Инфаркты и артрозы: опасен ли бег для здоровья

Как бег влияет на мозг, почему во время марафона может остановиться сердце и правда ли, что бегать вредно для коленей, разбиралась «Газета.Ru».

Бег — один из наиболее доступных и популярных видов физической нагрузки. Но, пока одни начинают каждое утро с пробежки, другие пугают их износом суставов и скорыми инфарктами. Может ли бег навредить и в чем его польза, выяснила «Газета.Ru».

Кости и суставы

Начинающие бегуны опасаются, что занятия доведут их до остеоартроза, и это опасение выглядит вполне логичным — бег дает ударную нагрузку на колени и другие суставы. Однако недавнее исследование, охватившее более 90 тыс. человек, из которых почти 75 тыс. занимались бегом, показало, что

бег, наоборот, значительно снижает риск развития остеоартроза и вероятность эндопротезирования тазобедренного сустава — по всей видимости благодаря тому, что связан с более низкой массой тела.

При этом другие упражнения повышали риск указанных осложнений, но незначительно — в пределах 2,5-5%.

Еще одно небольшое исследование показало, что во время бега сила, действующая на коленный сустав, в три раза выше, чем при ходьбе. Однако это компенсируется временем, которое бегун проводит в воздухе, и длиной шага. Таким образом, общая нагрузка при ходьбе и беге на одно и то же расстояние оказывается примерно одинаковой.

Кроме того, бег позволяет укрепить и кости — анализ костной ткани марафонцев, полумарафонцев, бегунов на ближние дистанции и людей, не занимающихся спортом, показал, что бегуны действительно обладают существенно более плотными костями, чем люди, ведущие сидячий образ жизни. На плотность костей влияют также пол, возраст и питание человека, но разница сохранилась и после поправок на эти факторы. При этом дистанция, которую предпочитали бегуны, на результат практически не влияла.

При этом бегуны часто сталкиваются с так называемым «коленом бегуна» — деформацией хрящевой ткани надколенника либо воспалением илиотибиального тракта, самого большого сухожилия, которое идет от подвздошной кости до большеберцовой. Если боль локализована внутри колена, скорее всего, речь идет о первом варианте, если снаружи — о втором. В обоих случаях, впрочем, придется отказаться от бега до тех пор, пока симптомы не пройдут. А снизить вероятность их повторного появления можно, укрепляя мышцы ног, включая ягодичные, и не забывая о растяжке для эластичности мышц и сухожилий.

«Большинство травм происходит потому, что мы не дали организму времени адаптироваться к новым требованиям, — считает физиотерапевт Хелен О'Лири.

— Вам нужно дать своему телу время, чтобы стать сильнее. Вы наверняка можете бегать без травм, просто нужно знать свои пределы. Также стоит заниматься силовыми тренировками, а не только бегом. Это придаст телу устойчивость и в обычной жизни».

Сердце

Вокруг влияния бега на сердечно-сосудистую систему периодически возникают споры, поводом для которых служат смерти бегунов — нередко прямо во время забега. Тем не менее, анализ здоровья и образа жизни 55 тыс. человек в возрасте от 18 до 100 лет показал, что

среди бегунов преждевременная смертность на 30% ниже, а смертность от болезней сердца — на 45% ниже, чем у тех, кто не бегает. В среднем бегуны жили на три года дольше. Закономерность не зависела от возраста, пола, индекса массы тела, курения и потребления алкоголя.

В частности, бег защищает сердечно-сосудистую систему при хроническом стрессе. Следствием стрессов становится повышенная жесткость аорты, которая приводит к большей нагрузке на сердце — а бег и, вероятно, другие аэробные упражнения позволяют вернуть состояние аорты в норму, выяснили исследователи из Университета Западной Виргинии. Правда, эксперимент проводился на крысах, но для людей, вероятно, результаты тоже будут справедливы.

Для тех, кто не бегает, ссылаясь на нехватку времени, канадские ученые из Университета Макмастера нашли решение — как выяснилось, интервальные беговые тренировки, занимающие в общей сложности менее 10 минут, так же полезны, как почти час езды на велосипеде в умеренном темпе.

Марафоны, впрочем, могут стать серьезным испытанием для организма — бегун и сам может не знать о некоторых нарушениях, например, генетически обусловленном утолщении стенки желудочка. Во время забегов частой причиной смерти становится коронарная недостаточность — снижение или прекращение коронарного кровотока и неадекватное снабжение миокарда кислородом и питательными веществами.

Смерть на финише может быть связана с тем, что адреналин все еще заставляет сердце активно сокращаться, но в него поступает слишком мало крови. Во время бега ее помогают «качать» мышцы ног, но после остановки вся нагрузка ложится на сердце и оно не выдерживает.

Бегунов более старшего возраста чаще подкашивает ишемическая болезнь сердца. Молодых — желудочковая тахикардия, частота сердечных сокращений 220-240 ударов в минуту — нормализовать состояние можно лишь в первые пару минут после ее начала, потом нехватка кислорода становится критической, а сердце практически не перекачивает кровь.

Дополнительной проблемой становится то, что бегуны крайне редко сообщают родным и врачам о болях в сердце и прочих тревожных симптомах. Но даже если сердце потенциального спортсмена здорово, есть риск повредить его во время бега или других сильных нагрузок: из-за частого и чрезмерного растяжения желудочков во время изнурительных тренировок и соревнований в сердце образуется рубцовая ткань, которая мешает его нормальной работе. Но на ЭКГ ее не увидеть — для этого необходима более продолжительная и дорогостоящая магнитно-резонансная томография.

Планируя забег на длинные дистанции, лучше предварительно обследоваться у кардиолога. Впрочем, несмотря на громкие случаи, смерти на марафонах не так уж часты — вероятность умереть составляет менее 1 на 100 тыс., и выше всего она на паре последних километров, когда бегун вместо поддержания темпа пускается в финишный рывок.

Мозг

Исследования на грызунах и других млекопитающих, в тои числе людях, показывают, что бег активирует систему вознаграждения мозга, принося тем самым удовольствие. Это позволяет использовать бег в качестве вспомогательного средства борьбы со стрессами и депрессией.

Кроме того, бег помогает лучше запоминать. Как показало исследование немецких неврологов из Вестфальского университета имени Вильгельма,

после спринтов добровольцы на 20% лучше справлялись с запоминанием слов, а в их крови наблюдалось повышение мозгового нейротрофического фактора, поддерживающего развитие нейронов, и катехоламинов (допамина, адреналина, норадреналина, эпинефрина), уровни которых тоже оказались связаны со способностью усваивать новую информацию.

Это согласуется с результатами исследований на животных — у грызунов бег усиливает образование новых нейронов в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память.

«У грызунов добровольный бег в колесе приводит к структурным и функциональным изменениям в областях мозга, важных для познавательных функций — гиппокампе и коре. У людей физическая активность улучшает память и исполнительные функции, опосредованные префронтальной корой, и позволяет поддерживать объем серого и белого вещества в течение жизни», — отметили исследователи из Национального института США по проблемам старения.

Согласно исследованию специалистов из Университета Цукуба в Японии, бег также дает приток крови к различным участкам префронтальной коры, которая связана с контролем настроения и исполнительными функциями — например, способностью к планированию и управлением вниманием. В экспериментах это позволило добровольцам лучше справляться с заданиями, требовавшими этих функций — например, тестом Струпа, где цвет слов не совпадает с их значением (слово «зеленый» написано желтым цветом и т.п.). Также участники сообщали, что у них улучшилось настроение.

«Учитывая степень контроля, необходимого для координации баланса, движения и перемещения во время бега, логично, что в префронтальной коре будет наблюдаться повышенная активация нейронов и что другие функции в этом регионе выиграют от такого увеличения ресурсов мозга», — отметили ученые.

Прочие исследования также показывают, что бег снижает кровяное давление, уровень сахара в крови, повышает чувствительность клеток к инсулину, укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижая риск тромбозов, ведущих к инфарктам и инсультам. Положительных эффектов от бега много — главное подходить к тренировкам разумно, не перегружать организм и не пытаться с первых же дней осилить марафонскую дистанцию.