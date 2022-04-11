Эффект щита: спасают ли друзья от коронавируса

Некоторым людям кажется, что риски подцепить коронавирус от родных и друзей ниже, поэтому они ослабляют бдительность и не соблюдают меры безопасности, выяснили испанские исследователи. Как показала серия экспериментов, рядом с друзьями люди склонны реже использовать маски, антисептики и другие средства защиты, и считать угрозу заражения даже от окружающих незнакомцев более низкой. Консерваторы оказались склонны к такому поведению в большей степени, чем либералы. По мнению ученых, эти данные стоит учитывать при разработке кампаний по снижению заболеваемости.

За два года пандемии COVID-19 использование масок и антисептиков и соблюдение социальной дистанции стало частью повседневной жизни. Однако с друзьями и родными люди относятся к защите менее ответственно — вероятно, полагая, что не заразятся от кого-то близкого, выяснили исследователи из Мадридского университета имени Карла III. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Experimental Psychology: Applied.

«Друзья и семья могут обеспечить чувство комфорта, но верить в то, что они защитят вас от заражения COVID-19, иррационально и опасно, — отмечает автор исследования доктор Хенджон Кристал Ли.

— Эта тенденция, которую мы назвали «эффект щита друга», может усилить ложное чувство безопасности и способствовать заражению в будущем».

Ученые провели пять онлайн-экспериментов с жителями США. В первом из них часть группы из 495 человек должна была письменно рассказать о своем близком друге, а остальные — о дальнем знакомом. Затем все участники читали новостную статью о том, что нездоровые перекусы повышают риск развития более тяжелых симптомов COVID-19, а использование антисептиков, салфеток для рук и масок снижает риск заражения. Затем участники выбирали в интернет-магазине нездоровую пищу (батончики или чипсы) и средства защиты здоровья (маску для лица, антисептик или дезинфицирующие салфетки).

По сравнению с теми, кто писал о дальнем знакомом, участники, написавшие о близком друге, чаще выбирали нездоровую пищу вместо масок и антисептиков.

В другом эксперименте ученые разделили 262 участников, не болевших COVID-19, на три группы. Им предложили представить, что они заразились COVID-19 от друга, знакомого или незнакомца. Затем участников спросили, сколько они планируют потратить на средства защиты здоровья в течение следующих двух месяцев.

Те, кто представлял себе заражение от друга, планировали потратить на средства защиты в два с лишним раза меньше (в среднем $9,28), чем те, кто представлял себе заражение от знакомого (в среднем $18,84) или незнакомца (в среднем $21,36).

Следующий эксперимент включал 109 участников, которые ранее переболели COVID-19 и знали источник своего заражения. Участники, заразившиеся от друзей или членов семьи, были менее склонны думать, что они снова заразятся, чем те, кто ранее заразился от знакомых или незнакомцев.

В четвертом эксперименте 176 добровольцев должны были представить, что их друг или просто знакомый, к которому они хорошо относятся, позвонил им в разгар пандемии и пригласил перекусить в кафе. Сначала они отвечали на вопрос, насколько близким по шкале от 1 до 7 им кажется этот человек, а затем сообщали, насколько готовы отправиться с ним пообедать. Также участники получили от исследователей краткие определения того, кого можно считать близким человеком, а кого — приятелем, и попытались разделить на эти категории своих знакомых. Те, кому это далось проще, соглашались на обед с другом охотнее. У тех же, у кого возникли трудности с классификацией, дружба меньше влияла на поведение, связанное с риском для здоровья.

В последнем эксперименте ученые разделили группу из 301 участника на три части. Член каждой из них должен был представить, что идет в кофейню один, с другом или со знакомым. Затем исследователи спросили их о том, насколько людным, по их мнению, будет кафе, а также попросили рассказать о политических взглядах.

Консерваторы ожидали, что в кофейне будет меньше народу и риск заражения COVID-19 будет ниже, если представляли рядом с собой друга. Для либералов подобной связи не наблюдалось.

«Мы считаем, что кампании по безопасности здоровья должны прилагать больше усилий для информирования общественности об «эффекте щита друзей» и стремиться к более целостному реагированию на будущие пандемии, принимая во внимание как физические показатели заражения, так и психологическое восприятие риска», — говорит доктор Элен де Врис, соавтор работы.

Исходя из полученных результатов, в кампаниях по борьбе с COVID-19 следует предостерегать людей от более рискованного поведения с друзьями и родственниками, заключают ученые. Несмотря на более близкие отношения, эти люди остаются источниками инфекции в той же степени, что и любые другие, и более тесный контакт без должных мер безопасности повышает риски заразиться. Кроме того, такие кампании, по-видимому, должны учитывать политические взгляды человека — консерваторы более категорично делят окружающих на «своих» и «чужих», при этом не чувствуя от «своих» опасности.