Отличается от американского: зачем российскому ВИЧ своя база данных резистентности

Базу данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам разработали специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Зачем для российских штаммов ВИЧ нужна отдельная база, почему возникает резистентность ВИЧ к лекарствам и какие страны заинтересованы в сотрудничестве и совместном наполнении базы, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

Темпы прироста заболеваемости ВИЧ в России, по данным Роспотребнадзора, понемногу снижаются, но случаев резистентной ВИЧ-инфекции становится все больше. Одна из основных причин — неправильный прием лекарств, рассказал «Газете.Ru» глава Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Это связано с тем, что все больше людей принимают лечение и, естественно, все больше нарушают режим приема препаратов, — пояснил он. —

А резистентная форма развивается, если препарат применяется нерегулярно.

Вирус начинает размножаться, и у него обязательно возникает много вариантов, и один из этих вариантов может с большой вероятностью стать устойчивым к тому препарату, который неправильно применялся».

Лекарственная устойчивость ВИЧ развивается в течение 12 месяцев в среднем у 10-15% пациентов, принимающих антиретровирусные препараты. Более 650 тысяч россиян к концу 2021-го года находились на терапии — а, значит, столкнуться с резистентностью могут десятки тысяч ВИЧ-позитивных людей.

Если лечение оказывается неэффективным для конкретного пациента, необходимо выяснить, к каким именно препаратам устойчив его штамм ВИЧ, и назначить те, к которым он чувствителен. Ранее золотым стандартом для этого служила база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам, разработанная в Стэнфордском университете в США. Но недавно в России появилась своя собственная база, подходящая для россиян лучше американской.

«Необходимость создать свою базу возникла, во-первых, потому, что наши российские штаммы ВИЧ в некоторых случаях отличаются от тех, что циркулируют в США и странах Западной Европы,

— пояснил «Газете.Ru» заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев, один из разработчиков Российской базы данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам. — ВИЧ чаще всего циркулирует внутри популяции, эпидемия в США и эпидемия в России мало пересекаются. Мало людей едут в США и заражаются там, или, наоборот, привозят американские штаммы в Россию. Во-вторых, у нас есть антиретровирусные препараты, которые практически отсутствуют в других странах — например, разработанный в России элсульфавирин, который широко применяется в РФ, но в США и странах Западной Европы пока не используется. И, конечно, база Стэнфордского университета не позволяет провести интерпретацию лекарственной устойчивости к этому препарату. В то же время нашим врачам-инфекционистам, которые лечат ВИЧ-инфицированных, это очень важно, потому что уже этот препарат принимают порядка 20-30 тыс. человек».

«Эта база данных — для России, и поэтому она, конечно, меньше стэнфордской, где представлены геномы ВИЧ со всего мира, — добавляет Покровский. — Но для России она очень важна, потому что у нас несколько своеобразные наборы циркулирующих субтипов ВИЧ. В базе содержатся штаммы не только от получавших лечение пациентов, у которых развилась резистентность, но и циркулирующие штаммы, уже имеющие устойчивость к каким-либо препаратам.

Это позволяет прогнозировать изменения набора препаратов, которые надо будет закупать для лечения больных».

Новая база содержит сведения о штаммах ВИЧ в первую очередь из России. Сбор данных ведется с 2008 года, на данный момент в базе содержатся записи более чем о 6000 ВИЧ-позитивных пациентах. С 2019 года данные из базы применяются в клинической практике.

Также в 2021 году Роспотребнадзор обновил Санитарные правила и нормы, обязав все медицинские учреждения, которые исследуют лекарственную устойчивость ВИЧ на территории России, вносить результаты исследований в национальную базу данных.

«В России существует сеть Центров по профилактике и борьбе со СПИДом, — поясняет Киреев. — Задача таких медицинских учреждений, их ответственность — следить за заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, оказывать необходимую помощь ВИЧ-позитивным гражданам РФ и проводить необходимое лабораторное обеспечение ВИЧ-инфицированных людей, потому что оно им требуется регулярно. Когда эти центры проводят исследования лекарственной устойчивости, результаты этого исследования должны быть загружены в национальную базу данных. До конца 2021 года было всего 12 учреждений, которые периодически загружали эту информацию, потому что это было необязательно. С конца 2021 года к ним присоединились еще около 20 центров. Мы надеемся, что скорость пополнения этой базы увеличится в разы».

С 2016 года разработчики сотрудничают со странами Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) — Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Кыргызской республикой, Таджикистаном и Узбекистаном. За это время им удалось разработать аналогичные, но более простые базы для каждой из этих стран, а в 2022 году планируется объединить все данные и сделать общую для стран ВЕЦА базу, доступную, как и российская, через интернет.

Пока что в России резистентные штаммы ВИЧ составляют менее 10% от общего их числа, отмечает Покровский. Если их станет больше, то перед назначением лечения придется тестировать на устойчивость к АРВ-препаратам каждого пациента. Пока же такой подход нецелесообразен экономически.

«Чтобы снизить риски развития резистентности, нужно обеспечивать людей препаратами и формировать у них приверженность — чтобы они правильно принимали эти препараты и постоянно, — говорит Покровский. — Но это как раз самое сложное».

Интересно, что на прирост резистентных штаммов в России практически не повлияла пандемия SARS-CoV-2. Хотя количество вставших на диспансерное наблюдение пациентов в 2020 году было ниже расчетного, а часть пациентов из-за затрудненного доступа к препаратам прекратила принимать АРВТ или нарушила схему приема, к 2021 году проблему с лекарственным обеспечением удалось решить, в том числе с помощью доставки препаратов на дом.