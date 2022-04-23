Больше денег — меньше разводов: как рост МРОТ укрепляет брак

Повышение МРОТ снижает число ранних браков и разводов среди людей с низким заработком, выяснили американские психологи. Хотя считается, что судьба отношений зависит в первую очередь от самой пары, по-видимому, первостепенное влияние могут иметь внешние факторы, в том числе финансовые. Исследование проводилось в США, но результаты, скорее всего, будут справедливы и для пар в других странах, в том числе и в России, считают опрошенные «Газетой.Ru» психологи.

Люди с низким доходом в той же мере, что и обеспеченные стремятся к браку и стабильному партнерству, но имеют меньше шансов реализовать это стремление: чем ниже заработок человека, тем, как выяснили ранее исследователи из Бергенского университета в Норвегии и Вашингтонского университета, ниже возможность вступить в брак и выше — иметь внебрачных детей. Если же люди с низким доходом вступают в брак, установили те же специалисты, это происходит раньше, чем у более успешных, а вероятность развода оказывается примерно в два раза выше. Таким образом, небольшой заработок родителей в перспективе сказывается на психическом состоянии, способности социализироваться и учебных показателях их детей.

В США выделяются средства на образовательные программы, направленные на развитие навыков общения и укрепление отношений среди людей с низким уровнем дохода как уязвимой группы. Однако эти программы не показывают ожидаемой эффективности. Альтернативным способом решения проблемы может быть борьба с факторами, которые толкают людей на ранние браки и разводы, — например, повышение МРОТ.

Психологи из Калифорнийского университета проанализировали данные о 60 тыс. американских домохозяйств, большинство членов которых в 2004-2015 годах получали минимальную зарплату. О результатах анализа специалисты рассказали в статье в журнале Journal of Marriage and Family.

Повышение минимального размера оплаты труда не влияло на количество отработанных часов, при этом положительно сказываясь на заработке. Не подтвердились опасения некоторых экономистов, что повышение стоимости рабочей силы приведет к росту безработицы.

Кроме того, повышение МРОТ также оказалось связано с менее поспешными браками и меньшим количеством разводов в домохозяйствах, включавших людей с низкими зарплатами. Повышение МРОТ в штате всего на $1 в час уменьшало количество ранних браков на 3-6% к концу следующего года, а разводов — на 7-15% по истечении двух лет.

Почему даже небольшой рост МРОТ влияет на количество браков и разводов, «Газете.Ru» рассказала психолог Наталья Слобожанина.

«Люди чувствуют себя более защищенно, уверенно, и они уже не предъявляют претензий друг к другу, — пояснила она. — У них появляется возможность обратить друг на друга внимание, финансовые вопросы уже не так их печалят, пара может позволить себе вместе радоваться. Финансовый достаток в семье — это отдельный кирпичик эмоционального спокойствия, стабильности. Это, конечно, не единственная причина, но одна из важных».

Хотя исследование проводилось в США, результаты, скорее всего, будут справедливы и для пар в других странах.

«В России происходит то же самое — отметила Слобожанина. — Если, например, девушка выходит замуж, и муж много зарабатывает, или она сама может себе позволить меньше работать, а потом все меняется — часто браки рушатся из-за того, что начинаются придирки, недовольства. Поэтому финансовую сторону, конечно, никто не отменял. Но они не гарант — если между людьми нет близких отношений, то повышение минимального уровня прожиточного минимума и заработной платы уже не спасут».

Количество поспешных браков при повышении МРОТ снижается по той же причине: у людей пропадает необходимость решить свои финансовые проблемы за счет более богатого партнера. «Когда в браке есть финансовая стабильность, есть материальный доход, тогда, конечно, всем становится более спокойно», — заключила психолог.

«В России последние несколько лет (после 2008, после 2014 года особенно) растет число бедных, — пояснила «Газете.Ru» психолог, научный сотрудник МГППУ Анастасия Николаева. — Дефицит денежного дохода в стране в период 2008–2018 гг. вырос в 2,2 раза, причем резкий рост произошел в 2015 году относительно 2014 – дефицит увеличился на 46,4%. У нас до 40% населения живут за чертой бедности. При этом, как показывают наблюдения российских ученых, только 46% состоящих в браке бедных говорят сегодня о своих отношениях в семье как о хороших. И, хотя в большинстве случаев (47%) оценивают их как удовлетворительные, все же 7% этой группы считают отношения в своей семье плохими (для хронически бедных эти показатели составляют 34, 56 и 10% соответственно). При этом у состоящего в браке небедного населения семейные отношения оцениваются значительно лучше: существенно выше доля оценок «хорошо» (69%), ниже --«удовлетворительно» (30%), а оценок «плохо» (1%) в 7 раз меньше. В целом это ожидаемо, ведь, как показывают более ранние исследования,

в семьях россиян с низким уровнем жизни материальные проблемы являются одной из ключевых причин конфликтов, отражающихся и на семейных отношениях в целом».

При этом число разводов по отношению к числу браков растет, указала Николаева. Хотя желающих зарегистрировать свои отношения все еще больше тех, кто решил расторгнуть брачные узы, с каждым годом разница между этими показателями становится все меньше.

«Основываясь на всем этом, мы можем предполагать ту же тенденцию, что в США, — считает психолог. — Что увеличение уровня жизни снизит социальное напряжение между людьми и поможет сократить число разводов. Но тут важно уточнить, что эта тенденция касается бедных. Потому что при увеличении уровня доходов и образования (особенно у женщин) по всему миру наблюдается увеличение возраста вступления в брак и увеличение числа гражданских браков. Это другая тенденция.

То есть дело скорее не в уровне дохода как таковом, а в уровне внешнего стресса. В нашем случае доход — это тот фактор, который обеспечивает либо существование в постоянном стрессе, либо более комфортное существование. А еще часто доход людей связан с образованием, а значит с умением договариваться. В итоге люди, которые менее образованы, меньше умеют договариваться и оказываются в стрессе. Естественно, тут всплывают все проблемы и брак трещит по швам»..

Политика, облегчающая жизнь пар, испытывающих финансовые трудности, может оказывать мощное воздействие на браки и разводы, при этом никого ничему не обучая, отмечает ведущий автор исследования профессор Бенджамин Карни.

«Наша работа показывает, что политики, заботящиеся о здоровье и стабильности работающих семей, должны вкладывать средства в программы, улучшающие качество их жизни, независимо от того, направлены ли эти программы непосредственно на то, как пары общаются. При наличии достаточных ресурсов пары могут понять, как общаться, без какой-либо помощи со стороны консультантов по отношениям», — говорит он.

Исследователи указывают, что полученные результаты согласуются с итогами программы семейных инвестиций Миннесоты, в рамках которой домохозяйствам с низкими доходами оказывалась финансовая поддержка — такая помощь привела к снижению числа разводов на 25%.

«Законодателям и тем, кто работает с парами, легко предположить, что судьба отношений находится в руках партнеров, и именно это предположение направляет внимание на образовательные мероприятия, — говорит Карни. —

Наша работа подтверждает альтернативную точку зрения: на то, как два человека относятся друг к другу в самые интимные моменты жизни, оказывают глубокое влияние обстоятельства, находящиеся вне пары и не зависящие от них».

Сравнение динамики браков и разводов в разных штатах, где МРОТ менялся или оставался прежним, позволило подтвердить причинно-следственную связь, отмечают исследователи. Однако нерешенные вопросы все еще остались.

«Хотя анализ, представленный в данной работе, ясно показывает, что повышение минимальной заработной платы приводит к сокращению ранних браков и разводов, имеющиеся данные не позволяют рассмотреть механизм этого эффекта», — уточняет Карни.

Ученые рассчитывают, что в будущих исследованиях удастся подробнее выяснить, как именно повышение минимальной заработной платы влияет на решения о браке и разводе — возможно, помимо снижения переживаний о финансах, повышения уверенности пар в будущем и повышения уважения партнеров друг к другу есть и иные факторы.