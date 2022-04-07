«Горячая рука» и правда работает: ученые подтвердили давнее баскетбольное поверье

Некоторые люди считают, что баскетболист в ходе матча может поймать кураж, и его рука становится «горячей»: он забивает подряд один мяч за другим. Ученые выяснили, что это не так — для большинства игроков. Однако очень мало баскетболистов и правда умеет входить в особое состояние и забивать «горячей рукой» больше, чем предсказывают статистические модели.

Американские ученые показали, что феномен «горячей руки» в баскетболе действительно существует. Статья об этом опубликована в журнале PLOS One.

Долгое время среди баскетболистов и болельщиков существовало поверье, что у игрока может включиться режим «горячей руки», который позволяет ему сделать много успешных бросков подряд. Многие тренеры, комментаторы и исследователи сомневались в том, что такое возможно, а серию успехов объясняли простой случайностью: в конце-концов, монетка тоже может несколько раз подряд упасть на одну сторону. Но «горячая рука» стала частью баскетбольной культуры, и в компьютерной игре NBA Jam виртуальный мяч загорается после нескольких набранных очков подряд одним и тем же игроком. Эти дискуссии возобновляются при каждой новой впечатляющей серии, например, в 2021 году Стефен Карри из Golden State Warriors забил на тренировке 105 трехочковых подряд.

Константинос Пелекринис из Питтсбургского университета и его коллега решили проверить этот миф статистическими методами, действительно ли игроки могут стать «горячими». В ходе многих предыдущих исследований ученые сосредотачивались на каком-то одном виде бросков – штрафных, трехочковых или специальных, в ходе лабораторного эксперимента. Однако в реальной игре броски редко бывают одинаковыми.

Поэтому ученые разработали статистическую модель, которая анализирует броски с учетом множества факторов: кто бросал, дистанцию до корзины, тип броска, расстояние до ближайшего защитника, кто был ближайшим защитником, получен ли мяч после передачи и многое другое. Подобный анализ стал возможен только благодаря развитой спортивной статистике в американском баскетболе, сами бы ученые не смогли просмотреть такое количество матчей.

С помощью этой модели можно предсказать шанс на успех любого броска. Если сравнить реальный процент попаданий игроков в успешной серии с предсказаниями модели по тем же игровым ситуациям, можно выяснить, действительно ли существует «горячая рука». Например, если в реальности игрок, в одной и той же ситуации будет попадать в 55 процентах бросков, хотя по прогнозам из тех же ситуаций должен забивать лишь 46 процентов – значит, феномен действительно существует.

Ученые проанализировали игру 153 баскетболистов, сделавших как минимум 1000 бросков в сезонах 2013-2014 и 2014-2015. Рассматривались броски после одного, двух, трех и четырех попаданий подряд. Выяснилось, что если рассматривать всех игроков в целом, то шансы попасть третьим броском после двух попаданий даже на 1,9 процента ниже, чем предсказывает модель – то есть, рука становится не «горячей», а «холодной».

Однако если рассматривать игроков индивидуально, картина меняется, и феномен «горячей руки» начинает проявляться у некоторых людей. Национальный нарциссизм: кто верит в теории заговоров про COVID-19 Вера в исключительность собственной нации тесно связана с распространением теорий заговора... 13 марта 16:17

У 30 исследованных игроков наблюдались статистически значимые серии, в которых процент попаданий существенно отличался от предсказаний модели. В среднем у таких игроков процент попаданий при третьем броске увеличивался на 2,71 процента, а при четвертом и пятом – на 4,42 и 5,8 соответственно.

Исследователи отмечают, что обладание «горячей рукой» совсем не гарантирует, что игрок будет забивать из любых положений. Например, этот феномен часто демонстрируют игроки, позиция которых не подразумевает дальних бросков. Ученые выдвинули гипотезу, что в баскетболе может работать схема «исследования и использования», когда сначала игрок ищет оптимальные способы и варианты действий, находит и применяет их до того момента, пока не устанет или соперник не адаптируется. Например, можно найти слабое звено в обороне – менее умелого защитника – и атаковать в его зоне.

«Важно помнить, что обнаруженный нами феномен совсем не обязательно связан с тем, что называют «горячей рукой» болельщики. Может быть, речь идет лишь о способности некоторых игроков искать удобных для себя оппонентов и использовать их для своей серии попаданий», — пишут ученые.

Авторы работы не ждут, что их статья поставит точку в дискуссиях о «горячей руке», но надеются, что их методология поможет новым исследованиям по этой проблеме. Кроме того, более пристальный анализ поведения игроков на удачной серии, вероятно, поможет тренерам стимулировать способность к «горячей руке» у своих подопечных.