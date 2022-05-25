«Коронавирус разрывает клетки». Почему важно проверить щитовидку после COVID-19

Затяжное восстановление после перенесенного COVID-19 называют постковидным синдромом. Одна из причин долгого выздоровления — воздействие во время болезни на клетки щитовидной железы. Учитывая сходство между симптомами длительного COVID-19 и гипотиреоза, есть основания опасаться, что лечить нужно эндокринные дисфункции. Ученые НМИЦ эндокринологии Минздрава России рассказали «Газете.Ru» о проведенном ими исследовании, и о том, как SARS-CoV-2 атакует щитовидную железу.

Разрушая клетки

Несмотря на то, что пандемия в России купирована, еще остаются очаги, где продолжает «орудовать» высокопатогенный штамм «омикрон». Кроме того, прошло всего полгода после того, как сошла на «нет» волна «дельта»-штамма коронавируса. Он вызывал особо сильные поражения легких у зараженных. После тяжелой формы COVID-19 наблюдаются и случаи серьезного постковидного синдрома, при котором переболевший долго восстанавливается, при этом страдая от повышенной утомляемости, от нарушений обоняния, вкуса и головных болей.

Ученые всего мира пытаются понять, почему после выздоровления от коронавируса у пациентов развивается постковидный синдром. При этом по симптомам он похож на гипотиреоз, - эндокринное заболевание, протекающее со снижением выработки гормонов щитовидной железы. В частности, о такой возможности пишут американские эндокринологи в свой статье «COVID-19 и синдром хронической усталости: эндокринная перспектива».

Ученые Государственного научного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава России провели свое исследование, проверив возможности коронавируса атаковать клетки щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института клинической эндокринологии, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.

«Когда началась эпидемия, наш центр был перепрофилировал для лечения COVID-19. Поскольку мы – эндокринологи, - нас, конечно же, особенно интересовало то, как именно коронавирус влияет на органы эндокринной системы. И да, мы увидели, как клетки щитовидной железы подвергаются процессам деструкции, а именно - разрушаются, буквально «рвутся» под воздействием коронавируса или подвергаются атаке биологически активных агентов – цитокинов, которые в огромном количестве вырабатываются в организме человека при так называемом цитокиновом шторме,» - говорит Екатерина Трошина.

Страдают тироциты – клетки щитовидной железы. По словам Трошиной, это происходит, потому что щитовидная железа – активно пролиферирующий орган (с активно делящимися клетками), в котором очень много сосудов и капилляров.

«Как известно, коронавирусная инфекция негативно влияет на сосудистую стенку, - объясняет Трошина. - Поэтому склонность к микротромбозам, которая прослеживается и в капиллярах, приводит к тому, что страдают тироциты, а цитокины в свою очередь провоцируют развитие цитокин-индуцированных тиреоидитов».

Ученые НМИЦ эндокринологии увидели, что процессы деструкции ткани щитовидной железы в итоге приводят к нарушению ее функции. Впрочем, негативное воздействие вирусного агента на ткани щитовидной железы было предсказуемым, ведь нарушения в работе органа регистрируются и под воздействием других типов вирусов. Известно заболевание «подострый тиреоидит де Кервена» – негнойное воспаление щитовидной железы, которое развивается после перенесенных гриппа, кори, паротита и так далее, которые провоцирует именно сам вирус.

Долгоиграющий COVID-19

«И на фоне коронавирусной инфекции мы увидели рост количества пациентов с такими воспалениями, - отметила Трошина. – Течение болезни имеет несколько фаз. Сначала мы увидели признаки тиреотоксикоза – то есть повышенной функции щитовидной железы в следствие ее деструкции, когда разрушенная клетка выбрасывает в кровоток много гормонов, а потом, что закономерно, развивается гипотиреоз - пониженная функция, недостаток гормонов.»

По словам эксперта, сейчас можно сделать однозначный вывод о том, что гипотиреоза в российской популяции в итоге будет выявляться все больше. Но для того, чтобы посчитать насколько, нужно дождаться минимум пяти лет с начала пандемии.

По мнению вирусолога, директора «Национального центра персонализированной медицины эндокринных заболеваний», входящего в структуру «НМИЦ эндокринологии», Павла Волчкова, о клинических и лабораторных признаках подострого тиреоидита, связанных с острой инфекцией SARS-CoV-2, неоднократно сообщалось в научной литературе.

«О влиянии коронавируса на щитовидную железу пишут давно. Также с повреждением щитовидной железы связывают и постковидный синдром. Однако точные механизмы, лежащие в основе поражения щитовидной железы, долгое время оставались неизвестными. Научные данные предполагали либо прямое вирусное повреждение и системную воспалительную реакцию, либо аутоиммунный ответ в качестве возможных причин. Исследование НМИЦ эндокринологии позволяет точно говорить о вирусном повреждении, что важно для того, чтобы правильно лечить постковидные состояния, - отметил в беседе с «Газетой.Ru» Павел Волчков.

Как считает Екатерина Трошина, симптомы, свойственные постковидному синдрому, действительно похожи на гипотиреоз, - однако это, скорее всего, совпадение, схожесть проявлений плохого самочувствия человека в обоих случаях. Впрочем, риски развития нарушений функции щитовидной железы повышаются и у людей, перенесших COVID-19.

У некоторых людей развивается длительный постковидный синдром, который может длиться от трёх месяцев до полугода и дольше.

Вот почему так важно в течение трех-шести месяцев после болезни пройти диспансеризацию и обязательно записаться на прием к эндокринологу. Тем более, что дальнейшие проблемы переболевшего COVID-19 пациента могут касаться и нарушений углеводного обмена, отмечает эксперт. Нарушения углеводного обмена возможны под воздействием повсеместно применяемого в стационарах дексаметазона - синтетического глюкокортикостероида – гормона надпочечников. В момент лечения лекарство, которое обладает мощным противовоспалительным действием, временно поднимает сахар в крови у пациентов. Из-за этого необходимо контролировать уровень гликемии не только у больных сахарным диабетом и коронавирусной инфекцией, но и у людей без диабета.

Впрочем, даже в том случае, когда глюкокортикоиды для лечения не применяются, может развиться гипергликемия, как транзиторная (возникшая на фоне инфекции), так и постоянная, что предполагает возникновение сахарного диабета 1 и 2 типов. Механизмы этого явления активно изучаются.

О необходимости проверить свою щитовидную железу после перенесенного COVID-19 «Газете.Ru» рассказали и в Роспотребнадзоре.

«К сожалению, симптомы гипотиреоза и постковида очень похожи: слабость, повышенная утомляемость, сонливость,» - подчеркнула Наталья Таныгина, врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. - «Сначала постковидные осложнения влияют на щитовидную железу, а потом она тормозит возвращение организма к нормальному состоянию. Поэтому я бы рекомендовала людям, перенесшим COVID-19 и страдающим от постковидных осложнений, сдать на всякий случай ТТГ (Тиреотропный гормон – основной регулятор функции щитовидной железы).»

В рамках социальной акции к Всемирному дню щитовидной железы, который отмечается 25 мая, в Центре молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора можно бесплатно сдать анализ на уровень ТТГ. Для этого необходимо до 29 мая предварительно пройти тематический опрос на странице акции https://www.cmd-online.ru/thyroid_day для выявления симптомов нарушений функции щитовидной железы. По результатам каждый получит уникальный промокод на прохождение бесплатного лабораторного исследования тиреотропного гормона (ТТГ). Персональный код действителен с 25 по 29 мая 2022 г. Им можно воспользоваться в любом офисе CMD или при заказе медицинской сестры на дом.