иерсиниоз несколько лет»

Обычное с виду расстройство желудка может оказаться кишечным иерсиниозом или псевдотуберкулезом – заболеваниями, способными стать хроническими и длиться долгие годы, вызывая слабость, повышение температуры, боли в суставах и внутренних органах, прежде всего желудочно-кишечного тракта. Причиной болезни может стать употребление плохо вымытых овощей и недожаренного мяса. По каким симптомам можно заподозрить у себя инфекцию, «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории медицинской бактериологии Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора, руководитель Российского референс-центра по мониторингу иерсиниозов Екатерина Воскресенская.

— Вы возглавляете Центр по мониторингу иерсиниозов, - болезней, которые вызываются бактериями иерсиниями. Центр появился в 2008 году. Для чего он был создан?

— В России официальная регистрация псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза идет уже 29 лет. Исследования показывают, что если мы возьмем группу относительно здоровых людей, и обследуем на специфические антитела к иерсиниям, мы найдем их примерно у трети. Это не только наши данные, они согласуются с данными зарубежных исследователей, потому что иерсиниозы распространены в очень многих странах мира и выявляются на всех континентах, кроме Антарктиды. С 1992 года идет официальная раздельная регистрация двух этих заболеваний, которые объединены общим термином «иерсиниоз». Чума — тоже иерсиниоз, но контролем этой особо опасной инфекции занимаются специализированные противочумные учреждения Роспотребнадзора. Когда псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз у нас только начали официально регистрировать, эпидемиологическая ситуация в стране была несколько иная.

Было большое число спорадических заболеваний и крупных эпидемических вспышек, особенно псевдотуберкулеза. Сейчас заболеваемость в основном спорадическая, — это отдельные случаи заболевания, не из одного очага.

— Какая сейчас в России эпидемиологическая обстановка по иерсиниозам? В медицинской литературе есть жалобы, что официальная статистика не соответствует действительности, и реальные цифры могут быть намного выше из-за проблем с диагностикой, из-за того, что люди просто не обращаются за помощью.

— Центр не оказывает влияния на статистику, потому что данные по иерсиниозам поступают и издаются независимо от нас. Но статистика действительно может быть не совсем адекватна, — но не потому, что кто-то специально ее занижает, а потому что из-за многообразия клинических проявлений этих болезней их необходимо дифференцировать от широкого круга инфекционных и неинфекционных заболеваний. И если эта инфекция не распознана своевременно, особенно кишечный иерсиниоз, то с течением времени клинические признаки становятся менее выраженными.

При этом могут преобладать симптомы общесоматического заболевания. Например, вы чувствуете, что беспокоят какие-то проявления со стороны печени или суставов, но нет специфических признаков инфекционного процесса.

А чем дольше течение болезни, месяц или более, тем сложнее ее распознать. Очень важно провести диагностику вовремя. Но, я повторюсь, этому, с одной стороны, мешают разнообразные клинические проявления инфекций, а с другой — заболевание в начале часто может протекать в легкой, стертой форме. Немножко поболело где-то в ЖКТ, было небольшое расстройство кишечника, что-то еще. Мы все одинаковы — стараемся не бежать к врачу, а предпринять какие-то методы самолечения, а нужный момент уходит, и болезнь становится труднее распознать.

— Давно ли исчезли вспышки?

— С 2016 по 2020 годы групповых заболеваний не регистрировали, и только в 2021 году произошло две крупных эпидемических вспышки в Сибирском Федеральном округе. В Томске в январе заболело 34 ребенка, учащиеся одной школы-интерната. Вторая вспышка произошла в феврале в Красноярске, пострадали учащиеся 27 школ. Общее количество заболевших составило 114 человек. В расследовании обеих вспышек мы принимали активное участие, в Красноярск я ездила в составе комиссии по поручению руководителя Роспотребнадзора. У нас любая эпидемическая вспышка в стране обязательно расследуется. С начала 2022 года вспышки иерсиниозов пока не регистрировали.

— Иерсиниоз и псевдотуберкулез вызываются разными бактериями одного рода. Чем различается течение заболеваний?



— У этих заболеваний много общих клинических признаков. Различать их — задача в первую очередь клинициста, но можно сказать, что и при псевдотуберкулезе, и при кишечном иерсиниозе, прежде всего, возможны поражения органов желудочно-кишечного тракта, интоксикация. Для псевдотуберкулеза более характерно проявление в виде сыпи на боковых частях тела, руках, ногах, сгущающаяся в естественных складках кожи, после сыпи остается шелушение. В подавляющем большинстве случаев клиническая картина кишечного иерсиниоза начинается с симптомов гастроэнтерита, затем протекает как острая кишечная инфекция, также возможны симптомы интоксикации в сочетании с катаральным синдромом и развитием полиорганных поражений. И здесь, конечно, на первый план выступает диагностика.

— Есть ли какие-то проблемы с диагностикой иерсиниоза? Как я понимаю, его симптомы легко спутать с чем-то еще?

— Проблемы есть. Даже очень подробно собирая анамнез пациента, врач не может на основании только клинических признаков сказать — да, у вас псевдотуберкулез или кишечный иерсиниоз. Специфических симптомов нет, и это главная проблема своевременной постановки диагноза. Но врач может заподозрить, что у человека какой-то из иерсиниозов, и порекомендовать обследоваться на эти инфекции.

Самому определить у себя иерсиниоз, конечно, очень сложно. Иерсиниоз начинается с каких-то проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, любых. Состояние может со временем улучшиться, но потом с течением времени человек понимает, что не здоров. Если человека действительно давно беспокоят какие-то, пусть даже легкие, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, какие-то общие симптомы — слабость, небольшая температура по вечерам, в этом случае ему стоит обратиться к инфекционисту или, возможно, гастроэнтерологу.

Самолечением заниматься не надо. Иерсиниозы лечатся прежде всего антибиотиками.

— Может ли иммунитет сам справиться с этими инфекциями?

— Это зависит и от иммунной системы человека, и от того, насколько большая доза возбудителя попала в организм. Как я уже говорила, — около трети людей — по крайней мере, обследованных — в своей жизни сталкивались с возбудителями иерсиниозов. Но, так как на данный момент они ощущают себя здоровыми людьми, возможно, было какое-то минимальное лечение, либо организм излечился сам.

— Есть ли какие-то группы риска? Например, дети, которые в рот все тянут?

— Группы риска — это прежде всего люди, которые заняты в животноводстве, птицеводстве (профессиональный или бытовой контакт с сельскохозяйственными и домашними животными), а также работники овощехранилищ, пищеблоков, перерабатывающих предприятий.

При псевдотуберкулезе передача происходит пищевым путем, в основном, через продукты растительного происхождения (свежая капуста, репчатый лук, морковь), при кишечном иерсиниозе — через мясные, молочные продукты, птицеводческую продукцию, употребляемые в пищу в сыром или термически недостаточно обработанном виде.

Важно подчеркнуть, что если продукты контаминированы возбудителями иерсиниозов, то эти микроорганизмы хорошо сохраняются при длительном хранении в холодильнике (4 °С). Чаще всего псевдотуберкулез связан с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями, хранящихся после приготовления при низкой температуре. Дети являются группой риска и по статистике они болеют значительно чаще взрослых. Это может быть связано с тем, что вспышки заболеваний возникают в основном в организованных коллективах, а такие коллективы у нас чаще всего детские.

— Насколько за время существования Центра улучшилась ситуация с диагностикой, лечением и профилактикой кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза?

— Если у нас есть возможность внедрять какие-то новые передовые методы диагностики, мы стараемся это делать, все время работаем над улучшением диагностики иерсиниоза. Сейчас у нас появился более четкий алгоритм. Один из передовых методов — иммуноблот (высокоспецифичный и высокочувствительный метод выявления антител к отдельным антигенам возбудителей, основанный на постановке иммуноферментного анализа на нитроцеллюлозных мембранах, на которые в виде отдельных полос нанесены специфические белки — Газета.Ru). Это действительно очень хороший метод, мы используем его для диагностики с 2015 года, и мы, и коллеги-клиницисты им очень довольны.

— Есть ли характерное время года для вспышек иерсиниоза?

— Заболеваемость кишечным иерсиниозом может отмечаться во все сезоны года. Но обычно для псевдотуберкулеза характерна осенне-зимняя сезонность. Бывает, правда, и весенне-летняя, — когда тоже могут быть подъемы заболеваемости, — но они менее выражены.

— Какие есть способы профилактики иерсиниоза?

– Основными резервуарами возбудителей инфекций являются грызуны, которые живут в сельской местности (полевые мыши, полевки), в городах (домовая мышь, серая крыса), и могут инфицировать продукты питания. Для профилактики псевдотуберкулеза обязательно нужно очень хорошо чистить, мыть овощи, фрукты, зелень.

Что касается кишечного иерсиниоза, здесь надо очень внимательно относиться, прежде всего, к мясопродуктам, к полуфабрикатам — их надо хорошо термически обрабатывать. Недожаренная свинина может стать фактором передачи инфекции, или, возможно, некачественные сосиски, молоко, творог, особенно непромышленной выработки. Достаточно широкий круг продуктов питания.

Необходимо пользоваться разными разделочными досками и другой посудой для сырых и термически обработанных продуктов, хлеба, сыра и т.д. Не пить воду из открытых водоемов.

— Насколько хорошо лечится иерсиниоз и какие могут быть осложнения?

— Чаще всего, лечение успешно. Особенно если заболевание распознано врачом и диагностировано в так называемый острый период, на ранних сроках болезни. Псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз могут иметь острое (не превышающее один месяц), затяжное (до трех месяцев), хроническое (шесть и более месяцев) течение.

Многие лечат псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз несколько лет

Но, даже если мы с вами говорим о хроническом иерсиниозе, прежде всего о кишечном иерсиниозе — здесь лечение тоже успешно. Да, возможно оно будет более длительным, многоэтапным. Но лечение, как правило, имеет хороший результат. Хроническое течение инфекций может проявляться в виде узловатой эритемы, синдрома реактивного артрита, хронического энтероколита и др. Что касается осложнений, они не так часто встречаются при этих заболеваниях. Основная проблема — это хронизация инфекций. То есть это реально проблема, прежде всего диагностическая. При хроническом течении исследование испражнений больного менее эффективно, необходимо сдать анализ крови на наличие специфических антител. Для этого оптимально использование упомянутого выше иммуноблоттинга.