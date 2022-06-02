Выкидыши и мертворождения: чем опасен парацетамол при беременности

Прием ибупрофена и парацетамола во время беременности на 50% повышает риск выкидыша и смерти младенца в первый месяц жизни, обнаружили британские специалисты. Чем еще может быть опасен прием обезболивающих при беременности, при каких условиях они относительно безвредны и как снизить вероятность возникновения самой ситуации, когда могут понадобиться такие лекарства, «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

Прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов при беременности, в частности ибупрофена и парацетамола, может стать причиной выкидышей и мертворождений, сообщили британские врачи из Абердинского университета в статье для медицинского журнала BMJ Open.

Исследователи собрали данные более чем о 151 тыс. беременностей за 1985-2015 годы. Часть женщин принимали обезболивающие и жаропонижающие препараты — парацетамол, аспирин, ибупрофен, диклофенак и напроксен.

Женщины, принимавшие обезболивающие, чаще страдали от осложнений беременности. Так, риск рождения ребенка с низкой массой тела у них был выше на 28%, на 64% чаще встречались дефекты развития нервной трубки, необходимой для формирования мозга и позвоночника, врожденные дефекты полового члена у мальчиков наблюдались на 27% чаще.

На 33% выше был риск мертворождения, на 50% выше — риск выкидыша или преждевременных родов. Также на 50% выше был риск смерти младенца в первый месяц жизни.

Парацетамол считается безопасным при беременности. Прочие нестероидные противовоспалительные препараты могут повлиять на кровообращение и функцию почек ребенка, особенно при частом употреблении, поэтому их прием считается нежелательным.

Безрецептурные обезболивающие препараты во время беременности принимали в среднем 3 из 10 женщин. При этом в 2008-2015 годах это происходило в два раза чаще, чем раньше, что говорит о стремительном увеличении частоты использования обезболивающих.

Однако неизвестно, как часто и в какой дозировке женщины принимали обезболивающие, признаются авторы работы.

«Подробная информация о точной дозе и времени приема во время беременности не была доступна в нашем наборе данных», — пишут они.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, прием парацетамола и ибупрофена во время беременности допустим однократно, без системного применения, — рассказала «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. — При этом крайне не рекомендуется принимать их в первом и третьем триместре. А вот существенных противопоказаний для применения данных препаратов беременными во втором триместре не выявлено. Их можно принимать и в период лактации. Убедительных данных о том, что несистематический прием данных препаратов повышает риск развития выкидышей или преждевременных родов, нет, так же как и данных о том, что он приводит к аутизму или гиперактивности. Вероятно, это можно наблюдать при их системном приеме.

Но важно учесть, что к назначению каких-либо препаратов прибегают только в том случае, если это действительно необходимо, и только по назначению врача».

Парацетамол — один из двух жаропонижающих и болеутоляющих препаратов, который разрешен к применению беременными и кормящими женщинами. Механизм действия и безопасность парацетамола клинически подтверждена, в связи с чем парацетамол находится в списке важнейших лекарственных средств, составленном ВОЗ, отметила врач. Другой допустимый во время беременности препарат — это ибупрофен.

«Однако в последнее время был опубликован ряд статей, где обсуждается возможность вреда для плода при приеме ибупрофена. Речь идет о негативном влиянии на резерв яйцеклеток у девочек в будущем, формирование фактора снижения овариального резерва и возможного бесплодия. Применительно к мальчикам, речь идет о негативном влиянии на яички у плода за счет возможного развития крипторхизма — неопущения яичек в мошонку. Однако данные эксперименты проводились в лабораториях, где рассматривалось прямое воздействие на клетки и не учитывался тот фактор, что в организме человека есть так называемая «утилизирующая» функция, которая способна нивелировать многие отрицательные воздействия того или другого характера. Тем не менее доказано, что применение ибупрофена после 22-24 недели может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний у плода», — добавила Фисюк.

Во время беременности ответственность за вынашивание лежит не только на будущей маме, но и на врачах, указала Фисюк. В идеале, беременность должна протекать без приема каких-либо лекарственных препаратов — допустимы разве что витаминно-минеральные комплексы на этапе планирования.

Перед планированием необходимо посетить врача акушера-гинеколога. При необходимости он назначит препараты фолиевой кислоты и йода. Также рекомендуется посетить стоматолога, окулиста, невролога и ортопеда.

«Такие превентивные меры до беременности помогут избежать многих негативных проявлений, в том числе головной боли, болей в спине и зубной боли, — сказала Фисюк. —

Так, при жалобах у беременной на головную боль нередко приходится прибегать к назначениям таких препаратов, как парацетамол и ибупрофен. При невылеченном кариесе также может потребоваться прием данных препаратов. Сюда также относятся различные вирусные инфекции, которые сопровождаются повышением температуры тела».

Наибольшее количество побочных эффектов в исследовании наблюдалось при одновременном приеме парацетамола и других препаратов, однако механизм этого пока до конца не ясен. Исследователи настаивают, что стоит уделить больше внимания изучению возможных побочных эффектов болеутоляющих средств на плод во время беременности, а также шире информировать женщин о возможном вреде: часто беременные принимают лекарства без рекомендаций врача, ориентируясь, например, на советы в интернете.