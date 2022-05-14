Вонючие и приставучие: кому не дают шанса при флирте

Плохая гигиена, сальные комплименты и отсутствие заметного интереса — основные черты, отталкивающие потенциального партнера при флирте, выяснили греческие психологи. При этом в большинстве случаев женщины более критичны к возможному партнеру — вероятно, такая избирательность объясняется большим вкладом женщины в будущие семейные отношения и воспитание детей. Для мужчин самыми важными оказались параметры, связанные со внешностью партнерши. Наиболее строги к потенциальным партнерам оказались люди постарше — очевидно, потому что они более разборчивы в предпочтениях и сильнее заинтересованы в долгосрочных отношениях.

Флирт имеет решающее значение для привлечения сексуального партнера, но многие люди сталкиваются при этом с трудностями. Психологи из Университета Никосии на Кипре решили разобраться, что именно отталкивает людей в потенциальных партнерах при флирте. О результатах ученые рассказали в статье в журнале Personality and Individual Differences.

«Исследования показывают, что многие люди (возможно, каждый второй) сталкиваются с трудностями во время флирта, — отмечает ведущий автор исследования профессор Менелаос Апостолу. — Понимание того, что именно приводит к провалу, позволит людям улучшить свои навыки в этой области».

Участниками первой части исследования стали 212 женщин и мужчин, средний возраст которых составил 32-35 лет. Чуть больше трети из них были одиноки, столько же — в отношениях, около четверти — женаты. Участники должны были рассмотреть следующий сценарий: они одиноки, и кто-то подходит к ним и начинает флиртовать. Им нужно было назвать те черты флиртующего, которые бы могли их оттолкнуть.

Основными такими чертами стали вульгарная и грубая манера общения, внешняя непривлекательность, попытки слишком сильно приблизиться, глупость, самовлюбленность, отсутствие чувства юмора, скупость, плохая гигиена, сальные комплименты. Всего исследователи выделили 69 характеристик и их разновидностей, способных испортить первое впечатление.

Во второй части исследования участвовали 734 добровольца средним возрастом 28-32 лет, из которых 42% были одиноки, 40% состояли в отношениях, 12% — в браке. Им предстояло представить ту же ситуацию, что и участникам первого исследования, но на этот раз выбрать отталкивающие характеристики из списка, составленного по его результатам.

Здесь антирейтинг проявлений флирта возглавили сальности, недостаток гигиены и отсутствие выраженного интереса — когда, например, потенциальный партнер в процессе общения осматривался по сторонам в поиске других знакомств. Также важным оказались разница во взглядах, вульгарный лексикон и глупость. Скупость, некрасивая и неухоженная внешность, нарушение физических границ оказались неприятны в несколько меньшей степени, но все равно достаточно важны.

Роль играют не столько сами черты, сколько то, на что они могут указывать, поясняют авторы работы.

«Сальности, вульгарная лексика, нарциссизм, нарушение границ, отсутствие чувства юмора связаны с негативными чертами личности, включая отсутствие эмпатии, агрессивность и недоброжелательность, низкую самооценку, — пишут они. — Плохая гигиена тоже может указывать на отрицательные черты личности, а также на скрытую психопатологию. Более того, люди ценят в партнере интеллект, что приводит к появлению пункта «Недостаток ума». Это также может частично объяснить появление пункта «Отсутствие чувства юмора», поскольку юмор тоже связан с интеллектом».

Кроме того, люди хотят, чтобы потенциальный партнер интересовался только ими, был похож на них, хорошо выглядел и был готов делиться ресурсами.

Исследователи предполагали, что одни признаки окажутся важнее для женщин, а другие — для мужчин. Однако женщины оказались более требовательны практически по всем пунктам.

«Одна из причин — в том, что женщины несут большую часть обязательных родительских инвестиций, связанных с воспитанием детей, поэтому они подвергаются большему риску, чем мужчины, если ошибаются в выборе партнера, — пишут авторы работы. — Соответственно, в процессе эволюции женщины стали более избирательными и менее склонными к риску, чем мужчины».

Мужские требования оказались выше женских лишь в части, относящейся ко внешности.

Более высокие запросы также имели люди старшего возраста. Вероятно, дело в том, что молодежь более нацелена на получение опыта отношений с разными партнерами, в то время как с годами люди становятся более настроены на серьезные отношения и лучше понимают, чего хотят.

«Люди могут флиртовать более эффективно, если будут работать над своим подходом, избегать, например, гнусных и сексистских комментариев, неуместных прикосновений, не флиртовать более чем с одним человеком одновременно, — отмечают исследователи. — Результаты также показывают, что забота о личной гигиене и расширение словарного запаса — это другие способы, с помощью которых можно улучшить навыки флирта».

Данные собирались на основе самоотчетов, поэтому могут несколько искажать реальную картину, считают авторы работы. Так, участники, не имевшие опыта отношений, могли не совсем точно оценивать, какие из факторов могут оказаться для них неприятны. Кроме того, участниками исследования были только греки — а отношение к тем или иным проявлениям флирта может разниться в зависимости от культуры. Например, прикосновения и иной физический контакт где-то могут восприниматься более, а где-то — менее возмутительными. По мнению ученых, исследование стоит повторить с жителями других стран, чтобы понять, как на успех во флирте могут влиять культурные аспекты.