«Очень похоже на бред»: зачем США предлагали взорвать Луну

В США опубликованы документы государственной программы AATIP, которая была посвящена исследованию «продвинутых» технологий. По мнению экспертов, эти технологии скорее можно назвать лженаучными или невозможными, например, бурение до центра Луны с помощью атомных бомб для добычи ценных металлов. «Газета.Ru» разобралась в документах с помощью главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой и известного физика-экспериментатора Евгения Александрова.

AATIP, или Программа идентификации продвинутых аэрокосмических угроз, была создана в 2007 году и проработала до 2012 года. Она финансировалась за государственный счет Разведывательным управлением Министерства обороны США (РУМО) и вызывала интерес как охотников на НЛО, так и антикоррупционных активистов. Первоначально программа стала известной именно в связи с исследованием активности НЛО, особенно после того, как ее бывший директор Луис Элизондо опубликовал засекреченные видео с американских истребителей, на которых видны движущиеся «неопознанные объекты».

Теперь, в соответствии с Законом о свободе информации, РУМО по запросу американского издания VICE обнародовало новые документы, из которых следует, что AATIP и близкий по содержанию проект AAWSAP были посвящены изучению экзотических, странных и во многом лженаучных технологий для военных целей. На 1600 страницах опубликованы отчеты об исследованиях, контрактах, презентации, брифинги и служебные записки.

Среди исследуемых концепций были технология невидимости, путешествия через так называемые астрофизические кротовые норы, звездные врата, отрицательная энергия, антигравитация, коммуникации с помощью гравитационных волн и бурение Луны с помощью ядерных зарядов.

«Ни одна из этих технологий даже близко не подошла к стадии реализации»,

– заключает VICE.

Стоит отметить, что эксперты программы не настаивали на прикладной ценности этих исследований и часто относились к ним критически. В частности, в отчете о возможности создания «плаща-невидимки» авторы пишут, что «совершенные маскировочные устройства невозможны, поскольку требуют материалов, скорость света в которых приближается к бесконечности». В то же время обеспечение невидимости в радиодиапазоне, по их мнению, «определенно доступно с использованием существующих технологий».

Однако в некоторых документах упоминаются понятия и явления, не согласующиеся с современной наукой. В частности, в докладе «О движении с использованием отрицательной массы» авторы пишут: «Если значительное количество отрицательной материи аккумулировалось в центре Луны, то эта материя скорее всего существует в ультра-легкой форме, на много порядков легче обычного вещества. Шведская исследовательская группа получила доказательства существования сверхплотной формы дейтерия в 100 тысяч раз плотнее воды. Предполагаем, что в центре Луны отрицательная материя приобрела такую форму, что стала в 100 тысяч раз легче стали, но сохраняет ее прочность... Это важно для космических полетов, поскольку позволит сократить затраты энергии для разгона корабля, сделанного из такого сверхлегкого материала.»

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Именно для добычи этого «негативного вещества» авторы предлагают пробурить тоннель к центру Луны с помощью атомных бомб.

«Чтобы проделать тоннель, цилиндрический, а не сферический, необходимо получить объем разрушенной горной породы. Поэтому для ее разрушения лучше подходит термоядерный заряд или взрывная линза (разновидность кумулятивного заряда, — «Газета.Ru»)», — написано в отчете.

Нет никаких признаков того, что правительство США когда-либо планировало реализовывать эти планы. Взрывы атомных бомб не входят в программу Arthemis, в ходе которой американцы планируют высадить людей на Луну до 2026 года и создать там постоянную базу. Эксперименты с термоядерными оружием, скорее всего, несовместимы с миссией и поставили бы ее под угрозу.

Евгений Александров, глава Комиссии РАН по лженауке и известный физик-экспериментатор, считает фрагменты документов о бурении тоннеля бессмыслицей.

«Очень похоже на бред. С одной стороны, говорится о сверхлегком веществе, которое при прочности стали в «100 тысяч раз» легче нее, а до того говорилось о сверхплотном дейтерии в «100 тысяч раз» плотнее воды. Очевидная ахинея»,

— сказал он «Газете.Ru». «Если наберется критическая масса, зажжется новая звезда» Российские физики в соавторстве с европейскими коллегами сымитировали в лаборатории рождение... 18 апреля 17:19

В целом академик, ознакомившись с зарубежными публикациями и фрагментами документов, считает деятельность AATIP разновидностью высокорисковых инвестиций.

«Что касается «плаща-невидимки», то эта сказка успешно разобрана нашей Комиссией — это вранье. А вот о кротовых норах — это область заоблачной физики черных дыр. По моему мнению, это не имеет отношения к нам, землянам. Американцы очень богаты и готовы платить небольшие по их меркам деньги даже за заведомо легковесные обещания», — пояснил Александров.

Американские журналисты обратили внимание на тот факт, что по большей части AATIP для исследований привлекала одного и того же частного подрядчика, Bigelow Aerospace Advanced Studies (BAAS), возглавляемую Робертом Бигелоу. Бигелоу известен как друг сенатора Гарри Рейда, принимавшего активное участие в создании программ AATIP и AAWSAP. Как минимум в одном из случаев BAAS была единственным участником тендера на $10 миллионов.