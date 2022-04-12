Током по гениталиям: урологи вылечили мужчин от преждевременной эякуляции

Способ вылечить преждевременную эякуляцию с помощью подаваемых на половой член электрических импульсов разработали ливанские урологи. Их пациент эякулировал к 40-й секунде полового акта, но спустя полгода, после курса лечения, мог продержаться уже около пяти минут. Врачи рассчитывают, что новый метод в перспективе станет хорошей альтернативой существующим медикаментозным и оперативным подходам.

От преждевременной эякуляции, по разным оценкам, страдает до 39% мужчин. Сегодня существуют различные методы борьбы с этой проблемой, включая психотерапию и прием определенных препаратов. Однако не всегда эти меры дают долгосрочный эффект.

Эякуляция включает в себя две фазы. В первой, эмиссионной, сперма выводится из придатка яичка в предстательную часть уретры. Затем происходит выброс семенной жидкости из уретры с помощью ритмических сокращений мышц, за что отвечает спинальный рефлекс на уровне корешков спинного мозга S2-S4.

Сигналы от полового члена к этим корешкам передает проходящий по его стволу дорсальный пенильный нерв, ответвление срамного нерва.

Более ранние эксперименты показали, что с помощью электростимуляции мышц промежности через большеберцовый нерв можно подавить их сокращения, что в перспективе позволяет отсрочить эякуляцию. Однако для этого требовалось вводить электроды через разрезы на коже. Урологи из Ливанского университета решили выяснить, сможет ли неинвазивная стимуляция дорсального пенильного нерва дать необходимый эффект. О результатах эксперимента они рассказали в статье Asian Journal of Urology.

Пациент, 28-летний мужчина, страдал от преждевременной эякуляции всю жизнь. На момент начала исследования он состоял в постоянных отношениях с женщиной уже более года, они занимались сексом не менее двух раз в неделю. Пациент не имел проблем с эрекцией, сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических или психических отклонений.

На протяжении 24 недель мужчина трижды в неделю проходил одну и ту же процедуру. Исследователи размещали на его половом члене два электрода, через которые в течение получаса стимулировали дорсальный пенильный нерв электрическим током силой 20-60 мА, частотой 20 Гц и длительностью импульса 200 микросекунд. Никаких жалоб на побочные эффекты от пациента не поступало.

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До начала лечения пациент эякулировал уже спустя 40 секунд после начала полового акта, после курса лечения он оказался способен продержаться 3,9 минуты. Исследователи наблюдали за мужчиной на протяжении девяти месяцев, к концу этого срока среднее время полового акта до эякуляции составляло уже 4,9 минуты — в семь раз дольше, чем раньше.

Это время считается средней продолжительностью полового акта для мужчин, отмечают исследователи. О длительности полового акта пациент отчитывался самостоятельно, замеряя время по секундомеру.

«Точный механизм влияния нового метода на эякуляцию до конца не изучен, — пишут авторы работы. — Мы можем экстраполировать некоторые теории из исследований, оценивающих влияние стимуляции дорсального пенильного нерва на гиперактивный мочевой пузырь... Стимуляция дорсального пенильного нерва может подавлять парасимпатические эякуляторные выходы и влиять на активность ядра Онуфа в крестцовом отделе спинного мозга, которое подавляет двигательный ответ мышц промежности».

Дорсальный пенильный нерв отходит от срамного нерва напрямую, поэтому через него более удобно воздействовать на нервы, контролирующие работу нижних мочевыводящих путей и поперечно-полосатой мускулатуры тазового дна, чем с помощью инвазивной стимуляции большеберцового нерва, добавляют исследователи.

Пока что испытания проводились лишь на одном пациенте, отмечают ученые. Они указывают на необходимость проверить метод на группе мужчин с преждевременной эякуляцией и надеются, что в перспективе их способ можно будет применять в клинической практике как альтернативу медикаментозным или инвазивным подходам.

Ранее американский нейробиолог Кевин Маккена выяснил, где расположен центр оргазма. Проанализировав более 30 работ, посвященных оргазмам людей и животных, Маккена пришел к выводу, что главный центр оргазма — скопление клеток LSt (lumbar spinothalamic — т. е. расположенных в поясничной области спинного мозга).

Маккена и другие исследователи, экспериментируя с крысами, выяснили, что эти клетки активируются всякий раз, когда самцы эякулируют. В дальнейшем стало понятно, что это происходит и у самок — следовательно, клетки отвечают не за эякуляцию, а именно за переживание оргазма.

Затем ученые установили, что у людей активация LSt-клеток тоже сопровождается оргазмом, как у мужчин, так и у женщин. Оргазм наступает, когда возбуждение LSt-клеток достигает определенного уровня. После этого клетки подают сигнал, запускающий сокращения тазовых мышц и интенсивное переживание удовольствия в мозге.