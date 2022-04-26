Полезен или опасен: врачи поспорили об эффективности витамина D при COVID-19

Одна из наиболее популярных научных статей об эффективности терапии COVID-19 высокими дозами витамина D отозвана. В другом исследовании утверждается, что участников, принимавших витамин D в наиболее высокой дозировке, при COVID-19 госпитализировали на 10% чаще. Почему прием витамина D вызывает скептицизм у научного сообщества и есть ли все-таки смысл в его приеме, «Газете.Ru» рассказали врачи.

За время пандемии COVID-19 ученые прочно связали нехватку витамина D в организме с риском более тяжелого течения COVID-19. Однако результаты исследований, в которых рассматривалась возможность применения витамина D в терапии, оказались противоречивыми — пока одни группы ученых сообщали о более благоприятных исходах при его приеме, в том числе и в высоких дозах, другие заявляли, что смысла в таком лечении нет. А часть исследований, посвященных влиянию витамина D на течение COVID-19, оказалась отозвана.

Очередной такой работой стало исследование индийских ученых из Медицинского колледжа Ганди.

В работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, они пришли к выводу, что высокие дозы витамина D (по 60 тыс. МЕ в течение 8-10 дней) «значительно снижают уровни маркеров воспаления, связанных с COVID-19, без каких-либо побочных эффектов».

Статья появилась в журнале в мае 2021 года, и до отзыва на нее сослались в других публикациях 29 раз, что сделало ее наиболее цитируемой статьей об эффективности витамина D при COVID-19.

После публикации, однако, статья подверглась критике за методологические ошибки. В частности, претензии высказывались в адрес некорректной рандомизации участников исследования — процедура оказалась выстроена таким образом, что деление пациентов на экспериментальную и контрольную группы, по-видимому, происходило еще до обследования на уровень витамина D и до получения у них согласия на участие в исследовании, что могло привести к искажению результатов. Вопросы возникли к методам обработки данных, ошибкам в терминологии и в целом к «общей небрежности» работы.

В августе 2021 года авторы внесли в работу ряд исправлений, но этого оказалось недостаточно. В апреле 2022 года издательство отозвало ее.

«После публикации экспертная оценка подтвердила, что альтернативный метод распределения, использованный в этом исследовании, не подходит для рандомизированных клинических испытаний. Это означает, что пациенты были рандомизированы неправильно, и поэтому различия в результатах, наблюдаемые между двумя частями исследования, не могут быть отнесены на счет терапии. Поэтому редакторы больше не доверяют выводам этого исследования», — отмечается в сообщении редколлегии.

Один из основных критиков исследования эпидемиолог Гидеон Мейровиц-Кац также обратил внимание на работу, показавшую, что прием добавок с витамином D, в том числе и в высоких дозировках, не помогает снизить риски заражения COVID-19 или иного респираторного заболевания или предотвратить более тяжелое течение болезни.

Более того, участники, принимавшие витамин D в наиболее высокой дозировке, при COVID-19 оказывались госпитализированы на 10% чаще, чем те, кто вообще его не принимал.

Впрочем, у участников исследования наблюдался лишь небольшой дефицит витамина D, поэтому неясно, как прием добавок сказался бы на добровольцах с более выраженным дефицитом. Кроме того, в исследовании рассматривался именно профилактический прием витамина D, поэтому оно не позволяет судить об эффективности его использования при лечении COVID-19.

Сейчас начинается всемирная ревизия работ о COVID-19, поэтому удивляться отзывам статей не стоит, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» врач-иммунолог Владимир Болибок. Из-за методологических ошибок или результатов, не подтвердившихся в дальнейших исследованиях, работы отзывают десятками.

«Сообщения по поводу витамина D начали появляться еще в 2020 году, когда было совершенно непонятно, как подступиться к лечению коронавирусной инфекции, и не было ни противовирусных препаратов, ни вакцин, ничего. Люди погибали, поэтому врачи хватались за любые варианты, искали хоть что-нибудь. Стоял очень большой информационный шум — кто что предлагал, и все бросались, за любую соломинку хватались. Есть ряд заболеваний, которые требуют лечения именно гипердозами витаминов — витамина С при цинге, витамина B при бери-бери, витамина D при рахитах у маленьких детей... Поэтому новость об эффективности витамина D при COVID-19 была воспринята с энтузиазмом, и его использование в гипердозировках даже вошло в клинические рекомендации, в том числе и российские.

Но сегодня из рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 терапию витамином D убрали, — она оказалась неэффективной», — рассказывает врач.

Та же участь постигла и гидроксихлорохин, на который возлагали большие надежды в начале пандемии, напоминает Болибок — казавшийся перспективным препарат в дальнейшем не показал тех положительных эффектов, которые наблюдались в первых, менее точных исследованиях.

Скептицизм среди ученых относительно эффективности витамина D, впрочем, возник сразу — в том числе и как к средству профилактики.

«Как только появились эти сообщения, их восприняли критически — если бы витамин D защищал от COVID-19, у нас бы в экваториальных, в субтропических зонах люди бы никогда не болели, потому что у них витамина D полным-полно круглый год, в отличие от нас, северных стран», — говорит Болибок.

Повышенный интерес к витамину D обусловлен тем, что это дешевое и простое в производстве средство, которое врачам удобно назначать, а пациентам — принимать.

«Если мы говорим про COVID-19, реально защитить сейчас может только прививка», — заключает врач.

С выводами о бесполезности витамина D не согласен врач-вирусолог Евгений Тимаков. Случаи отзыва этой и нескольких аналогичных статей связаны с недостаточно репрезентативными данными, и факт отзыва не опровергает эффективности витамина D в терапии COVID-19, считает он.

«Исследований, посвященных витамину D, было очень много в связи с коронавирусной инфекцией. Это было связано с тем, что в самых тяжелых случаях коронавируса, которые приводили в реанимацию, заканчивались летальным исходом, у 80% людей наблюдалось снижение уровня витамина D, — рассказал Тимаков «Газете.Ru». — Ученые решили разобраться, в чем проблема. В итоге было доказано, что витамин D является не просто витамином, а про-гормоном, основным строительным кирпичом в иммунных ответах, и отвечает не только за обмен кальция и фосфора, а еще и за формирование эндокринной системы, формирование иммунной системы, гомеостаз в организме».

Исследования подтвердили, что у людей с пониженным уровнем витамина D чаще наблюдается усталость, они чаще болеют, у них чаще тяжело протекают инфекционные процессы. Одновременно также шли работы по подбору дозы витамина D для профилактической и лечебной коррекции. Но в слишком высоких дозах витамин D оказался способен навредить организму и лишь усугубить состояние пациента.

«Есть такое понятие, как гиперкальцификация очагов воспаления, — объясняет врач. — Если мы введем большую дозу витамина D и в организме будет очаг воспаления, то в этот очаг может прийти большое количество кальция, и эти участки будут кальцинироваться».

Отложения кальция чреваты нарушением работы органа, в котором образовались. При поражении сердца они приводят к ухудшению кровоснабжения, мозга — головным болям, головокружениям, нарушению координации. Кальцификаты в почках приводят к интоксикации и нарушению диуреза, в органах пищеварения — к тошноте, рвоте, запорам.

«То есть по факту большие дозы витамина D не всегда являются полезными, — говорит Тимаков. —

А вот увеличение дозы витамина D в 2-3 раза выше профилактической и постоянный его прием способствуют стабилизации работы организма и снижению тяжелого течения в том числе и коронавируса.

Есть большое количество побочных эффектов, которые могут возникнуть при больших дозах. Поэтому основные работы, которые были проведены за эти два года, показали, что как в случае, если человек уже болен, так и в профилактических целях есть смысл повышать дозу витамина D выше профилактической, но не больше, чем в 2-3 раза».

В рекомендациях Минздрава сейчас витамин D действительно не фигурирует как лечебное средство — именно из-за того, что его избыток приводит к побочным эффектам, отмечает Тимаков. Однако его имеет смысл использовать как профилактическое средство для стабилизации иммунного статуса.

«Его не можно, его нужно рекомендовать, особенно в России, в условиях средней полосы. В дозах около 1000-2000 МЕ в зависимости от возраста», — заключает Тимаков.

На данный момент отозваны уже более 200 статей, посвященных COVID-19, — не так много, учитывая, что количество публикаций о коронавирусе исчисляется десятками тысяч.