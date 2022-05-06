Старики и металлурги: кто чаще всех страдает от рака

Математическую модель для оценки влияния внешних и внутренних факторов на развитие разных видов рака разработали американские исследователи. Какие причины развития рака известны сегодня, от каких онкологических заболеваний чаще страдают мужчины, женщины, пожилые люди и представители разных профессий, а также как можно минимизировать свои риски, «Газете.Ru» рассказали онкологи.

Биостатистики из Школы общественного здравоохранения Йельского университета разработали математическую модель, позволяющую рассчитать долю различных факторов в развитии 24 видов рака. Подробнее о ней ученые рассказали в статье в журнале Molecular Biology And Evolution.

Исследователи учли как влияние среды, так и известные генетические мутации, получив возможность оценить вклад каждого известного фактора. Выяснилось, что внешние причины играют основную роль в развитии меланомы и рака мочевого пузыря, однако рак простаты и глиома в значительной степени обусловлены внутренними процессами, связанными с возрастом.

Хотя такой подход не привносит существенно новой информации, он позволяет оценить риск возникновения рака у отдельных пациентов или групп людей — например, на рабочих местах или в районах, где наблюдаются аномально высокие уровни заболеваемости онкологическими заболеваниями.

«Это может быть полезно с точки зрения предоставления людям обратной связи, которая позволит им узнать, каковы причины их рака. Возможно, не все захотят это знать. Но на личном уровне людям может быть полезно соотносить болезнь с ее причиной», — считают авторы работы.

Кроме того, модель могла бы позволить врачам оценивать риски развития тех или иных видов рака у пациентов и давать им своевременные рекомендации. Использовать такой подход можно и более масштабно, учитывая все возможные риски при разработке стратегий профилактики онкологических заболеваний.

«Меры общественного здравоохранения, направленные на минимизацию воздействия предотвратимых факторов риска, могли бы смягчить тяжесть заболевания, не допустив накопление мутаций, которые непосредственно способствуют развитию рака», — пишут исследователи.

«Ученые долгое время пытались оценить, в какой степени опухоль любого человека развилась в результате предотвратимых действий (например, воздействие ультрафиолета, табакокурение и т.д.) по сравнению со старением или случайными мутациями. Ранее другие группы ученых уже показывали, что можно достоверно предсказать, как определенные факторы, вызывающие специфические мутации, изменяют геном в тканях. Объединив эти знания со своим методом, который количественно оценивает вклад каждой мутации в рак, исследователи показали конкретный процент вины, который должен быть возложен на известные и неизвестные факторы в возникновении рака», — рассказал «Газете.Ru» главный онколог «СМ-Клиника», д. м. н., профессор Александр Серяков.

«В целом, попытки предотвращения развития онкозаболевания остаются актуальными, и поиск новых путей профилактики необходим, однако особых ожиданий и предпосылок для развития этого направления, вероятно, в ближайшее время не будет. Особенно это касается наиболее часто встречаемых заболеваний (так как в этих случаях факторы риска изучены довольно подробно).

Но в отношении более редких форм рака это остается крайне актуальным, так как ранняя диагностика и лечение этих заболеваний до сих пор затруднены», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-онколог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова.

В России рак — вторая по распространенности причина смертей, обращает внимание Серяков. В стране зарегистрировано почти 4 млн онкобольных.

Наиболее хорошо изученные факторы, повышающие риск развития рака — наследственная предрасположенность, инфекционные заболевания, которые вызывают хронические воспаления, курение, алкоголизм, плохая экология, радиация, ультрафиолетовое облучение, пониженный иммунитет (в т. ч. как следствие хронического стресса и депрессивных состояний), гиподинамия, лишний вес, частый контакт с канцерогенами, — говорит Серяков. Существенный вклад имеет и питание.

«Каждый третий случай рака поджелудочной железы, кишечника, желудка связан с систематическим дисбалансом рациона питания, — добавляет врач.

— К канцерогенам относят жареную пищу, копченые продукты, обилие быстрых углеводов и трансжиров, обилие белковой пищи животного происхождения (более 1/5 от общего объема), нитраты, которые накапливаются в овощах и фруктах, выращиваемых в промышленных масштабах, где нитросоединения используются для ускоренного роста и развития растений».

С наследственностью связано около 10% случаев рака. В частности, она играет роль в развитии опухолей груди и яичников у женщин и рака простаты у мужчин, рака кишечника.

«Для часто встречаемых патологий факторы риска изучены довольно подробно. Ультрафиолетовое излучение, курение — факторы, известные наверное большому количеству людей. Также к внешним факторам можно отнести заражение вирусом гепатита В (особенно в сочетании с гепатитом D), высокоонкогенными штаммами вируса папилломы человека (6,11, 16, 18 и т. д.). Довольно редко встречается заражение афлатоксином В1, при котором развивается рак печени», — отмечает Исакова.

Женщины чаще всего сталкиваются с раком груди, основную роль в развитии которого играют наследственные факторы (мутации в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 и других) и репродуктивные, связанные с продолжительным воздействием эстрогенов на молочную железу — раннее появление менструаций, поздний климакс, позднее рождение первого ребенка.

«Среди других факторов, повышающих риски развития рака молочной железы, выделяют употребление алкоголя, лишний вес и ожирение, а также физическую инертность. Эти факторы признаны основными в 21% всех случаев смерти от рака молочной железы в мире», — говорит Серяков.

Среди мужчин наиболее распространен рак легкого, он же остается в России и мире первым по смертности среди мужчин и женщин.

Помимо табакокурения, которое признано наиболее частой причиной рака легкого, роль играет генетическая предрасположенность, работа на вредном производстве, связанном с радиацией, запылением, вдыханием химических веществ, жизнь в мегаполисах и вблизи крупных промышленных предприятий, лишний вес, неправильное питание, алкоголизм, пожилой возраст и стресс.

«Среди профессий с высоким риском онкологии лидируют металлурги с показателем 41,18% и строители, на которых приходится 11,76% случаев, — добавляет Серяков.

— Самая опасная профессия — электрогазосварщик. У представителей этой профессии чаще всех диагностируют опухоли. На онкологические заболевания приходится 0,33% всех профзаболеваний. Из-за вредных и тяжелых условий труда чаще всего поражаются раком бронхи и легкие (64,71%), желудок и гортань (11,76%), почки (5,88%)».

Для легких также опасна работа с асбестом, но о существенном повышении риска развития рака легкого стоит беспокоиться лишь при продолжительном контакте — например, работникам обогатительных комбинатов, рудников, перерабатывающих предприятий.

«С риском развития онкозаболеваний сопряжена, как ни странно, офисная работа, — отмечает Исакова. — Доказана связь малоподвижного образа жизни с некоторыми онкологическими заболеваниями — раком кишечника, яичников. Также опасна работа с пестицидами, сварочным оборудованием, работа связанная с ионизирующим излучением».

С возрастом риски развития рака растут, в наибольшей зоне риска оказываются люди в возрасте 51-73 лет.

«Для каждого возраста характерно развитие своего вида онкологического заболевания, с возрастом страдают определенные органы, — поясняет Серяков. — Статистика значимости развития рака от возраста показывает, что у пациентов до 20 лет (средний возраст 15 лет) смертность минимальна и составляет 0,3%. По данным мировой статистики за 2020 г. среди людей старшего возраста новых случаев – 18 млн. людей, смертность – 9,6 млн. пациентов. Эти данные актуальны и по сей день. Накопление мутаций в генах с возрастом — одна из основных причин, почему, вероятно, никогда не удастся победить рак окончательно. Проблема борьбы с онкологическими заболеваниями тесным образом переплетена с проблемой старения населения».

В зрелые годы стоит уделить диагностике онкозаболеваний более пристальное внимание, подчеркивает Исакова. С 45 лет рекомендуется ежегодно сдавать кал на скрытую кровь и раз в 10 лет проходить колоноскопию. Мужчинам после 50 лет — сдавать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген), женщинам после 40-50 лет — раз в 1-2 года проходить маммографию. С 50 лет курящим рекомендована низкодозовая КТ органов грудной клетки.

Женщинам дополнительно стоит с 21 года сдавать ПАП-тест (мазок с шейки матки) раз в 3 года, а после 30 лет — ПАП-тест с анализом на ВПЧ раз в 5 лет.

В России эффективным инструментом раннего выявления наиболее распространенных видов рака показала себя регулярная диспансеризация.

«Обязательная диспансеризация помогает диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще, — говорит Серяков. — Перечень осмотров и исследований в рамках диспансеризации зависит от возраста и пола гражданина. Так, например, во время диспансеризации проводятся осмотры женщин у гинеколога со взятием мазка с шейки матки на цитологическое исследование и с 39 лет — маммография. Проведение полноценного скрининга рака шейки матки позволяет снизить заболеваемость раком шейки матки на 80% и смертность от этого заболевания на 72%. Проведение маммографии является эффективным методом скрининга для женщин старше 39 лет. За 50 лет благодаря маммографии смертность от рака молочной железы среди женщин в странах, где охват скринингом превышает 70%, снизилась на 20-30%».

Рак легкого позволяет выявить флюорография или местами заменившая ее низкодозовая КТ.

При подозрении на тот или иной вид рака по итогам диспансеризации назначаются дополнительные обследования. Наиболее информативное из них — биопсия пораженных тканей.

Способа гарантированно на 100% защититься от рака нет — даже если исключить все возможные факторы риска, сыграть роль могут случайные мутации. Однако отказ от вредных привычек позволяет снизить вероятность столкнуться с онкозаболеванием.

К менее очевидным профилактическим мерам можно отнести здоровый сон, отмечает Серяков — для здоровья иммунной системы и профилактики рака следует спать каждую ночь 7-8 часов, а работа в ночную смену рассматривается как вероятный канцероген. Кроме того, защитный эффект есть у натурального кофе — около пяти чашек в день снижают риск рака гортани и злокачественных опухолей мозга. Также полезны прогулки на свежем воздухе, — они в целом снижают риск преждевременной смерти ото всех причин, включая рак.

Кроме того, защитить себя помогут вакцинация от гепатита В и вируса папилломы человека, в том числе и для мужчин, добавляет Исакова. Не стоит также пренебрегать солнцезащитными кремами.