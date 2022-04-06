«Я не должен был возвращаться». Умер легендарный разведчик-нелегал «Хуан Ласаро»

Президент Перу Фернандо Белаунде Терри (в центре) и Михаил Васенков по правую руку от него, 1980-е

Умер советский и российский разведчик Михаил Васенков. Больше 30 лет он прожил под чужой личностью в Латинской Америке и США, завел там семью, был известным фотографом, и даже его близкие не знали, о том, что на самом деле он — разведчик-нелегал. Васенков был одним из ценнейших агентов, за заслуги его наградили званием Героя СССР. В итоге Васенкова раскрыли только благодаря предательству внутри российских спецслужб. Жизнь легендарного разведчика — в обзоре «Газеты.Ru».

Васенков умер в ночь на 6 апреля, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). Причины смерти не раскрываются.

«Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», — говорится в сообщении.

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СВР высоко характеризует Васенкова. «При выполнении заданий неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность, смелость, сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью. Характеризовался как трудолюбивый, честный и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость», — отмечает служба.

«Знай, возможно, ты никогда не вернешься домой»

Васенков родился в 1942 году в подмосковном городе Кунцево (сейчас это район Москвы). Будущий разведчик вырос в семье рабочих, с золотой медалью окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начал карьеру в органах госбезопасности и был зачислен в особый резерв КГБ.

Васенков прошел специальные курсы, где готовили агентов со знанием иностранных языков. В итоге он в совершенстве владел испанским и английским, говорил по-французски. В 1975 году Васенков начал работать «в поле» как секретный советский шпион. «На работе в особых условиях с 1975 года», — как это описано в официальной биографии Васенкова на сайте СВР. Мертвые и вернувшиеся: каких разведчиков рассекретила Россия СВР рассекретит биографии семи советских и российских разведчиков, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин. По... 28 января 13:34

В 1976 году агент появился в Перу. На тот момент он уже перестал быть советским гражданином Михаилом Васенковым. В перуанскую столицу из Мадрида прилетел человек с паспортом на имя Хуана Ласаро, гражданина Уругвая. Когда спустя много лет Васенкова раскроют, выяснится, что настоящий Ласаро умер еще в 1946 году. Но легенда Васенкова тогда не вызвала подозрений, кроме паспорта у него было письмо на бланке одной из испанских табачных компаний, объясняющее цель его визита.

Спустя два года Ласаро попросил о перуанском гражданстве. Он заявил, что хочет «стать гражданином самой гуманистической страны Латинской Америки». Власти Перу удовлетворили просьбу.

close 100% Михаил Васенков Служба внешней разведки Российской Федерации

В 2020 году разведчик на пенсии рассказал в интервью, что советских агентов могли отправлять в другое государство фактически на всю жизнь.

«Знаете, как тогда было? Отправляли очень надолго, иногда навсегда, на всю жизнь. И Крючков (бывший глава КГБ — Газета.Ru») мне сказал: «Знай, возможно, ты никогда домой не вернешься». И я это знал. И к этому шло. Да, я не должен был возвращаться», — признался Васенков.

Свой среди чужих

В Перу Ласаро получил известность как фотожурналист. Он сотрудничал со многими местными изданиями, а также занимался восточными единоборствами, выступал на соревнованиях по каратэ с черным поясом. Под видом фотографа агент изъездил всю Латинскую Америку, познакомился со многими влиятельными политиками и бизнесменами, которых затем использовали советские спецслужбы.

«Он превосходно фотографирует — это же невозможно имитировать — и свой талант превратил в прикрытие для выполнения заданий», — пояснял источник «Коммерсанта» в разведке.

В Перу Ласаро с разрешения советского руководства женился на известной журналисте Вики Пелаэс и усыновил ее сына. До разоблачения, как уверял разведчик, семья ничего не знала о его секретной шпионской деятельности. Не хранит тайны: США вывезли шпиона из России из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском... 09 сентября 20:03

В 1958 году по тайному заданию СССР Ласаро с родными переехал в США и осел в Нью-Йорке. Продолжил заниматься фотографией, отучился в местном университете, защитил докторскую диссертацию по философии, получил ученую степень политологии, преподавал. Здесь у него родился сын. В США Васенков создал собственную сеть тайных осведомителей.

«У меня все было в порядке с документами. <..> Ездил по миру. И без всяких подозрений. <...> С годами необходимость в вербовках уменьшалась. Многое [я] знал сам, без источников. Такая была высота. [И] это не было пиком», — позже скажет Ласаро.

СВР пишет, что Ласаро добывал для родины «ценную политическую информацию, получившую высокую оценку». Однажды, как писал «Коммерсантъ», он умудрился достать расписание зарубежных визитов президента США на несколько лет вперед. В 1990 году советские власти секретным указом присвоили Васенкову звание Героя СССР. Также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества.

«За время своей работы Васенков настолько натурализовался, что практически забыл русский язык. Это профессионал высшего класса, о котором, если бы не предательство, никогда бы не узнали в США», — считает источник «Коммерсанта.

Выстрел в спину

Васенкова-Ласаро раскрыли в 2010 году. Разведчик вышел на пенсию, но продолжал передавать секретные сведения на родину, хоть и сменившую название. Его предал свой же — бывший замначальника управления Внешней разведки РФ Александр Потеев, бежавший в США. Кроме Васенкова он раскрыл еще несколько разведчиков-нелегалов, всего ФБР задержала десять человек, но Васенков был из них самым ценным.

ФБР несколько лет следила за Васенковым, прослушивала его дом. В итоге американцы заметили, что мнимый Ласаро периодически катается на машине за городом по одному и тому же маршруту. Оказалось, он связывался с российской разведкой через коротковолновый радиоприемник в машине. Причем шифровал сведения по старинке, азбукой Морзе. «Должен быть наказан»: что Россия сделает с беглым шпионом Объявленный ранее мертвым перебежчик и американский шпион Александр Потеев должен преследоваться российскими... 06 октября 22:25

В итоге 65-летнего Васенкова арестовали, допрашивали, но он до последнего отрицал все обвинения. Его семья отказывалась верить, что у Ласаро была тайная жизнь.

«Я ничего не знаю о связи Хуана с Россией. Ну, может быть, покупал какие-то специи в русском магазине. Что же до матери, то единственная русская вещь, которая ей нравится,— водка», — говорил журналистом сын Васенкова Вальдо Марискаль.

Отпираться Васенков перестал только, когда к нему лично пришел предатель Потеев.

«Человек пришел в камеру и предложил сознаться в шпионаже. Показал папку с досье, на которой моя фамилия. И что после этого? [Я] назвал свое настоящее имя, но добавил, что больше ничего говорить не намерен. Когда тебе показывают твое фото, сделанное в Москве, все становится понятно. Я с тем человеком не говорил. Противно. Признал: да, я. И на этом закончили», — описал это Васенков.

Кроме настоящего имени, ФБР ничего не смогло добиться. Как указала российская разведка, Васенков «вел себя достойно». В том же 2010 году его отпустили на родину, обменяв на четырех американских шпионов, раскрытых в России. Владимир Путин, на тот момент премьер России, лично встречался с Васенковым и другими депортированными из США в результате предательства агентами. По словам Путина, он поговорил с разведчиками «о жизни» и спел с ними песню «С чего начинается Родина».

Вместе с Васенковым в Россию выслали его жену. Она вернулась в Перу, продолжила работать журналистом.

Где жил до смерти Васенков, неизвестно. Его коллеги в разведке и адвокаты говорили, что он не собирался жить в России и хотел уехать за границу. В то же время публицист Николай Долгополов в 2020 году встретился с Васенковым для интервью в Москве.