Российские ученые придумали, как обнаружить скрытый гепатит В

Специалисты НИИ Пастера Роспотребнадзора разработали тест-систему, способную выявить вирус гепатита В даже при минимальной вирусной нагрузке — когда инфекцию не удается обнаружить стандартными методами, но она все равно разрушает печень пациента. Насколько остро стоит проблема с диагностикой скрытых форм болезни и нужны ли какие-то дополнительные меры, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

Новую тест-систему для диагностики скрытого гепатита В разработали специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. По словам создателей диагностического метода, он позволяет определить болезнь даже при минимальной вирусной нагрузке. В настоящее время тест-система находится на стадии испытаний и подготовки регистрационных документов.

«Наш способ основан на том, что мы проводим анализ с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в два этапа: на первом этапе получаем полный геном вируса, а на втором на базе полученного генома определяем три фрагмента этого генома, соответствующие трем регионам/генам вируса, — S, X и Core. Причем обнаружение любых двух из них уже свидетельствует, что вирус в организме есть, — рассказала «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории молекулярной иммунологии НИИ Пастера Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Юлия Останкова. — На втором этапе мы используем контрольные образцы — плазмиды, которые несут в себе те же последовательности вирусного генома, это позволяет удостовериться в том, что мы выявили именно нужные/искомые фрагменты».

Дополнительно используется генетический материал самого пациента — обнаружение его в пробе показывает, что выделение ДНК прошло правильно. Если, кроме генетического материала пациента, в пробе больше ничего не удалось обнаружить, то и скрытого гепатита у него нет.

«Существуют пациенты с криптогенным гепатитом, он же гепатит неясной этиологии, — говорит Останкова. —

У человека развивается гепатит, фиброз, цирроз, и врачи не могут найти причины, по которым это происходит. Как показали наши исследования, более 80% таких случаев — это случаи скрытого гепатита В. Если бы врачи смогли его вовремя выявить, терапия была бы направлена на борьбу именно с вирусом, а не только на поддержание по возможности стабильного состояния пациента за счет симптоматического лечения ».

Для первичной диагностики гепатита В, как в острой так и в хронической форме, используются серологические методы — диагностическим маркером выступает австралийский антиген HBsAg. ПЦР-тесты позволяют получить более точные результаты за счет выявления вирусной ДНК. Однако при скрытом гепатите антиген не определяется, а вирусная нагрузка может быть настолько низкой (менее 50 МЕ/мл), что стандартные ПЦР-тесты не позволят выявить вирусную ДНК. Вирус при этом остается активен и продолжает участвовать в разрушении печени пациента — риск развития цирроза печени и иных ее поражений у таких больных повышен в 8-12 раз.

«Скрытая или оккультная, или HBsAg-негативная форма гепатита В — это форма, которая характеризуется отсутствием HBsAg в крови, при этом в тканях печени РНК вируса присутствует, — поясняет Останкова. — В плазме крови ДНК вируса есть, но настолько низкого уровня, настолько низкой вирусной нагрузки, что стандартными методами, которые сейчас используются, она не определяется. Это проблема диагностики. В России скрытый гепатит B рутинно не определяют».

Кроме того, вирус гепатита В даже при скрытой форме болезни и низкой вирусной нагрузке способен передаваться от матерей к детям, от доноров к реципиентам, хотя своевременная терапия позволила бы избежать передачи или, по крайней мере, снизить риски.

«В России число зарегистрированных пациентов с гепатитом В, состоящих в регистрах медпомощи, в 3 раза меньше, чем пациентов с гепатитом С, однако наличие скрытых форм инфекции может не давать реальную картину распространенности заболевания. Количество таких пациентов на сегодняшний день оценить невозможно, — добавляет гастроэнтеролог и гепатолог, врач высшей категории «СМ-Клиника», Ирина Пирогова. —

Но именно эти пациенты представляют и социальную, и медицинскую проблему, так как они вовремя не получают необходимого лечения и могут появиться в поле зрения врача на стадии цирроза и рака печени, и они же невольно являются источником инфекции гепатита В, хронические формы которого излечиваются далеко не у всех».

При этом, по данным ВОЗ, — отмечает Останкова, — распространенность хронического вирусного гепатита В в мире (оцениваемая по распространенности HBsAg) составляет примерно 296 миллионов человек, в то время как распространенность хронического вирусного гепатита С — 58 миллионов человек.

«Фактически то, что в целом распространенность хронического гепатита В в мире значительно выше распространенности хронического гепатита С, но зарегистрированных пациентов с хроническим гепатитом В в три раза меньше, чем с гепатитом С, — показатель того, как плохо обстоят дела в РФ со своевременной диагностикой вирусного гепатита В, информированностью населения и оказанием медпомощи (зависящей в том числе от своевременной диагностики) по этому направлению», — подчеркивает Останкова.

Разработанный способ диагностики HBsAg-негативного гепатита В стал результатом обширной исследовательской работы коллектива Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В основу теста были положены фрагменты кандидатской диссертации Юлии Останковой и докторской диссертации Александра Семенова (заведующего лабораторией иммунологии и вирусологии ВИЧ-инфекции, заместителя директора Института по инновационной работе; ныне — руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»). Так, обследования доноров крови в разных странах показали, что скрытым гепатитом В могут страдать до 30% доноров, в том числе сдающих кровь регулярно. В некоторых донорских центрах России этот показатель составил около 4%, в Казахстане — более 9%. Хуже всего дела обстоят в странах Африки, например, Гвинейской Республике. Данные были получены в рамках оценки эффективности новой тест-системы — согласно обычным анализам, гепатита В у этих людей не было.

«Высокочувствительный ПЦР-тест — это важная и своевременная научная разработка, которая поможет в борьбе с вирусными гепатитами, смертность от которых превышает смертность от ВИЧ-инфекции и сопоставима со смертностью от туберкулеза, — полагает Пирогова. —

ПЦР-диагностика гепатита В важна для первичной диагностики и выявления пациентов, которым показана противовирусная терапия, исходя из определенного количества вируса в крови, иначе возможно формирование цирроза и рака печени. Появление высокочувствительного ПЦР-теста решит эти вопросы».

Современные тесты справляются с выявлением скрытого гепатита В достаточно успешно, считает Вера Белякова, заведующая лабораторией Центра крови им. О. К. Гаврилова. И даже если появятся новые, более совершенные, для их применения в исследованиях донорской крови необходима будет полная автоматизация — объемы поступающего материала слишком велики, чтобы работать с ним вручную.

На данный момент новый метод подходит в первую очередь для клинической практики и будет полезен в тех случаях, когда у пациента есть подозрение на гепатит В, но стандартными методами он не выявляется, поясняет Останкова.

С каждым годом растет количество мутаций вируса, появляются новые его разновидности, не приводящие к выработке HBsAg или способные поражать организм даже после вакцинации, и в этих условиях крайне важно найти способ диагностировать болезнь вовремя.